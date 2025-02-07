Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Балетмейстер Мариинского театра отдала мошенникам 9 млн рублей
Балетмейстер Мариинского театра Габриэла Комлева обратилась в полицию после того, как передала 9,1 млн рублей мошенникам, представлявшимся сотрудниками ФСБ.
В Петербурге полиция разыскивает мошенников, обманом получивших более 9 млн рублей от известной балерины и балетмейстера-репетитора Мариинского театра Габриэлы Комлевой, сообщает ТАСС.
С заявлением в полицию она обратилась вечером 6 февраля, рассказав, что неизвестный мужчина звонил ей с сентября по ноябрь 2024 года, представляясь сотрудником ФСБ. Он сообщил о якобы мошеннических действиях со стороны иных лиц. В результате в конце ноября у памятника Римскому-Корсакову Габриэла Комлева передала денежные средства в размере 9,1 млн рублей неизвестному молодому человеку.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Габриэла Комлева родилась в Ленинграде в 1938 году, окончила Ленинградское хореографическое училище и была принята в труппу Кировского театра в 1957 году. Она известна своими выступлениями в таких классических балетах, как «Лебединое озеро» и «Спящая красавица», а также стала первой исполнительницей партий в «Горянке» и «Ленинградской симфонии». В 2019 году она получила специальную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне дочь бывшего депутата Госдумы Ольги Красильниковой стала жертвой телефонных мошенников, передав им более 50 млн рублей, в тот же день стало известно, что генерал-лейтенант Генштаба ВС России в отставке Герман Гриднев отдал мошенникам 19,5 млн рублей.