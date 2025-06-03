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    Белый дом заявил о позиции Трампа по ударам Украины
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    Соловьев назвал снимавших атаки ВСУ срочников предателями Родины
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

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    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, оказывается, что в качестве боевой воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – Ту-214 и МС-21.

    15 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

    9 комментариев
    3 июня 2025, 05:37 • Новости дня

    В Сенате США призвали к слишком быстрым для ЕС санкциям против России

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку, сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

    «Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета, поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным», – заявил один из дипломатов. Саммит состоится в канадской провинции Альберта 15–17 июня.

    Другие источники указывают, что обсуждение американской инициативы по новым ограничениям намечено на 4 июня на закрытой встрече послов ЕС в Брюсселе. По оценке дипломатов, новый пакет санкций возможно будет согласован лишь к концу месяца, передает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

    Издание отмечает, что американский законопроект о санкциях против России может затронуть и европейские экономики, поскольку предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США продукции из стран, покупающих российский газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) заявил, что «в координации с Европой» намерен добиться введения новых жестких санкций в отношении России до саммита G7.

    В его совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем говорится, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы помешать Китаю и Индии покупать дешевую российскую нефть.

    2 июня 2025, 12:46 • Новости дня
    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы

    Полонист Стремидловский: На выборах президента Польши победил Дональд Трамп

    Эксперт: Украину после победы Навроцкого в Польше ждут проблемы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    На выборах президента Польши победил не только правый кандидат, но и оппозиционный для европейского мейнстрима глава Белого дома Дональд Трамп. Теперь Варшава может стать для США площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Напомним, по итогам второго тура голосования Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов.

    «Результаты голосования во втором туре президентских выборов в Польше показали: поляки оказались на проамериканской орбите. Они связывают свои интересы и безопасность с США», – отметил полонист Станислав Стремидловский.

    Собеседник напомнил, что кандидат от партии «Право и справедливость» (ПиС) ранее встречался с Дональдом Трампом, и глава Белого дома фактически «благословил» его на победу. За победу агитировали и американские чиновники. «Таким образом, сегодня на выборах польского президента выиграл не только правый кандидат, но и оппозиционный для нынешнего европейского мейнстрима Трамп», – указал политолог.

    По его словам, если в Румынии европейцы смогли переиграть голосование в свою пользу, то в Польше «такой трюк не прошел». «Я думаю, теперь Вашингтон вдохновится результатом и станет более активно работать для смены власти в европейских странах», – считает Стремидловский.

    При этом в самой Польше грядет период нестабильности: страна фактически разделена надвое. С победой Навроцкого существовавший в республике приоритет не нарушился: пост президента занимает политик от ПиС, а кабмин возглавляет представитель от «Гражданской коалиции». То есть продвигаемые инициативы одних будут блокировать вторые.

    Однако новоизбранный глава государства, вероятно, назначит досрочные парламентские выборы. «Впрочем, этот вопрос поднимают и в правящей коалиции. Местная пресса предполагает, что Туск может пойти на опережение и уже на этой неделе поставить в Сейме вопрос о вотуме доверия правительству», – отметил собеседник. Он подчеркнул: премьер оказался в сложной ситуации.

    Эксперт напомнил, что ранее Туск обещал пересмотреть коалиционное соглашение. «Он ведет себя как классический рейдер. Его партнеры по коалиции имеют все меньше и меньше властных полномочий. Сейчас политик попытается сплотить ряды», – допустил аналитик.

    «При этом у ПиС появляется возможность уже в этом году добиться распада нынешней коалиции и сформировать свой кабинет посредством голосов партии «Конфедерация» и, возможно, перебежавших депутатов из Польской крестьянской партии», – рассуждает Стремидловский.

    На событиях внутри страны будет сказываться и внешний фактор в виде США, добавил полонист. «Варшава может стать для Вашингтона площадкой для развертывания новых геополитических сценариев против Европы», – считает спикер. Что касается отношений России и Польши, то надеяться на их улучшение не стоит, подчеркнул эксперт.

