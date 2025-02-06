Генерал-лейтенант Генштаба Гриднев отдал мошенникам 19,5 млн рублей

Мошенники украли 19,5 млн рублей у генерал-лейтенанта Генштаба ВС России Гриднева

Tекст: Вера Басилая

По данным правоохранительных органов, мошенники сначала позвонили Гридневу под видом сотрудников оператора связи и попросили его данные для перерегистрации телефона. Затем последовал звонок от якобы сотрудников спецслужб, которые убедили его в том, что часть средств с его счета была переведена в пользу вооруженных сил Украины, передает ТАСС,

Чтобы избежать обвинений, Гридневу предложили передать оставшуюся сумму специальному человеку для создания алиби. Согласившись на это, генерал-лейтенант собрал 19,5 млн рублей и передал их курьеру. Через некоторое время Гриднев осознал, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В прошлом Герман Гриднев работал в Генеральном штабе Вооруженных сил России, а в последнее время занимал должность председателя Совета ветеранов по Коптевскому району.

Ранее правоохранительные органы задержали ранее судимых мошенников, которые похитили у семьи из Москвы свыше 22 млн рублей.

В Петербурге 94-летний конструктор глубоководных комплексов и Герой России Юрий Коновалов стал жертвой мошенников, потеряв 23,5 млн рублей.

До этого мошенники обманом вынудили 80-летнего генерал-майора в отставке и ветерана Вооруженных сил СССР Анатолия Миренкова выдать им 2 млн рублей.

