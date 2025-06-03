Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.5 комментариев
В Запорожской области после ударов БПЛА остались без света 600 тыс. абонентов
Балицкий сообщил о 457 обесточенных населенных пунктах и 600 тыс. абонентов
В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения после массированной атаки дронами, в результате которой более 600 тыс. человек остались без света, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Масштабное отключение электроснабжения произошло в Запорожской области после удара беспилотниками Вооруженных сил Украины, следует из сообщения Балицкого в Telegram-канале.
Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что без света остались жители 457 населенных пунктов, более 600 тыс. абонентов.
По его словам, атака дронов была нацелена на объекты энергетики в Херсонской и Запорожской областях, из-за чего возникли аварии и массовые отключения. Он отметил, что энергетики и сотрудники МЧС России приступили к ликвидации последствий и восстановительным работам, а все возгорания были оперативно ликвидированы.
Балицкий также сообщил, что социально значимые объекты региона подключены к резервным источникам питания. Для обеспечения водоснабжения и работы критической инфраструктуры используются генераторы.
Ранее атаки украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области.
Губернатор Запорожской области сообщил, что в результате обстрелов вооруженных сил Украины на всей территории региона пропало электроснабжение.
Вооруженные силы Украины атаковали дронами Токмак и Мелитополь.