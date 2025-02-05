Суд раскрыл детали изготовления поддельных документов для убийства Дугиной

Дизайнер Сучков получал 50 рублей за каждый поддельный документ, который использовали убийцы Дугиной

Tекст: Максим Попов

Андрей Сучков, один из участников дела об изготовлении поддельных документов, использованных в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, получал 50 рублей за каждый документ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела. Сучков полностью признал факт создания электронного макета официального документа на имя Юлии Зайко.

По данным следствия, в январе 2022 года Сучков получил предложение через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение заполнять графические шаблоны. После согласия его включили в групповой чат, где один из пользователей отправлял текстовую информацию, а Сучков создавал графический шаблон документа. За свою работу он получал 50 рублей за страницу.

В августе 2022 года в городе Арамиле Свердловской области Сучков, совместно с Андреем Кузнецовым, изготовил электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации транспортного средства для автомобиля Mini Cooper. Этот документ, как полагает следствие, позже был использован для организации убийства Дугиной.

Украинка Наталья Вовк, находясь на территории России, использовала документы на имя Юлии Зайко. Сучков и Кузнецов были осуждены на три года и шесть месяцев за изготовление поддельных документов в составе группы лиц.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу Дугиной признал, что узнал о своем участии в преступлении из новостей, когда речь зашла о поддельных документах на автомобиль обвиняемой Натальи Вовк.

Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.