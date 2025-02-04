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Уволившаяся чиновница Минпросвещения вновь высказалась о дискотеках в школах
Уволившаяся чиновница Минпросвещения Агре вновь выразила надежду на возвращение дискотек в школы
Наталья Агре, покидая пост директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения, снова выразила надежду на возвращение школьных дискотек, подчеркнув их важность для развития неформального общения и творчества среди детей.
«Да, я очень надеюсь, что школьные дискотеки вернутся. Дети будут готовить списки песен, игра на гитаре и других инструментах станет опять популярной у детей, а девочки и мальчики будут ждать этих прекрасных неформальных мероприятий, чтобы пригласить на танец и проводить домой», – заявила она, передает ТАСС.
Кроме того, она добавила, что видит в этих мероприятиях не только развлечение, но и возможность для детей завести дружбу и даже начать отношения, которые могут перерасти в нечто большее во взрослой жизни. Агре выразила надежду, что школьная любовь сможет пронестись через годы и стать основой для создания крепких семей.
Наталья Агре ранее высказалась о важности создания условий для начала романтических отношений у детей, подчеркивая роль школьных дискотек, которые могут стать основой для этих условий. Позже она сообщила о своем увольнении.
Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать, так как первая школьная любовь, как правило, ничем хорошим не заканчивается.