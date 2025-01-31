Эксперт: Первая школьная любовь приносит детям лишь душевные травмы и расстройства

Член ОП РФ Пожигайло призвал проводить в школах балы вместо дискотек

Tекст: Татьяна Косолапова

Директор департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения РФ Наталья Агре предложила проводить школьные дискотеки, чтобы создать условия для романтических отношений среди учеников. По ее словам, в контексте проводимых серьезных мероприятий у детей остается мало пространства для романтических переживаний.



«Нужно понимать, что сегодня одиннадцатиклассники – это не те же дети, что учились в 1970-х годах. В те времена дискотеки были групповыми музыкальными вечерами, все было достаточно пристойно. Сегодня же подобного рода мероприятия – рассадники наркотических веществ и алкоголя. Контролировать все это очень сложно», – говорит Пожигайло.

Кроме того, он обращает внимание на то, что первая школьная любовь, как правило, «ничем хорошим не заканчивается». Она приносит детям лишь душевные травмы, расстройства и иные неприятности, которые им совсем не нужны в этом возрасте, считает Пожигайло.

«В 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать. В этом возрасте детям нужно думать совершенно о другом. Более того, я замечаю тенденцию – родители предпочитают отдавать своих детей в кадетские классы, где мальчики учатся отдельно от девочек. У меня сын в такой класс в гимназии ходит. Успеваемость в таком классе лучше, дети не отвлекают друг друга посторонними мыслями. А уже в институте они начнут учиться вместе, строить романтические отношения на 3-4 курсах, там уже можно и дискотеки ввести», – говорит член ОП.

Если и вводить подобного рода мероприятия в школах, продолжает собеседник, то они должны нести культурную составляющую. Так, например, многие колледжи проводят балы для студентов. Ученики подбирают себе пару, разучивают с хореографом танцы для костюмированного вечера. Подобного рода мероприятия могут делать и школы.

«В целом идея неплохая, но форма неправильная. Дискотеки для школы точно не подходят. А вот балы или подобного рода мероприятия проводить можно было бы», – заключил Пожигайло.

Ранее в Минпросвещения поддержали инициативу дополнить школьные уроки музыки патриотическими песнями современных авторов. Так школьники в скором времени могут начать разучивать композиции группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных исполнителей.