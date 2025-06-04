Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
В музее Амстердама показали 200-летний презерватив
В экспозиции нидерландского Рейксмузея появился презерватив XIX века, украшенный эротическим изображением монахини и троих священнослужителей, предположительно бывший сувениром из борделя.
Почти двухсотлетний презерватив, украшенный эротическим изображением, представлен в Национальном музее Нидерландов, сообщает NBC News.
Экспонат, предположительно изготовленный около 1830 года из аппендикса овцы, стал одной из центральных деталей выставки «Безопасный секс?», посвященной истории секс-работы XIX века.
По данным Рейксмузея, артефакт «отражает как игривую, так и серьезную сторону сексуального здоровья». Презерватив украшен эротической сценой с участием монахини и трех священнослужителей. Считается, что изделие могло быть сувениром из борделя.
На латексном чехле нанесена фраза на французском языке «Это мой выбор». В музее отмечают, что эта надпись отсылает к знаменитой картине Пьера-Огюста Ренуара «Суд Париса», где троянский принц выбирает самую красивую богиню.
Уникальный экспонат можно увидеть в амстердамском музее до конца ноября.