Ветеран ВС СССР отдал мошенникам 2 млн рублей в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Миренков сообщил полиции, что с ним связались через Telegram, мошенники заявили, что с его счета якобы попытались списать 700 тыс. рублей для перевода на Украину, сообщил собеседник ТАСС.

Злоумышленники заявили генералу, что для пресечения этих преступных действий нужно снять все накопления, якобы передав их представителю ФСБ, а потом в ЦБ, и Миренков согласился.

После этого ему звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками силовых ведомств и банка. Они присылали разные документы, якобы подтверждающие законность действий и доказывающие борьбу с мошенничеством.

Миренков снял свыше 1 млн рублей со счета и пришел к зданию Генпрокуратуры, где передал сумку с деньгами неизвестному. После этого он передал еще одну сумку с деньгами неизвестному у посольства Мадагаскара.

Ущерб составил более 2 млн рублей, ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства.

В 2021 году младшая дочь советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Ольга оказалась жертвой мошенников. Она перевела им больше 23 млн рублей.