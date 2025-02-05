  • Новость часаЗеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
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    ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта
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    Глава МИД Израиля назвал новые власти Сирии вежливыми джихадистами
    Рар: Сделка с Трампом позволит Орбану стать одним из лидеров ЕС
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    23 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    35 комментариев
    5 февраля 2025, 03:07 • Новости дня

    Суд раскрыл детали изготовления поддельных документов для убийства Дугиной

    Дизайнер Сучков получал 50 рублей за каждый поддельный документ, который использовали убийцы Дугиной

    Tекст: Максим Попов

    Дизайнер Андрей Сучков, осужденный за создание поддельных документов, использованных для убийства Дарьи Дугиной, получал за свои услуги по 50 рублей за каждый документ, оформленный на основе текстовых данных.

    Андрей Сучков, один из участников дела об изготовлении поддельных документов, использованных в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, получал 50 рублей за каждый документ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела. Сучков полностью признал факт создания электронного макета официального документа на имя Юлии Зайко.

    По данным следствия, в январе 2022 года Сучков получил предложение через мессенджер Telegram за денежное вознаграждение заполнять графические шаблоны. После согласия его включили в групповой чат, где один из пользователей отправлял текстовую информацию, а Сучков создавал графический шаблон документа. За свою работу он получал 50 рублей за страницу.

    В августе 2022 года в городе Арамиле Свердловской области Сучков, совместно с Андреем Кузнецовым, изготовил электронный шаблон украинского свидетельства о регистрации транспортного средства для автомобиля Mini Cooper. Этот документ, как полагает следствие, позже был использован для организации убийства Дугиной.

    Украинка Наталья Вовк, находясь на территории России, использовала документы на имя Юлии Зайко. Сучков и Кузнецов были осуждены на три года и шесть месяцев за изготовление поддельных документов в составе группы лиц.

    Ранее сообщалось, что осужденный по делу Дугиной признал, что узнал о своем участии в преступлении из новостей, когда речь зашла о поддельных документах на автомобиль обвиняемой Натальи Вовк.

    Напомним, в августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. По данным ФСБ, убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже она покинула Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.

    4 февраля 2025, 09:37 • Новости дня
    Рогов: Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.

    Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.

    Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».

    «Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.

    По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.

    Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.

    Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.

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    4 февраля 2025, 05:57 • Новости дня
    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами

    На Украине указали на утрату Киевом контроля над территориями с редкоземельными металлами

    На Украине указали на потерю территорий с редкоземельными металлами
    @ Александр Русский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Львиная доля украинских редкоземельных металлов расположена на неподконтрольных Киеву территориях, заявили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают, что большая часть редкоземельных металлов, интересующих США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Сообщалось, что, совокупная стоимость украинских полезных ископаемых по состоянию на апрель 2023 года оценивалась в 15 трлн долларов. Однако более 70% этих запасов сосредоточено в ДНР, ЛНР. а также Днепропетровской области, к которой приближается линия фронта, передает ТАСС.

    СМИ Украины заявили, что страна обладает крупнейшими в Европе запасами титана и лития, что делает ее стратегически важной для производства высокотехнологичной продукции. Отмечается, что украинский лидер Владимир Зеленский уже предлагал США доступ к этим ресурсам в рамках своего «плана победы».

    В Верховной раде депутат Максим Бужанский отметил, что некоторые жители Украины недовольны возможностью передачи добычи полезных ископаемых в руки американцев. Он подчеркнул, что из-за сложности добычи инвесторы пока не спешат вкладывать средства в этот сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил желание получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь Вашингтона. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые стоимостью триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США.

    Однако экономист Иван Лизан, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050, указывал, что «Запад уже сейчас полностью контролирует Украину и вывозит все необходимые ему ресурсы», а «востребованных редкоземельных металлов, которые есть у того же Китая, на Украине нет».

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Месть названа одной из версий убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи рассматривают несколько возможных мотивов убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, включая личную месть.

    Следствие прорабатывает несколько версий причин убийства Армена Саркисяна – главы Федерации бокса ДНР, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди рассматриваемых мотивов фигурирует личная месть, сообщил собеседник агентства.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Ранее сообщалось, что неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Также сообщалось, что взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб, его личность устанавливается.

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    4 февраля 2025, 06:56 • Новости дня
    Посольство России предостерегло британцев от вступления в ВСУ
    Посольство России предостерегло британцев от вступления в ВСУ
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы России рассматривают граждан Великобритании и других стран, вступающих в украинские войска, как наемников, которые не имеют права на статус военнопленных, сообщило посольство России в Лондоне.

    Российское посольство в Лондоне предостерегло граждан Британии от «поездок в зону специальной военной операции в любом качестве». В заявлении дипмиссии отмечается, что лица, не являющиеся гражданами Украины и берущие в руки оружие в составе ВСУ, будут считаться наемниками.

    Это лишает их права на статус комбатантов и военнопленных «в соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года (протокол I)». «Они рассматриваются Вооруженными силами России как законная цель», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Посольство подчеркнуло, что при попадании в плен наемников ждет уголовное преследование. Наемничество в России карается тюремным сроком до 15 лет.

