Осужденный по делу Дугиной узнал о своем участии в преступлении из новостей

Tекст: Александра Юдина

В судебных материалах отмечается, что осужденный занимался изготовлением поддельных документов для Натальи Вовк, обвиняемой в этом деле, передает РИА «Новости».

Согласно судебным показаниям, осужденный не знал, что делал документы для автомобиля, на котором передвигалась Вовк, до тех пор, пока не услышал об этом из новостей.

Его супруга сообщила, что он получил заказ на изготовление свидетельства о регистрации транспортного средства Украины.

«Когда в новостях стали об этом говорить, он понял, что свидетельство заказывали у него», – приводятся слова супруги в материалах дела.

Суд установил, что осужденные действовали в составе организованной группы.

В августе 2022 года в Москве убили журналистку Дарью Дугину. ФСБ полагает, что убийство журналистки подготовили украинские спецслужбы. Исполнительницей стала Наталья Вовк, позже покинувшая Россию на автомобиле. Ее сообщником стал другой украинский гражданин Богдан Цыганенко. Вовк и Цыганенко включены в перечень террористов.