    «Навроцкий неприязненно относится к нашей стране. Но стоит учитывать два момента. Первый – политик в свое время говорил, что он готов ради защиты национальных интересов государства встретиться и пожать руку Владимиру Путину», – напомнил политолог.

    «Второе – ориентация Навроцкого на Соединенные Штаты дает возможность в случае улучшения российско-американских отношений получить побочным эффектом если не партнерство, то хотя бы сдерживание антироссийской агрессии, которую мы видели от правительства Туска», – добавил собеседник.

    А вот кому действительно стоит беспокоиться из-за победы Навроцкого, так это Киеву. «Украину ждут проблемы», – считает аналитик. Он напомнил, что новоизбранный президент резко высказывался по отношению к украинским властям, которые отказываются признать ответственность за Волынскую резню.

    «Мы видели, что кандидат от ПиС во время предвыборной кампании также выступал категорическим противником вступления Украины в НАТО и ЕС. Сейчас в Киеве сильно разочарованы победой Навроцкого и считают это довольно тревожной новостью – и надо признать, что обоснованно», – заключил Стремидловский.

    Напомним, кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней.

    Навроцкий набрал 50,89% голосов. За него проголосовали порядка 10,6 млн избирателей. Его соперник, кандидат от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. За него отдали свой голос почти на 370 тыс. избирателей меньше.

    Итоговая явка составила рекордные 71,63%. При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Политик даже объявил о своей победе и поблагодарил за каждый отданный за него голос. Но позднее произошла смена лидера.

    Навроцкий выступает против членства Украины в Европейском союзе и НАТО. В России политик внесен в список разыскиваемых лиц в связи с причастностью к сносу памятников Красной армии на территории Польши. В ходе предвыборной кампании он неоднократно оказывался в центре скандалов. Кандидата от ПиС поддержали США.

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    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    2 июня 2025, 21:33 • Видео
    Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

    Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    31 мая 2025, 11:58 • Новости дня
    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
    Daily Telegraph: «Коалиция желающих» готовится к прекращению поставок Киеву оружия США
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что страны «коалиции желающих» разрабатывают сценарии поддержки Киева в случае отказа США поставлять вооружение на Украину.

    По данным издания, на встрече представителей внешнеполитических ведомств в Гааге обсуждались сценарии, при которых Вашингтон ограничит роль в поддержке Украины лишь предоставлением разведданных, передает ТАСС.

    Чиновники признавали, что США не будут в полной мере поддерживать союзников, и обсуждали увеличение экономического давления на Россию.

    The Daily Telegraph отметила, что Британия и Франция смещают акцент с возможной отправки войск на Украину на меры долгосрочной поддержки без участия США после возможного прекращения огня.

    Ранее Берлин уведомил о намерении Евросоюза приступить к новым санкциям против России, если прекращение огня на Украине не вступит в силу до конца дня.

    Фон дер Ляйен и Мерц обсудили санкции против газопровода «Северный поток».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ввести дополнительные ограничения, если Москва не согласится на 30-дневное прекращение огня.

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны продолжают разговаривать с Россией ультиматумами, однако Москва уверена в будущем восстановлении конструктивных отношений.

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    2 июня 2025, 10:01 • Новости дня
    CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки на аэродромы России
    CBS: США не делились с Украиной разведданными для атаки на аэродромы России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Источники в администрации США сообщили, что американская сторона не предоставляла Киеву какие-либо разведывательные материалы для атаки на российские аэродромы, сообщила журналистка канала CBS News Дженнифер Джейкобс.

    По словам Джейкобс, США не делились с Киевом разведданными для организации теракта на российских аэродромах, передает РИА «Новости».

    Она отметила, что американская администрация не предоставляла Владимиру Зеленскому и его окружению никаких данных для проведения операции под названием «Паутина».

    Джейкобс также указала, что вся необходимая для нападения информация была собрана украинской стороной собственными силами.