    Российское диппредставительство акцентировало внимание на том, что открытые и завуалированные призывы присоединиться к проукраинским вооруженным формированиям следует воспринимать с максимальным скептицизмом. Причинами такой пропаганды в дипмиссии назвали огромные потери среди украинских войск и провал мобилизационных усилий.

    «Спонсоры и пособники этой кампании несут личную ответственность за судьбу иностранцев, которые поддаются их пропаганде и могут впоследствии погибнуть в зоне конфликта, а также за жертвы среди гражданского населения от рук иностранных наемников», – заявили в диппредставительстве.

    Посольство указывало, что украинская дипмиссия в Британии может участвовать в вербовке наемников, в то время как британское руководство не выражает особого недовольства подобной деятельностью на фоне своей вовлеченности в конфликт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, используя свои посольства для вербовки наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стало известно, что британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года. В феврале сообщалось, что снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, уничтожен на Украине ударом беспилотника. В январе СМИ сообщали, что бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, ликвидирован в Запорожской области после удара беспилотника.

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    4 февраля 2025, 11:28 • Новости дня
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение отсутствию реакции международных организаций на удар ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области.

    В своем Telegram-канале она выразила свое негодование, потребовав от международных организаций и правозащитных структур объяснений.

    «Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?» – указала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус в Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель, состояние которого оценивается как тяжелое.

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    4 февраля 2025, 21:39 • Новости дня
    Уволившаяся чиновница Минпросвещения вновь высказалась о дискотеках в школах

    Уволившаяся чиновница Минпросвещения Агре вновь выразила надежду на возвращение дискотек в школы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наталья Агре, покидая пост директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения, снова выразила надежду на возвращение школьных дискотек, подчеркнув их важность для развития неформального общения и творчества среди детей.

    «Да, я очень надеюсь, что школьные дискотеки вернутся. Дети будут готовить списки песен, игра на гитаре и других инструментах станет опять популярной у детей, а девочки и мальчики будут ждать этих прекрасных неформальных мероприятий, чтобы пригласить на танец и проводить домой», – заявила она, передает ТАСС.

    Кроме того, она добавила, что видит в этих мероприятиях не только развлечение, но и возможность для детей завести дружбу и даже начать отношения, которые могут перерасти в нечто большее во взрослой жизни. Агре выразила надежду, что школьная любовь сможет пронестись через годы и стать основой для создания крепких семей.

    Наталья Агре ранее высказалась о важности создания условий для начала романтических отношений у детей, подчеркивая роль школьных дискотек, которые могут стать основой для этих условий. Позже она сообщила о своем увольнении.

    Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать, так как первая школьная любовь, как правило, ничем хорошим не заканчивается.

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    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    4 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков отметил героизм погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова

    Песков назвал героем погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова

    Песков отметил героизм погибшего вице-губернатора Приморья Ефремова
    @ primorsky.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал погибшего вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова героем, отметив его вклад в создание приморского добровольческого отряда «Тигр», которым он командовал.

    Песков выразил глубокое уважение к памяти погибшего вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Ефремов, бывший командир приморского добровольческого отряда «Тигр», проявил героизм при исполнении своих обязанностей и внес значительный вклад в развитие батальона.

    «Геройский человек геройски погиб», – заявил Песков.

    Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что известный под позывным «Кубинец» Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине.

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    4 февраля 2025, 06:21 • Новости дня
    ВСУ провели неудачную атаку у Волчанска

    ВС России отразили атаку 50 украинских военных у Волчанска в семичасовом бою ночью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ночью около 50 солдат Вооруженных сил Украины попытались вернуть утраченные позиции у Волчанска Харьковской области, но их атака была обнаружена и остановлена артиллерийским огнем российской армии, после чего противники рассеялись по лесополосе.

    Группировка Вооруженных сил Украины численностью около 50 человек предприняла попытку атаковать позиции у Волчанска в Харьковской области, передает ТАСС. Атака произошла ночью в районе населенного пункта Тихое. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что бой продолжался более 7 часов, после чего украинские силы были вынуждены рассеяться по лесополосе.

    Украинские войска стремились вернуть утраченные ранее позиции. Группировка выдвинулась из населенного пункта Волоховка и форсировала реку Волчья, чтобы приблизиться к Волчанску. Для отвлечения внимания они открыли огонь с направления Волчанских Хуторов по позициям российских войск в районе Тихого.

    По словам Марочко, ВСУ надеялись скрытно подойти к российским позициям и атаковать с фланга. Однако их действия были замечены благодаря современным средствам обнаружения, и российская артиллерия открыла огонь по противнику. Атака была сорвана, и украинские силы рассеялись. Потери украинской стороны пока уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают поселок Двуречная в Харьковской области, Вооруженные силы России за сутки уничтожили около 1275 украинских военных, а украинские военные отказались атаковать позиции российских войск в Волчанске.

