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Эксперт: Первая школьная любовь приносит детям лишь душевные травмы и расстройства
Член ОП РФ Пожигайло призвал проводить в школах балы вместо дискотек
В 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать, так как первая школьная любовь, как правило, ничем хорошим не заканчивается, сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло. Так он прокомментировал инициативу Минпросвещения о проведении школьных дискотек, которые помогут детям развивать романтические отношения.
Директор департамента госполитики в сфере воспитания Минпросвещения РФ Наталья Агре предложила проводить школьные дискотеки, чтобы создать условия для романтических отношений среди учеников. По ее словам, в контексте проводимых серьезных мероприятий у детей остается мало пространства для романтических переживаний.
«Нужно понимать, что сегодня одиннадцатиклассники – это не те же дети, что учились в 1970-х годах. В те времена дискотеки были групповыми музыкальными вечерами, все было достаточно пристойно. Сегодня же подобного рода мероприятия – рассадники наркотических веществ и алкоголя. Контролировать все это очень сложно», – говорит Пожигайло.
Кроме того, он обращает внимание на то, что первая школьная любовь, как правило, «ничем хорошим не заканчивается». Она приносит детям лишь душевные травмы, расстройства и иные неприятности, которые им совсем не нужны в этом возрасте, считает Пожигайло.
«В 16-17 лет романтические отношения вообще не нужно провоцировать. В этом возрасте детям нужно думать совершенно о другом. Более того, я замечаю тенденцию – родители предпочитают отдавать своих детей в кадетские классы, где мальчики учатся отдельно от девочек. У меня сын в такой класс в гимназии ходит. Успеваемость в таком классе лучше, дети не отвлекают друг друга посторонними мыслями. А уже в институте они начнут учиться вместе, строить романтические отношения на 3-4 курсах, там уже можно и дискотеки ввести», – говорит член ОП.
Если и вводить подобного рода мероприятия в школах, продолжает собеседник, то они должны нести культурную составляющую. Так, например, многие колледжи проводят балы для студентов. Ученики подбирают себе пару, разучивают с хореографом танцы для костюмированного вечера. Подобного рода мероприятия могут делать и школы.
«В целом идея неплохая, но форма неправильная. Дискотеки для школы точно не подходят. А вот балы или подобного рода мероприятия проводить можно было бы», – заключил Пожигайло.
Ранее в Минпросвещения поддержали инициативу дополнить школьные уроки музыки патриотическими песнями современных авторов. Так школьники в скором времени могут начать разучивать композиции группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных исполнителей.