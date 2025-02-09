  • Новость часаКим Чен Ын обвинил США в нарушении баланса на Корейском полуострове
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    США пытаются выбить самое слабое звено БРИКС
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    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны США

    «Пошлинная дипломатия» нового руководства США окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль.

    7 комментариев
    9 февраля 2025, 06:29 • Новости дня

    Трейдеры изъяли тысячи золотых слитков из Банка Англии

    Трейдеры вывезли 8 тыс. золотых слитков из хранилища Банка Англии из-за тарифов США

    Tекст: Максим Попов

    Трейдеры вывезли около 8 тысяч золотых слитков из хранилища Банка Англии, опасаясь торговых войн и роста цен на золото, сообщило The Daily Telegraph.

    По информации издания, с конца прошлого года трейдеры вывезли из хранилищ Банка Англии около 8 тыс. золотых слитков. Это составляет примерно 2% от общего объема золота в банке, передает ТАСС. Основной причиной таких действий стали опасения, связанные с возможными торговыми войнами, которые может инициировать администрация президента США Дональда Трампа, а также рост цен на золото.

    Заместитель председателя Банка Англии Дэвид Рамсден отметил, что число запросов на изъятие золота резко возросло после того, как цена на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысила его наличную цену в Лондоне. Он подчеркнул, что трейдеры опасаются возможного введения Трампом тарифов на золотые слитки.

    Рамсден пояснил, что в связи с повышенным спросом время ожидания на получение золотых слитков увеличилось с нескольких дней до нескольких недель.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в мире резко вырос спрос на золото и что стало с любовью россиян к валюте, депозитам и недвижимости.

    7 февраля 2025, 09:57 • Новости дня
    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных

    Келлог оценил санкции против России на тройку из десяти возможных
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпредставитель американского президента Кит Келлог заявил, что санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных по степени экономического давления, их можно значительно усилить.

    По его словам, санкции против России сейчас находятся на уровне трех из десяти возможных, их можно усилить, особенно в отношении нефтяного сектора, передает New York Post.

    Келлог отметил, что стратегия бывшего президента Байдена, заключавшаяся в бесконечной поддержке Украины, неэффективна, и подчеркнул важность комплексного подхода, включающего дипломатическое и экономическое давление.

    Спецпосланник президента США также подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной неминуемы, а для достижения мира обеим сторонам придется пойти на уступки.

    По его словам, Владимир Зеленский недавно допустил возможность уступить часть территории в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО.

    По мнению Келлога, важно подойти к переговорам прагматично, как это делал Теодор Рузвельт в 1905 году при заключении Портсмутского мира.

    В заключение спецпосланник американского президента выразил уверенность, что при правильном подходе можно достичь соглашения, которое устроит обе стороны.

    Ранее Келлог заявил, что введенные ранее антироссийские меры не достаточно эффективны. Также он заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, подчеркивая его значимость для национальной безопасности США.

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    6 февраля 2025, 11:01 • Новости дня
    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы

    США завершили процедуру конфискации самолета вице-президента Венесуэлы

    США конфисковали самолет вице-президента Венесуэлы
    @ Venezuela'S Presidency/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет, принадлежащий венесуэльскому правительству, был захвачен в Доминиканской Республике по обвинению в нарушении санкций, что может осложнить сотрудничество США и Венесуэлы по вопросу депортации нелегалов.

    Администрация президента США Дональда Трампа анонсировала конфискацию самолета, принадлежащего венесуэльскому правительству и находящегося на территории Доминиканской Республики с прошлого года, передает Bloomberg.

    Ожидается, что о конфискации объявит госсекретарь Марко Рубио уже на этой неделе.

    Самолет, которым пользовалась вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, был задержан властями Доминиканы в прошлом году, когда Джо Байден еще находился в Белом доме.

    Однако процесс конфискации американской стороной в связи с предполагаемыми нарушениями санкций был завершен только недавно после того, как Трамп вступил в должность.

    Напомним, телеканал CNN сообщил, что США арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, якобы купленный в обход американских санкций.

    В ответ Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что США могут отдать самолет Мадуро оппозиции Венесуэлы.

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    7 февраля 2025, 01:34 • Новости дня
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий применение санкций против Международного уголовного суда, сообщил официальный представитель Белого дома.

    «По МУС? Да, он его подписал», – приводит слова чиновника ТАСС.

    Указ дает возможность вводить финансовые и визовые санкции в отношении причастных к расследованиям против американских граждан или их союзников сотрудников МУС, а также членов их семей.

