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Дворкович отказался оставлять пост главы FIDE после обвинений Карлсена
Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что не намерен уходить в отставку после призыва Магнуса Карлсена, несмотря на разногласия с норвежским шахматистом по поводу участия в турнирах и позиции федерации.
Напомним, что Карлсен обвинил Дворковича в нарушении обещаний относительно турнира Freestyle Chess Tour, передает РИА «Новости».
Конфликт возник после того, как FIDE и Freestyle Chess Tour не смогли договориться о сотрудничестве. FIDE не устраивает позиционирование турнира как чемпионата мира, и организация потребовала от игроков подписать документ об отказе от участия в альтернативных чемпионатах мира для сохранения права претендовать на титул чемпиона мира FIDE. В ответ на это Карлсен выступил с критикой Дворковича.
Дворкович отметил, что не видит оснований для своей отставки, считая, что Карлсен неправильно интерпретирует текущие дискуссии в шахматном сообществе. «Думаю, если состоится открытый разговор, все разъяснится. Мы всегда готовы к диалогу», – подчеркнул Дворкович.
Магнус Карлсен, владевший титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год, добровольно отказался от пятой защиты титула. Аркадий Дворкович возглавляет FIDE с 2018 года, и его руководство отмечено рядом реформ в международной шахматной федерации.
Ранее Карлсен раскритиковал президента Международной шахматной федерации (FIDE) Дворковича и предложил ему уйти в отставку, после чего FIDE потребовала от шахматистов отказаться от участия в турнирах Карлсена.
Популяризатор шахмат Сергей Шипов объяснил газете ВЗГЛЯД суть конфликта между FIDE и Карлсеном.