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    4 февраля 2025, 12:39 • Новости дня
    ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам
    ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО за сутки сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», американский снаряд РСЗО HIMARS и 68 беспилотников.

    За минувшие сутки подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны у Волчанска Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 35 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Купянска, Песчаного, Новомлынска, Новой Кругляковки, Западного, Загоруйковки, Зеленого Гая Харьковской области, Невского Луганской народной республики (ЛНР), Ямполовки и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника при этом составили свыше 290 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, формированию «Иностранного легиона» и двух бригад теробороны рядом с Дылеевкой, Константиновкой, Зеленовкой, Ивано-Дарьевкой, Орехово-Василевкой, Янтарным, Часовым Яром и Дачным ДНР.

    Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО. Уничтожены два склада с боеприпасами и три станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины поблизости от Красноармейска, Удачного, Сергеевки, Дзержинска, Дружбы, Новоалександровки, Барановки, Лысовки, Котлино, Успеновки, Андреевки и Ясенового ДНР.

    Противник потерял до 510 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американскую Bradley, и десять пикапов. Уничтожены восемь арторудий, в том числе польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Богатыря, Разлива, Бурлацкого, Раздольного и Новополя ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад береговой обороны ВСУ под Нестерянкой, Новоданиловкой, Каменским и Степовым Запорожской области. Противник потерял до 30 военнослужащих и две станции РЭБ.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 406 беспилотников, 590 ЗРК, 21 023 танка и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 222 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 186 единиц техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины.

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    5 февраля 2025, 01:49 • Новости дня
    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта

    Зеленский заявил об отказе проводить выборы на Украине до окончания горячей стадии конфликта

    Зеленский отказался проводить выборы до окончания конфликта
    @ Dominika Zarzycka/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Зеленский заявил, что выборы на Украине не состоятся до завершения горячей стадии конфликта, сославшись на необходимость изменения Конституции для их проведения в условиях войны.

    По словам Зеленского выборы на Украине не будут проводиться, пока не завершится горячая стадия конфликта и не будет снято военное положение, передает ТАСС.

    Такое заявление он сделал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, отвечая на вопросы о своей легитимности. Зеленский подчеркнул, что не против выборов, но для их проведения необходимо изменение Конституции. Он также отметил, что «если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям».

    До этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что план США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами. Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    4 февраля 2025, 18:36 • Новости дня
    Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена расширить свое дипломатическое присутствие, открыв посольства в нескольких африканских странах, включая Гамбию и Того, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на презентации департамента партнерства с Африкой заявил, что в ближайшее время будут возобновлены работы посольств в Нигере и Сьерра-Леоне, передает ТАСС.

    Впервые будет открыто посольство России в Южном Судане. Это шаг соответствует стратегии России по укреплению связей и сотрудничества с африканскими странами.

    В планах на ближайшее будущее также значится открытие новых дипломатических представительств в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того.

    Ранее директор по международному развитию Российско-Африканского клуба МГУ им. Ломоносова Инга Корягина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что между Россией и Африкой наведены мосты сотрудничества, так как африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, в том числе по линии БРИКС.

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    4 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие

    Захарова обвинила Зеленского в ядерных фантазиях

    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировав слова главы киевского режима о желании получить атомные боеголовки за отказ принять Украину в НАТО.

    По мнению Захаровой, Зеленский рассматривает планету как объект своих больных фантазий. «Его слова доказывают, что атомные станции для него – это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», – подчеркнула дипломат в Telegram.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал президент Украины в интервью CNN.

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    4 февраля 2025, 18:54 • Новости дня
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    @ Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с Министерством просвещения начал работу над созданием единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.

    Советник президента и председатель совета Елена Ямпольская заявила, что уже разработаны принципиально новые подходы к подаче материала, передает ТАСС со ссылкой на Кремль. Также были проведены встречи с экспертами и преподавателями для обсуждения концепции будущих учебников.

    В январе в Москве прошла презентация нового учебного пособия «Военная история России», изданного Российским военно-историческим обществом под редакцией помощника президента России Владимира Мединского.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей.

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    4 февраля 2025, 08:15 • Новости дня
    МИД: Запад пытается разорвать последние нити сотрудничества с Москвой и Минском

    МИД: Запад применил санкционное давление для прекращения сотрудничества с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию и Белоруссию, стремясь разорвать последние экономические связи и угрожая безопасности Союзного государства, заявил представитель МИД Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Запад продолжает оказывать беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на экономические последствия для своих стран, «делает все, чтобы разорвать оставшиеся нити сотрудничества», передает ТАСС.

    Полищук отметил, что на западных границах Союзного государства наблюдается агрессивное военное строительство, которое создает угрозы безопасности. Он подчеркнул, что представители Запада назвали последние президентские выборы в Белоруссии «фиктивными» и «недействительными», хотя они не участвовали в наблюдении за голосованием.

    «Это демонстрирует намерение Запада продолжать политику «двойных стандартов» и вмешательство во внутренние дела суверенных стран», – добавил дипломат.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную борьбу против западных санкций и давления.

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