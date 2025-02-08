Шольц призвал усилить присутствие НАТО в Гренландии

Канцлер Германии Шольц предложил увеличить присутствие НАТО в Гренландии

Tекст: Мария Иванова

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости усиления присутствия НАТО в Гренландии, передает РИА «Новости». Он аргументировал это изменениями климата, которые открывают новые судоходные маршруты в Арктике, вызывающие интерес Китая и России. Шольц подчеркнул, что существуют резонные вопросы безопасности, которые должны обсуждаться в НАТО.

«Мы должны увеличить присутствие НАТО в Гренландии», – отметил он.

Шольц также затронул вопросы международных границ, подчеркнув, что принцип нерушимости границ должен действовать для всех. Это заявление прозвучало в контексте угроз президента США установить контроль над Гренландией, которая является частью Дании. Шольц заявил, что, будучи канцлером крупнейшего государства ЕС, считает своей задачей поддерживать малые страны, такие как Дания, когда им бросают вызов.

Тем не менее, канцлер заверил, что Германия продолжит укреплять отношения с США, даже если они иногда усложняются.

В пятницу газета Telegraph сообщила, что государства-члены НАТО обсуждали возможность направления войск в Гренландию в ответ на угрозы США, однако были исключены варианты применения ст. 5 устава НАТО, оставив ст. 4 более подходящей для экстренных консультаций.

Ранее премьер Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что остров не продается и никогда не будет продан. Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, получила автономию в 2009 году, сохраняя возможность самоуправления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц призвал американского лидера соблюдать международные границы после его заявлений о возможном включении Гренландии в состав США.

Министерство обороны США отмечало, между тем, что не планирует военное вторжение в Гренландию,.

Гренландия давно говорит о желании добиться независимости от Дании, и последние события лишь подстегнули этот дискурс, хотя маловероятно, что идеи о присоединении к США найдут поддержку среди гренландского населения, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Станислав Ткаченко.