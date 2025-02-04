  • Новость часаЗахарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие
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    ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Неприличная болезнь языка

    Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.

    22 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    35 комментариев
    4 февраля 2025, 21:39 • Новости дня

    Уволившаяся чиновница Минпросвещения вновь высказалась о дискотеках в школах

    Уволившаяся чиновница Минпросвещения Агре вновь выразила надежду на возвращение дискотек в школы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Наталья Агре, покидая пост директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения, снова выразила надежду на возвращение школьных дискотек, подчеркнув их важность для развития неформального общения и творчества среди детей.

    «Да, я очень надеюсь, что школьные дискотеки вернутся. Дети будут готовить списки песен, игра на гитаре и других инструментах станет опять популярной у детей, а девочки и мальчики будут ждать этих прекрасных неформальных мероприятий, чтобы пригласить на танец и проводить домой», – заявила она, передает ТАСС.

    Кроме того, она добавила, что видит в этих мероприятиях не только развлечение, но и возможность для детей завести дружбу и даже начать отношения, которые могут перерасти в нечто большее во взрослой жизни. Агре выразила надежду, что школьная любовь сможет пронестись через годы и стать основой для создания крепких семей.

    Наталья Агре ранее высказалась о важности создания условий для начала романтических отношений у детей, подчеркивая роль школьных дискотек, которые могут стать основой для этих условий. Позже она сообщила о своем увольнении.

    Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать, так как первая школьная любовь, как правило, ничем хорошим не заканчивается.

    4 февраля 2025, 15:48 • Новости дня
    Названы версии убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Месть названа одной из версий убийства главы Федерации бокса ДНР в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи рассматривают несколько возможных мотивов убийства главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, включая личную месть.

    Следствие прорабатывает несколько версий причин убийства Армена Саркисяна – главы Федерации бокса ДНР, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Среди рассматриваемых мотивов фигурирует личная месть, сообщил собеседник агентства.

    Напомним, глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян умер в больнице после тяжелых травм, полученных в результате взрыва в московском жилом комплексе «Алые паруса». Саркисян был в розыске на Украине с 2014 года и обвинялся в «содействии России».

    Ранее сообщалось, что неизвестный дистанционно активировал взрывное устройство, заложенное в диван в холле ЖК «Алые паруса» в Москве. Также сообщалось, что взрыв в московском жилом комплексе «Алые паруса» устроил мужчина, который погиб, его личность устанавливается.

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    4 февраля 2025, 11:28 • Новости дня
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    Захарова возмутилась молчанием правозащитников после удара ВСУ по автобусу с детьми
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова выразила возмущение отсутствию реакции международных организаций на удар ВСУ по автобусу с детьми в Запорожской области.

    В своем Telegram-канале она выразила свое негодование, потребовав от международных организаций и правозащитных структур объяснений.

    «Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат «стратегическое молчание?» – указала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника ВСУ на школьный автобус в Запорожской области получили ранения пятеро детей и водитель, состояние которого оценивается как тяжелое.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    4 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    OMV заявила о выигрыше арбитража у Газпрома по австрийскому контракту

    Tекст: Александра Юдина

    Австрийская компания OMV заявила, что якобы выиграла арбитражное разбирательство в Стокгольме против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию.

    Согласно отчету австрийской OMV, компания якобы выиграла арбитражное разбирательство против «Газпром экспорта» по контракту на поставку газа в Австрию, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате OMV «зачла 48 млн евро в счет своих обязательств по договору».

    Также в OMV заявили, что «в свете благоприятного решения финансовые последствия частичного зачета обязательств по контракту на поставку австрийского газа были отражены в составе прочих операционных доходов в 2025 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре прошлого года австрийская компания уже заявляла, что выиграла зарубежный арбитраж против «Газпром экспорта» на сумму 230 млн евро. В мае Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» к австрийской OMV Gas Marketing & Trading GmbH, запретив компании продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

    Напомним, австрийская энергетическая компания OMV расторгла долгосрочный контракт с компанией «Газпром экспорт» на поставку природного газа.

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    4 февраля 2025, 18:36 • Новости дня
    Лавров анонсировал открытие нескольких посольств в Африке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена расширить свое дипломатическое присутствие, открыв посольства в нескольких африканских странах, включая Гамбию и Того, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров на презентации департамента партнерства с Африкой заявил, что в ближайшее время будут возобновлены работы посольств в Нигере и Сьерра-Леоне, передает ТАСС.