    «Я, Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, постановил, что Международный уголовный суд (МУС), созданный на основе Римского статута, занимался противозаконными и необоснованными действиями по отношению к Америке и нашему ближайшему союзнику Израилю», – приводит РИА «Новости» текст документа.

    В четверг израильский премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Капитолийский холм, где встретился с руководством Сената США. Как сообщила канцелярия израильского премьера, сенаторы выразили свою приверженность принятию еще и закона против МУС в дополнение к президентскому указу.

    На встрече с Нетаньяху лидеры Сената выразили поддержку Израилю. Канцелярия Нетаньяху подчеркнула, что встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный уголовный суд в ноябре выдал ордер на арест Нетаньяху. Палата представителей Конгресса США в январе проголосовала за законопроект, предусматривающий санкции против Международного уголовного суда, если он попытается привлечь к ответственности граждан США или их союзников.

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    6 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ

    Reuters сообщил о планах команды Трампа добиваться реформ ВОЗ и назначения американца главой организации

    Трамп предложил назначить американца главой ВОЗ
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначение американца на пост гендиректора, сообщает Reuters.

    Администрация Дональда Трампа изучает возможность проведения реформ во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе с назначением американца на пост гендиректора, передает Reuters.

    В документе, подготовленном внешним экспертом по заказу команды Трампа, Соединенным Штатам рекомендовано быстро объявить о своем выходе из ВОЗ и принять «радикально новый подход» в отношениях с агентством, в том числе настаивать на том, чтобы американский чиновник занял пост генерального директора, когда в 2027 году закончится срок полномочий Тедроса Гебрейесуса.

    «Отсутствие американского лидерства в руководстве ВОЗ стало решающим фактором в растрате американских средств и снижении эффективности организации», – говорится в документе.

    Трамп обвиняет ВОЗ в неэффективности и чрезмерном влиянии других стран. В документе ВОЗ названа «хаотичной и наименее эффективной» среди агентств ООН.

    В ответ директор ВОЗ по трансформации Серен Брестрем заявил, что организация уже провела ряд фундаментальных реформ, включая изменения в финансировании и повышении прозрачности расходов. Он добавил, что работа ВОЗ сложна из-за широкой компетенции, и подчеркнул, что реформы продолжаются.

    «Если у государств-членов… возникнут дополнительные запросы на реформы, мы постараемся их выполнить», – добавил он.

    Предложение о реформе обсуждалось еще до вступления Трампа в должность, но неясно, примет ли его администрация какие-либо другие рекомендации, сообщили два источника.

    США являются крупнейшим спонсором организации, и потенциал их ухода вызывает опасения о сокращении расходов.

    Администрация Трампа «продолжит анализировать текущие процессы и органы здравоохранения для проведения необходимых реформ», заявил представитель Белого дома Куш Десаи в заявлении Reuters.

    В настоящее время координацией ВОЗ занимаются Государственный департамент и Департамент здравоохранения и социальных служб.

    Соединенные Штаты на сегодняшний день являются крупнейшим финансовым спонсором ВОЗ, ежегодно внося около 18% ее общего финансирования, состоящего из 400 млн долларов в виде добровольных взносов и 130 млн долларов в виде обязательных взносов, которые выплачиваются государствами-членами в зависимости от размера их экономики. ВОЗ предупредила о сокращении расходов, если другие доноры не вмешаются, чтобы заполнить пробелы в США.

    Напомним, в январе Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сославшись на несоразмерные взносы США и Китая.

    Трамп также заявил, что США могут пересмотреть решение о выходе из ВОЗ при условии изменения подходов организации.

    Позже ВОЗ приостановила набор новых сотрудников и ограничила деловые поездки из-за кризиса ликвидности, вызванного выходом США из организации.

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    7 февраля 2025, 12:36 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана отверг переговоры с США о «ядерной сделке»

    Верховный лидер Ирана Хаменеи раскритиковал предложение США о новой «ядерной сделке»

    Верховный лидер Ирана отверг переговоры с США о «ядерной сделке»
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не выполняют свои обязательства и обманули Иран, расторгнув ядерное соглашение и не сняв санкции, поэтому переговоры с ними невозможны, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи резко высказался против предложения президента США о заключении нового соглашения, передает ТАСС.

    Хаменеи обвинил США в том, что они обманули Иран в 2015 году, заключив ядерную сделку и не выполнив ее условий. Он подчеркнул, что санкции не были сняты, как это предусматривалось договором.

