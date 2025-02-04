Дворкович отказался оставлять пост главы FIDE после обвинений Карлсена

Tекст: Елизавета Шишкова

Напомним, что Карлсен обвинил Дворковича в нарушении обещаний относительно турнира Freestyle Chess Tour, передает РИА «Новости».

Конфликт возник после того, как FIDE и Freestyle Chess Tour не смогли договориться о сотрудничестве. FIDE не устраивает позиционирование турнира как чемпионата мира, и организация потребовала от игроков подписать документ об отказе от участия в альтернативных чемпионатах мира для сохранения права претендовать на титул чемпиона мира FIDE. В ответ на это Карлсен выступил с критикой Дворковича.

Дворкович отметил, что не видит оснований для своей отставки, считая, что Карлсен неправильно интерпретирует текущие дискуссии в шахматном сообществе. «Думаю, если состоится открытый разговор, все разъяснится. Мы всегда готовы к диалогу», – подчеркнул Дворкович.

Магнус Карлсен, владевший титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год, добровольно отказался от пятой защиты титула. Аркадий Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года, и его руководство отмечено рядом реформ в международной шахматной федерации.

Ранее Карлсен раскритиковал президента Международной шахматной федерации (FIDE) Дворковича и предложил ему уйти в отставку, после чего FIDE потребовала от шахматистов отказаться от участия в турнирах Карлсена.

Популяризатор шахмат Сергей Шипов объяснил газете ВЗГЛЯД суть конфликта между FIDE и Карлсеном.