Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.