    «Тот же человек, который сейчас у власти в США, расторг договор. До его прихода те, с кем договор был заключен, не исполняли его», – напомнил Хаменеи.

    По его словам, с таким правительством «вести переговоры глупо, неразумно и нечестно».

    Ранее президент США впервые в своей практике заявил о желании добра Ирану и предложении заключить «ядерную сделку».

    Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Тегеран заявил о новых сокращениях своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отказался от переговоров с США без возвращения к ядерной сделке.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления властей США о восстановлении максимального давления на Тегеран.

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    8 февраля 2025, 02:50 • Новости дня
    Трамп отозвал доступ Байдена к секретной информации

    Трамп заявил об отзыве допуска Байдена к секретной информации из-за «плохой памяти»

    Трамп отозвал доступ Байдена к секретной информации
    @ Bastiaan Slabbers/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп объявил о немедленной приостановке доступа бывшего главы американского государства Джо Байдена к секретным данным, ссылаясь на ненадежную память Байдена.

    Трамп заявил, что Байден страдает «плохой памятью». По словам президента США, Байдену даже в «лучшие годы» не следовало давать допуск к секретной информации, передает РИА «Новости».

    «Мы немедленно отзываем допуски Джо Байдена к секретной информации и прекращаем его ежедневные брифинги от разведки», – заявил Трамп в Truth Social.

    Трамп заявил, что Байден сам «создал этот прецедент в 2021 году, когда поручил разведывательному сообществу запретить» Трампу доступ к данным, связанным с нацбезопасностью, передает ТАСС.

    Он также добавил: «Ты уволен, Джо!» – отсылая к своей знаменитой фразе, которую регулярно произносил в рамках реалити-шоу «Ученик» (The Apprentice).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, и Байден, и сам Трамп обвинялись в ненадлежащем хранении секретных документов. В отчете специального прокурора, посвященном ненадлежащему хранению Байденом секретных документов, его назвали «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».

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    6 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Трамп предложил передать сектор Газа США после окончания конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп предложил Израилю передать сектор Газа под контроль США после завершения военных действий в палестинском анклаве.

    Трамп предложил Израилю передать под контроль США сектор Газа после завершения военного конфликта в палестинском анклаве, передает ТАСС. В своей публикации в соцсети Truth Social президент США заявил: «Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий».

    Он подчеркнул, что восстановление сектора Газа Соединенными Штатами могло бы стать крупнейшим проектом в истории человечества. «Соединенные Штаты, работая с замечательными командами разработчиков со всего мира, постепенно и с осторожностью приступили бы к созданию того, что стало бы одним из величайших и наиболее впечатляющих проектов такого рода на земле», – отметил Трамп.

    Президент США добавил, что для реализации этого проекта не потребовалось бы участие американских солдат, что, по его мнению, способствовало бы установлению стабильности в регионе.

    Ранее резидент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, а также, как писала Financial Times, требовал у премьера Дании Метте Фредериксен продать Гренландию.

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    7 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи

    Песков сообщил об отсутствии «стартовых контактов» Путина и Трампа для обсуждения возможной встречи

    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков призвал СМИ «не спешить». «У них не было никаких стартовых контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    6 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    FT: Угрозы Трампа о Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе

    FT: Угрозы Трампа о военной операции в Гренландии ввели ЕС и Данию в кризис

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заявления американского президента Дональда Трампа о применении военной силы для присоединения Гренландии к США вызвали бурю возмущения в Дании и Евросоюзе, нарушив многолетние союзнические отношения в НАТО и обострив стратегическое соперничество в Арктике, сообщили СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Трамп, заявивший о возможности применения военной силы для вхождения Гренландии в состав США, вызвал кризис в Дании и Европейском союзе. Издание напоминает, что США с 1867 года неоднократно предлагали Дании купить Гренландию, но все предложения носили исключительно коммерческий характер. Теперь же, по мнению газеты, ситуация абсурдна, поскольку США и Дания являются союзниками по НАТО, передает ТАСС.

    FT подчеркивает, что Арктика становится регионом стратегического соперничества между великими державами. Россия обладает военным превосходством на Крайнем Севере, а Китай проявляет интерес к развитию арктических торговых путей. Трамп, в свою очередь, прибегает к экспансионистской риторике относительно Гренландии.

    Газета проводит исторические параллели, сравнивая текущую ситуацию в Арктике с «Большой игрой» XIX века, когда Российская и Британская империи боролись за влияние в Центральной Азии. Сегодня международное сообщество признает лидирующую роль России в Арктике, что подчеркивает значимость региона в геополитической борьбе, говорится в сообщении.