    Ранее американский аналитик Скотт Риттер назвал атаку на аэродромы России угрозой для судьбы мира и отметил отсутствие стремления Киева к переговорам.

    Госсекретарь США Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами среди гражданских в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях первого июня 2025 года.

    В Минобороны России сообщили, что киевский режим применил FPV-дроны для атаки аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, при этом в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

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    31 мая 2025, 10:38 • Новости дня
    Каллас назвала союз России и Китая величайшим вызовом

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала отношения России и Китая самым большим вызовом современности, пишет Bloomberg.

    На конференции в Шанхае Кая Каллас заявила о высокой угрозе, которую, по ее мнению, представляет партнерство Москвы и Пекина, передает РИА «Новости».

    Каллас также сослалась на мнение американского министра обороны Пита Хегсета, который, по ее словам, ранее называл Китай угрозой для других стран Азии.

    По информации итальянского издания Il Fatto Quotidiano, Каллас предпринимает активные шаги для усиления противостояния между Россией и Украиной.

    Тем временем политологи отмечают, что меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения.

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    1 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Ушаков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что личную встречу Путина и Трампа следует организовывать только при наличии значимых результатов для обсуждения.

    Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа требует серьезной подготовки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». Он отметил, что для организации такого мероприятия нужны конкретные итоги, достойные обсуждения на высшем уровне.

    Ушаков подчеркнул, что личная встреча лидеров должна стать событием, приводящим к серьезным результатам. По его словам, подготовкой соответствующих договоренностей должны заниматься команды Белого дома и Кремля.

    При этом конкретных договоренностей о проведении встречи между Путиным и Трампом пока не существует, указал Ушаков. Он добавил, что строить прогнозы относительно сроков такой встречи нецелесообразно, поскольку не факт, что она состоится даже в 2025 году.

    Ушаков также отметил, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом приносят определенные результаты. «Я думаю, что вот они сидят каждый на своем месте, разговаривают по телефону, это уже дает определенные результаты, в частности некоторые договоренности, которые реализуются, которые потом будут реализовываться, то есть уже сами разговоры по телефону полезны», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Песков допустил возможность встречи Путина и Зеленского.

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    3 июня 2025, 02:20 • Новости дня
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    Лукьянов: Ход переговоров в Стамбуле контрастирует с внешним ажиотажем
    @ Ministry of Foreign Affairs of Turkey/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ход переговоров России и Украины в Стамбуле продемонстрировал отсутствие точек пересечения для урегулирования, но обе стороны заинтересованы в том, чтобы переговоры продолжились, заявил политолог Федор Лукьянов.

    «Сам ход переговоров в Стамбуле разительно контрастирует с внешним ажиотажем, который их предваряет и сопровождает. Каждый раз происходит разгон ничем не обоснованных ожиданий, отчасти намеренный, отчасти инстинктивный, просто потому что хочется чего-нибудь. Контакт делегаций эти ожидания сбивает, потом начинается все заново», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он подчеркнул, что ни Москва, ни Киев «не заинтересованы в том, чтобы прерывать» процесс. По словам Лукьянова, театральные жесты в таких условиях «не приветствуются» – в том числе из-за интереса бывшего президента США Дональда Трампа, который хочет видеть сам факт переговоров. Кроме того, наличие действующего канала коммуникации может стать важным, если «изменятся обстоятельства».

    Лукьянов также отметил, что несмотря на несовместимость позиций сторон, обмен меморандумами все равно полезен, так как формулировка требований «лучше, чем спекуляции». Сейчас, по его словам, точки соприкосновения отсутствуют, но обстоятельства могут измениться. «Меняться они могут прежде всего в результате боевых действий. Они продолжаются своим чередом», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Российский документ содержит три основных раздела: параметры окончательного урегулирования, условия прекращения огня и последовательность шагов к реализации.