    Впервые будет открыто посольство России в Южном Судане. Это шаг соответствует стратегии России по укреплению связей и сотрудничества с африканскими странами.

    В планах на ближайшее будущее также значится открытие новых дипломатических представительств в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того.

    Ранее директор по международному развитию Российско-Африканского клуба МГУ им. Ломоносова Инга Корягина в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что между Россией и Африкой наведены мосты сотрудничества, так как африканцы искренне заинтересованы реализовывать с Россией совместные проекты, в том числе по линии БРИКС.

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    4 февраля 2025, 18:54 • Новости дня
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    Начата работа над единой линейкой учебников по русскому языку и литературе
    @ Екатерина Сычков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с Министерством просвещения начал работу над созданием единой линейки школьных учебников по русскому языку и литературе.

    Советник президента и председатель совета Елена Ямпольская заявила, что уже разработаны принципиально новые подходы к подаче материала, передает ТАСС со ссылкой на Кремль. Также были проведены встречи с экспертами и преподавателями для обсуждения концепции будущих учебников.

    В январе в Москве прошла презентация нового учебного пособия «Военная история России», изданного Российским военно-историческим обществом под редакцией помощника президента России Владимира Мединского.

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей.

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    4 февраля 2025, 08:15 • Новости дня
    МИД: Запад пытается разорвать последние нити сотрудничества с Москвой и Минском

    МИД: Запад применил санкционное давление для прекращения сотрудничества с Россией и Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию и Белоруссию, стремясь разорвать последние экономические связи и угрожая безопасности Союзного государства, заявил представитель МИД Алексей Полищук.

    По словам Полищука, Запад продолжает оказывать беспрецедентное санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на экономические последствия для своих стран, «делает все, чтобы разорвать оставшиеся нити сотрудничества», передает ТАСС.

    Полищук отметил, что на западных границах Союзного государства наблюдается агрессивное военное строительство, которое создает угрозы безопасности. Он подчеркнул, что представители Запада назвали последние президентские выборы в Белоруссии «фиктивными» и «недействительными», хотя они не участвовали в наблюдении за голосованием.

    «Это демонстрирует намерение Запада продолжать политику «двойных стандартов» и вмешательство во внутренние дела суверенных стран», – добавил дипломат.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил резкую критику резолюции Европарламента по президентским выборам, назвав ее актом пресмыкательства перед американскими властями.

    Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия и Белоруссия продолжают совместную борьбу против западных санкций и давления.

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    4 февраля 2025, 11:04 • Новости дня
    Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением»

    Продюсер Попельнюк: «Интервидение» станет популярным для всех поколений

    Руководитель «Интервидения» назвала преимущество конкурса над «Евровидением»
    @ wikipedia.org

    Tекст: Олег Исайченко

    «Евровидение» продвигает чуждые большинству стран ценности, а «Интервидение», наоборот, укрепит международное сотрудничество в многополярном мире, сказала газете ВЗГЛЯД Кристина Попельнюк, руководитель конкурса «Интервидение», провести который распорядился президент РФ Владимир Путин.

    «Интервидение» – отсылка к одноименному бренду XX века, узнаваемому с советских времен. А популярным среди молодых его сделают лучшие режиссеры и продюсеры, создающие шоу-формат с помощью современных технологий, и выступления звезд со свежими аранжировками хитов», – пояснила Кристина Попельнюк, руководитель проекта «Международный музыкальный конкурс «Интервидение».

    «Часто слышу вопрос: уместен ли фестиваль во время СВО. Уверена, что мы должны не только не тормозить диалог России с другими странами, но и развивать связи во всех сферах, в том числе в культуре», – подчеркнула собеседница. «При этом разница между «Интервидением» и «Евровидением» очевидна. Последние годы «Евровидение» продвигает чуждые большинству стран ценности. А наш проект, наоборот, укрепит международное сотрудничество в многополярном мире. Это конкурс, по которому соскучились слушатели», – указала она.

    «Самые узнаваемые артисты стран-участниц покажут на сцене красоту и уникальность своих традиций. Песня – короткая музыкальная форма. Чтобы уместить в нее послание миру, нужен неординарный талант», – резюмировала продюсер.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в Москве и области. Проект будет регулярным. В этом году фестиваль ждет исполнителей из 16 стран, в том числе Азербайджана, Белоруссии, Бразилии, Казахстана, Китая, Кубы.