    Ранее DeepSeek и GPT оценили притязания Трампа на Канаду и Гренландию.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона не видела официальных заявлений о планах по размещению натовских войск в Гренландии, публикации СМИ на эту тему Кремль же не комментирует.

    Напомним, Трамп заявил о необходимости вхождения Гренландии в состав США еще до инаугурации – 7 января. Тогда же он пригрозил ввести против Копенгагена высокие торговые пошлины в случае, если он не откажется от притязаний на регион. При этом идею о покупке острова республиканец озвучивал еще во времена своего первого президентского срока.

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    6 февраля 2025, 09:43 • Новости дня
    Сотрудников семи разведывательных ведомств США попросили уйти в отставку

    Politico: Сотрудников семи разведывательных ведомств США попросили уйти в отставку

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники семи американских разведывательных ведомств США получили предложения об увольнении в рамках реформы, инициированной главой ведомства по повышению эффективности работы американского правительства Илоном Маском, пишет Politico.

    Инициированная Маском реформа федеральных агентств США охватила разведсообщество страны, передает ТАСС.

    Сотрудники семи ведомств, включая Разведывательное управление Минобороны, АНБ и ЦРУ, получили предложения об увольнении. Эти уведомления стали частью более широкого процесса, охватывающего около 2 млн работников различных агентств.

    Управление кадровой службы США заявило, что федеральные служащие, согласившиеся уйти в отставку до 6 февраля, будут получать зарплату до сентября. Ожидается, что это нововведение не коснется военнослужащих и сотрудников иммиграционной службы.

    Газета The Wall Street Journal добавляет, что в FBI воцарился хаос из-за кадровых перестановок. Многие агенты выразили беспокойство, собрав свои вещи, в ожидании волны увольнений. Издание также отмечает, что десятки сотрудников уже покинули свои должности под давлением нового руководства Минюста.

    Новая администрация начала ставить перед FBI новые задачи, отстраняя тысячи сотрудников от их традиционных обязанностей по контрразведке и борьбе с терроризмом.

    Вместо этого они направляются на борьбу с наркотрафиком и уличными преступлениями. В ассоциации сотрудников FBI выражают опасения, что такие изменения могут нарушить работу бюро и поставить под угрозу текущие расследования.

    Ранее ЦРУ предложило своим сотрудникам добровольно уволиться, получив компенсацию в виде восьмимесячного выходного пособия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск взялся за реформирование федеральных агентств США, что вызвало хаос в Вашингтоне. Он также вмешался в работу Агентства по международному развитию, что привело к приостановке ключевых программ. Недовольство сотрудников федеральных агентств вызвали его радикальные реформы.

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    6 февраля 2025, 07:46 • Новости дня
    Демократ в Конгрессе США предложил объявить импичмент Трампу за действия в Газе

    Tекст: Александра Юдина

    Член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент президенту Дональду Трампу, обвиняя его в действиях по отношению к сектору Газа, сообщает CNN.

    По его словам, «работа для объявления импичмента президенту началась», и он намерен внести документ об импичменте против Трампа за его «подлые предложения и подлые деяния», передает РИА «Новости».

    Основной причиной таких действий Грин назвал планы президента относительно сектора Газа.

    Как писала The New York Times, Трамп шокировал высокопоставленных чиновников Белого дома, когда заявил о возможности долгосрочного владения США сектором Газа.

    Ранее стало известно о планах Трампа переселить жителей Газы в Сомали и Марокко. Предложение Трампа вызвало резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал идею о переселении неприемлемой.

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    6 февраля 2025, 08:20 • Новости дня
    Politico: ЕС нанял лоббистов из США на фоне торговых споров

    Politico: Евросоюз нанял DCI Group для продвижения торговли и инвестиций в США

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз заключил контракт с вашингтонской лоббистской фирмой DCI Group, чтобы наладить отношения с США в условиях торговых разногласий, пишет Politico.

    По данным газеты, дипломаты ЕС решили воспользоваться услугами лоббистской фирмы DCI Group, связанной с американской Республиканской партией, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает DCI Group «будет консультировать делегацию Евросоюза в США по вопросам коммуникаций и стратегии взаимодействия с общественностью для внешних заинтересованных сторон, уделяя особое внимание продвижению торговли и инвестиций ЕС в Соединенных Штатах».

