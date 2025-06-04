Ракетная опасность объявлена на территории Черноморского побережья

Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаку на аэродромы и подрывы мостов

Tекст: Вера Басилая

Медведев выразил мнение, что переживать из-за ситуации на Украине – естественная реакция, однако возмездие неизбежно, По его словам, российская армия активно наступает и продолжит наступление, а все необходимые объекты и силы противника будут уничтожены.

«Все, что должно взорваться, непременно будет взорвано, а те, кто должен быть истреблен, – исчезнут», – написал Медведев в Telegram-канале.

Он отметил, что переговоры в Стамбуле необходимы не для компромиссов, а для скорейшей победы России и полного уничтожения неонацистской власти.

Также политик указал, что опубликованный накануне российский меморандум отражает именно эту позицию Москвы.

Ранее украинский чиновник отметил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал СБУ организатором атак на российские аэродромы.

Минобороны заявило, что киевский режим совершил атаки FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.