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    31 мая 2025, 07:15 • Новости дня
    WP не исключила давления США на Киев перед переговорами с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Американские власти могут вынудить делегацию с Украины участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле, даже если Москва не выполнит требование Киева предварительно предоставить меморандум по урегулированию, пишет Washington Post.

    По мнению издания, ситуация с согласованием условий урегулирования конфликта поставила Киев в сложное дипломатическое положение. Washington Post назвала ситуацию «тупиковой», передает ТАСС.

    Как пишет WP, у властей Киева ограничены возможности для самостоятельных решений из-за серьезной зависимости от военной и разведывательной поддержки Вашингтона. В материале отмечается, что из-за этого США могут убедить киевские власти проигнорировать первоначальные требования. Указывается, что у Украины «мало места для маневра».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона подготовила меморандум с предложениями по прекращению огня на суше, в воздухе и на море. Российская делегация заявила о готовности представить свой меморандум по урегулированию 2 июня на переговорах в Стамбуле. В МИД России отметили, что власти Киева вновь поднимают истерию перед вторым раундом переговоров в Стамбуле для повышения переговорной цены.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    31 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    Тысячи болгар вышли на протесты против перехода на евро

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде болгарских городов прошли массовые демонстрации против планов замены лева на евро, сопровождавшиеся перекрытиями дорог.

    Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии и других городов Болгарии, чтобы выразить поддержку национальной валюте – леву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    Организаторами выступили партия «Возрождение» и общественные движения, к акции присоединились партии «Величие», МЕЧ, ВМРО и ряд гражданских объединений.

    Демонстранты требуют отказаться от замены лева на евро и настаивают на проведении референдума по этому вопросу. Участники отмечают, что опасаются ухудшения экономической ситуации и считают лев символом болгарской независимости. Радиостанция сообщает, что из-за протестов движение в центре Софии было перекрыто.

    В городе Перник протестующие публично уничтожили фотографии европейских лидеров, а в Русе из-за манифестаций заблокировали бульвар Христо Ботева. Подобные акции проходят также в Пловдиве, Ямболе и Враце.

    23 мая президент Болгарии Румен Радев обратился в конституционный суд с требованием отменить отказ парламента проводить общенациональный референдум о вступлении страны в еврозону. Как пишет радиостанция, переход к евро утвердит Совет ЕС, и он не состоится ранее 1 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен ранее выразила возмущение действиями протестующих в Софии, повредивших офис ЕС во время акции против перехода Болгарии на евро.

    Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе страны на евро с установлением переходного периода.

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    31 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    В МИД заявили об отсутствии у КНР поводов для тревоги из-за контактов России и США

    Руденко отметил отсутствие оснований для тревоги Пекина контактами России с США

    Tекст: Вера Басилая

    Восстановление базовой структуры диалога между Россией и США проходит на фоне активного российско-китайского сотрудничества и не вызывает обеспокоенности у Пекина, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

    Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Китай не имеет причин для беспокойства в связи с контактами России и США, передает РИА «Новости».

    По словам Руденко, речь идет не о налаживании новых отношений, а о восстановлении базовой инфраструктуры диалога, разрушенной при администрации бывшего президента США Джо Байдена. Он уточнил, что эта работа сейчас на начальной стадии и во многом похожа на механизмы, которые использовались между Китаем и США в последние годы президентства Байдена.

    Дипломат подчеркнул, что между странами формируются рабочие группы, которые занимаются обсуждением конкретных вопросов, вызывающих озабоченность сторон.

    «Я не думаю, что Китай имеет какие-то основания быть обеспокоенным нашим взаимодействием и контактами с США», – отметил Руденко.

    Он добавил, что нынешняя администрация США занимает более прагматичную позицию, а задача России – создать структуру для конструктивного диалога, что особенно важно на фоне геополитических потрясений.

    Ранее Кая Каллас назвала отношения России и Китая крупнейшим вызовом современности. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американо-китайские торговые переговоры зашли в тупик.

    Экономист Джеффри Сакс считает, что Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но сталкивается с сопротивлением сторонников войны.