    О сроке действия контракта и сумме сделки, заключенной Европейской службой внешних действий (единая дипслужба Евросоюза) с фирмой из Вашингтона, не сообщается.

    В ответе на запрос газеты в дипслужбе сообщества отметили, что «делегация ЕС в США задействует различные ресурсы для продвижения связей с общественностью в Соединенных Штатах».

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт из Мексики и Канады с исключением для канадских энергоресурсов, на которые установлены более низкие тарифы, а также ввел дополнительные тарифы на китайские товары. В ответ на это несколько канадских провинций анонсировали запреты на продажу американского алкоголя.

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Канада не останется жизнеспособной страной без американской поддержки, и предложил ей стать 51-м штатом США.

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    9 февраля 2025, 01:42 • Новости дня
    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана

    Reuters: США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана по указу Трампа о рестрикциях

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Дональда Трампа ввела санкции против прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, обвиняя суд в злоупотреблении полномочиями и необоснованных арестах лидеров союзников США.

    Администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.  Имя Хана фигурирует в неопубликованном дополнении к указу Трампа о введении санкций против МУС. Прокурор стал первым, кого затронули финансовые и визовые рестрикции американской администрации.

    Напомним, 6 февраля Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение санкций против должностных лиц МУС за их действия в отношении США и их союзников. Вашингтон обвинил суд в злоупотреблении полномочиями, в частности, в выдаче необоснованных ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Указ позволяет применять санкции не только к лицам, причастным к расследованиям против американцев или их союзников, но и к членам их семей.

    Ранее МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в якобы причастности к военным преступлениям, связанным с незаконной депортацией и перемещением детей в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года МУС инициировал расследование в отношении прокурора Хана из-за подозрений в сексуальных домогательствах, предложив ему временно отказаться от своих обязанностей. Накануне судебный орган заявил о продолжении работы вопреки санкциям США.

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    8 февраля 2025, 22:19 • Новости дня
    Маск опроверг интерес к TikTok

    Маск заявил об отсутствии планов покупки TikTok

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск, выступая на конференции в Германии, подчеркнул, что не собирается приобретать TikTok и не имеет планов на его развитие.

    Американский миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск на конференции в Германии заявил, что не подавал заявку на покупку соцсети TikTok, передает РИА «Новости». Бизнесмен отметил, что у него нет никаких планов относительно действий с TikTok, даже если бы он был его владельцем.

    «Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok... Я не горю желанием купить TikTok», – заявил космический магнат, выступая перед немецкой аудиторией по видеосвязи.

    Маск подчеркнул, что он обычно создает компании с нуля, а не покупает уже существующие, и не приобретает что-либо только по экономическим причинам. Однако предприниматель выразил интерес к изучению алгоритмов TikTok и возможности их улучшения.

    До этого сообщалось, что что администрация Трампа ищет американских инвесторов для покупки 50% акций TikTok. Главным претендентом на приобретение сервиса называли главу Oracle Ларри Эллисона. Также среди потенциальных покупателей сервиса значился Маск.

    Напомним, предыдущий президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий китайскую компанию ByteDance продать TikTok или прекратить его деятельность в США. TikTok был заблокирован, но после заявления Трампа о выпуске указа об отсрочке запрета приложение вновь стало доступным для пользователей.

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    9 февраля 2025, 03:02 • Новости дня
    Ирак и Марокко отвергли план переселения палестинцев из Газы

    Ирак и Марокко назвали неприемлемым план переселения палестинцев из сектора Газа

    Tекст: Максим Попов

    Багдад и Рабат считают недопустимым план переселения палестинцев из сектора Газа, опасаясь, что это сведет палестинскую проблему к вопросу о беженцах, заявил глава МИД Ирака рака Фуад Хусейн после встречи со своим марокканским коллегой.

    «Этот план представляет собой реальную опасность, несет риск того, что сводит палестинскую проблему только к вопросу о беженцах», – приводит ТАСС слова Хусейна. По его мнению, этот план «способен создать проблемы для Египта и Иордании».

    Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил о возможности переселения палестинцев из сектора Газа в другие страны региона, включая Иорданию и Египет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эта инициатива вызвала резкую реакцию в Турции и осуждение в арабском мире. Президент Германии Штайнмайер назвал ее неприемлемой. В то же время госсекретарь Марко Рубио заявил, что предложения Трампа по сектору Газа подразумевают участие США в восстановлении и разминировании палестинского анклава, что можно считать мирной инициативой.




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