    Председатель наблюдательного совета конкурса – Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента РФ. Оргкомитет возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    В «Интервидении» с 1965 года до конца 1980-х участвовали исполнители из Европы, Азии, Африки, Америки, например Карел Готт, Лили Иванова, Эва Пиларова, Гелена Вондрачкова, Марион Рунг, Николай Гнатюк. В качестве гостей выступали такие звезды, как Глория Гейнор, Петула Кларк и группа Boney M.

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    4 февраля 2025, 12:29 • Новости дня
    В России изменился порядок вступления в наследство

    Tекст: Александра Юдина

    С февраля нотариусы начнут проверять регистрацию смерти и родственные связи через госреестр для выдачи свидетельств о наследстве, что упростит процесс, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    С 5 февраля вступает в силу новый порядок выдачи свидетельств о праве на наследство, передает РИА «Новости».

    Нотариусы теперь обязаны запрашивать данные из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

    Это необходимо для проверки факта государственной регистрации смерти наследодателя и наличия родственных отношений, которые являются основанием для наследования. Исключение составят случаи, когда нотариус уже имеет иностранные документы, подтверждающие смерть.

    Хаминский отметил, что нововведение упростит наследникам процесс подтверждения родства и сократит количество судебных споров о наследстве. Он также подчеркнул, что это также поможет предотвратить мошенничество с поддельными документами.

    Кроме того, получение сведений из ЗАГСов позволит нотариусам облегчить процедуру извещения родственников об открытии наследства. Юрист считает, что это шаг к более прозрачной и безопасной системе наследования в России.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о вступающих в силу с февраля новых законах. В частности, он сообщил о повышении материнского капитала и индексации соцвыплат с февраля, а также о новых правилах для мигрантов и их работодателей.

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    4 февраля 2025, 08:46 • Новости дня
    Россия решила запросить заседание СБ ООН по украинскому кризису

    Россия решила запросить заседание СБ ООН по украинскому кризису в феврале

    Tекст: Александра Юдина

    Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля, рассказал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    По его словам, Россия планирует запросить проведение заседания Совета Безопасности ООН в середине февраля, передает РИА «Новости».

    Полянский сообщил, что встреча будет посвящена обострению ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянное представительство Китая при ООН получило запросы на проведение заседания Совета Безопасности по Украине 24 февраля, в годовщину начала конфликта.

    До этого президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость прекращения военных действий, которые он назвал «нелепыми».

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» и следить за заявлениями Владимира Зеленского, считая их несущественными.

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    4 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин восхитился красотой природы Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил восхищение природой Тверской области на встрече с губернатором региона Игорем Руденей, отметив красоту Волги и набережной Твери.

    Во время презентации, посвященной развитию региона, Путин выразил восхищение: «Красиво как! Волга, да?» – сказал он при просмотре альбома, передает ТАСС. Губернатор указал, что на фотографиях изображена Тверь, включая набережную, созданную при Екатерине II.

    Руденя также представил проект расширения курортного комплекса «Завидово», включив в презентацию визуализацию будущих объектов и актуальные фотографии. Президент отметил, что места очень красивые. Помимо этого, обсуждались и другие важные вопросы, касающиеся региона.

    Путин похвалил область за активное развитие обрабатывающей промышленности и успешную реализацию ряда проектов. В то же время он обратил внимание губернатора на необходимость улучшения укомплектованности фельдшерско-акушерских пунктов и поручил Рудене уделить этому вопросу особое внимание.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Тверской области.

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    4 февраля 2025, 14:31 • Новости дня
    Руденя попросил Путина поддержать строительство кампуса университета туризма в Твери

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с президентом России Владимиром Путиным строительство кампуса Российского госуниверситета туризма и сервиса.

    Руденя обратился к Путину с просьбой о поддержке строительства кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса, передает ТАСС. Он подчеркнул важность проекта, который включает не только учебные корпуса, но и жилую зону для преподавателей.

    «Хотели бы получить вашу поддержку по строительству нового кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса. <…> И мы хотели бы построить кампус, где будут учиться, получать высшее и среднее специальное образование работники индустрии туризма. Там же будет построен городок, жилая зона для преподавательского состава, который будет там же размещаться», – заявил глава региона.

    На территории кампуса планируется организовать практическую работу, что позволит привлекать специалистов из других регионов для обмена опытом.

    Путин пообещал ознакомиться с документами, касающимися строительства.

    Ранее Путин выразил восхищение природой Тверской области на встрече с губернатором региона Игорем Руденей.

    Напомним, во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Тверской области.