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    31 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Экономист Сакс заявил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Экономист Сакс сообщил о попытках Трампа наладить отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп действительно пытается наладить отношения с Россией, но ему постоянно противодействуют сторонники войны, а не мира, сообщил профессор Джеффри Сакс.

    По словам Сакса, Трамп стремится изменить ситуацию в лучшую сторону, несмотря на свою рассеянность, ограниченные возможности и поверхностное понимание сложностей, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что важной проблемой остаются противодействующие институты и настроения в американском Конгрессе, которые выступают против мирного урегулирования.

    Экономист добавил, что усилия Трампа по улучшению отношений остаются очень хрупкими из-за внутреннего давления.

    Ранее экономист Джеффри Сакс выразил надежду на скорое завершение конфликта и восстановление диалога между Россией и США.

    В Норвегии заявили, что изменения во внешней политике США при администрации Дональда Трампа произошли во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину.

    Дональд Трамп ранее отказался считать президента России препятствием к миру на Украине и указал на упрямство Зеленского.

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    2 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать теракт Украины на аэродромах России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия отказалась обсуждать теракт киевского режима на военных аэродромах России, сославшись на то, что подобные вопросы не входят в ее компетенцию, заявил представитель ЕК Анвар аль-Ануни.

    Представитель ЕК Анвар аль-Ануни уточнил, что обсуждение военной стратегии не входит в задачи комиссии, передает РИА «Новости» .

    Он добавил, что Украина, по мнению Еврокомиссии, осуществляет самооборону в соответствии с положениями Устава ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что операция по атаке на российские аэродромы готовилась СБУ более полутора лет и была проведена с применением 117 беспилотников.

    Министерство обороны сообщило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    В Норвегии нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне.

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    2 июня 2025, 03:44 • Новости дня
    На грядущем саммите G7 предложили обойтись без итоговой декларации из-за Трампа

    Nikkei: Итоговой декларации на саммите G7 может не быть из-за разногласий с США

    Tекст: Ирма Каплан

    Составление итоговой декларации на саммите G7, который пройдет 15-17 июня в Канаде, может быть отвергнуто участниками из-за американского лидера Дональда Трампа, с которым у G7 немало разногласий по ряду вопросов, пишет газета Nikkei.

    «Цель состоит в том, чтобы избежать разногласий между президентом США Трампом, который игнорирует ценности, на которые G7 делала акцент, такие как верховенство закона и свободная торговля, и другими членами объединения», – говорится в материале.

    По данным издания, вместо одного итогового документа саммит G7 могут завершить несколькими декларациями по ключевым темам.

    Саммит G7 пройдет в Кананаскисе, в Западной Канаде, с 15 по 17 июня.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.

    До этого Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    2 июня 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности провести трехстороннюю встречу лидеров

    Трамп приветствовал двусторонние переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь Белого дома отметила, что Дональд Трамп открыт к встрече с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, но считает приоритетным прямой диалог между Москвой и Киевом.

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп откроет возможность для подобной встречи, если это потребуется.

    «Президент заявил, что открыт для этого, если до этого дойдет», – заявила Ливитт, отвечая на вопрос о вероятности трехсторонних переговоров в Турции. Однако, по ее словам, Трамп предпочитает видеть прямые переговоры между сторонами. «Он хочет, чтобы оба эти лидера, обе эти стороны сели вместе за стол», – подчеркнула Ливитт.

    Ливитт добавила, что оценку текущему раунду переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле Трамп даст позднее. Представитель Белого дома отказалась комментировать детали встречи, заявив, что президент сам выскажется по итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле во время второго этапа переговоров между Россией и Украиной поставили задачу обсуждения возможной встречи на высшем уровне.

    Обсуждение возможной личной встречи между Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом по вопросу урегулирования ситуации на Украине может начаться только после достижения конкретных договоренностей на переговорах.

    Власти США считают, что переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине должен быть завершен как можно скорее.

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