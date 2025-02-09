Трейдеры изъяли тысячи золотых слитков из Банка Англии

Трейдеры вывезли 8 тыс. золотых слитков из хранилища Банка Англии из-за тарифов США

Tекст: Максим Попов

По информации издания, с конца прошлого года трейдеры вывезли из хранилищ Банка Англии около 8 тыс. золотых слитков. Это составляет примерно 2% от общего объема золота в банке, передает ТАСС. Основной причиной таких действий стали опасения, связанные с возможными торговыми войнами, которые может инициировать администрация президента США Дональда Трампа, а также рост цен на золото.

Заместитель председателя Банка Англии Дэвид Рамсден отметил, что число запросов на изъятие золота резко возросло после того, как цена на золото на фьючерсном рынке в Нью-Йорке превысила его наличную цену в Лондоне. Он подчеркнул, что трейдеры опасаются возможного введения Трампом тарифов на золотые слитки.

Рамсден пояснил, что в связи с повышенным спросом время ожидания на получение золотых слитков увеличилось с нескольких дней до нескольких недель.

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