Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE

Карлсен предложил главе Международной шахматной федерации Дворковичу уйти в отставку

Tекст: Антон Антонов

Причиной стали разногласия между FIDE и Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого является Карлсен. Сторонам не удалось достигнуть соглашения о сотрудничестве. Карлсен утверждает, что шахматистам угрожали отстранением от участия в чемпионатах мира, если они выберут Freestyle Chess Tour, передает РИА «Новости».

Карлсен опубликовал текст переписки Дворковича с его отцом, где президент FIDE, убеждая шахматиста «сыграть в рапид и блиц в Нью-Йорке», обещал, что игроки не будут затронуты спорами, и смогут сами решать, где выступать, без страха санкций.

«Принуждения игроков, злоупотребления властью и невыполненные обещания», – заявил Карлсен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Он заявил: «Позже в тот же день вы добавили: «Я уйду в отставку, если совет FIDE подорвет мои слова».

«Заставив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?» – спросил Карлсен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Карлсен объявил о решении больше не участвовать в турнирах под эгидой FIDE после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.