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    4 февраля 2025, 22:12 • Новости дня
    Несколько стран предложили Трампу помощь в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Администрация Трампа рассматривает предложения от разных стран по оказанию помощи в урегулировании конфликта на Украине, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Поразительно, что половина мира пытается помочь президенту Трампу покончить с этим конфликтом и завершить его справедливым способом, предотвращающим новые войны. Мы получаем всевозможные запросы, но пока мне нечего подтвердить или сообщить», – приводит ТАСС слова Уолтца.

    Помощник президента США добавил, что предложения поступают из разных уголков мира, но подробностей не раскрыл.

    Накануне в Кремле сообщили, что возможные варианты состава участников переговоров по украинскому вопросу не обсуждались. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве исходят из того, что украинский президент Владимир Зеленский запретил себе вести переговоры с Россией.

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    4 февраля 2025, 21:27 • Новости дня
    Стартовал XIII сезон инженерного чемпионата CASE-IN

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России стартовал новый сезон Международного инженерного чемпионата CASE-IN, в рамках которого школьники, студенты и молодые специалисты смогут создать инновационные разработки по ключевым направлениям с возможностью получения дополнительных баллов ЕГЭ и стажировок.

    Чемпионат CASE-IN, поддерживаемый платформой «Россия – страна возможностей», стартовал 4 февраля 2025 года. В мероприятии участвуют школьники, студенты и молодые специалисты, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Они будут разрабатывать уникальные проекты для ключевых направлений России. Лучшие участники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ, оплачиваемые стажировки и карьерные перспективы.

    Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил рост спроса на инженеров. «За три года спрос на инженеров вырос в 2,5 раза. Чемпионат CASE-IN стал эффективным инструментом для формирования кадрового резерва компаний топливно-энергетического комплекса и смежных отраслей», – заявил он. По данным проекта, 90% школьников поступили в профильные вузы, треть из них с дополнительными баллами ЕГЭ, а 30% студентов получили приглашения на практику.

    Статс-секретарь – замминистра энергетики Анастасия Бондаренко подчеркнула важность чемпионата для молодежи. Министерство энергетики поддерживает CASE-IN, видя в нем способ популяризации энергетики и подготовки лидеров отрасли, отметила она. Чемпионат объединяет школьников, студентов и специалистов, помогая им решать реальные производственные задачи.

    С 2013 года CASE-IN объединил более 120 тыс. участников из России и ближнего зарубежья. Он включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий в России. Основатель чемпионата Артем Королев подчеркнул практическую направленность заданий для участников, которые готовят лидеры отрасли.

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    4 февраля 2025, 21:59 • Новости дня
    Число пострадавших в Горловке возросло до десяти

    Число пострадавших в результате атак украинских войск в Горловке достигло десяти человек

    Tекст: Максим Попов

    В Горловке число пострадавших в результате атак украинских военных увеличилось до десяти человек, включая женщину 1977 года рождения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Число пострадавших в результате атак ВСУ по Горловке во вторник возросло до десяти, говорится в Telegram главы ДНР. Утром семь человек были ранены в Никитовском районе Горловки в результате атак. Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о еще двух пострадавших после удара украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Калининском районе города.

    Денис Пушилин уточнил информацию о числе пострадавших и сообщил, что «десять мирных граждан пострадали сегодня в результате киевской агрессии». По его словам, в Никитовском районе во время утренней атаки пострадала еще одна женщина, 1977 года рождения, что увеличило общее число пострадавших до десяти.

    Напомним, накануне в  ДНР пострадали семь мирных жителей. Кроме того, в результате атак ВСУ были повреждены три дома, газопровод и четыре автомобиля.

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    4 февраля 2025, 22:49 • Новости дня
    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие

    Захарова обвинила Зеленского в ядерных фантазиях

    Захарова назвала Зеленского маньяком из-за желания иметь ядерное оружие
    @ Shatokhina Natalia/ News.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Очередные заявления Зеленского о желании обладать ядерным оружием выдают в нем маньяка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, прокомментировав слова главы киевского режима о желании получить атомные боеголовки за отказ принять Украину в НАТО.

    По мнению Захаровой, Зеленский рассматривает планету как объект своих больных фантазий. «Его слова доказывают, что атомные станции для него – это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, необходимое киевскому режиму для шантажа», – подчеркнула дипломат в Telegram.

    Ранее Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО. «Дайте нам ядерное оружие и ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить РФ», – сказал президент Украины в интервью CNN.

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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