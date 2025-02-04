С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.6 комментариев
Карлсен предложил Дворковичу покинуть пост президента FIDE
Карлсен предложил главе Международной шахматной федерации Дворковичу уйти в отставку
Норвежский шахматист Магнус Карлсен раскритиковал президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича и предложил ему уйти в отставку.
Причиной стали разногласия между FIDE и Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого является Карлсен. Сторонам не удалось достигнуть соглашения о сотрудничестве. Карлсен утверждает, что шахматистам угрожали отстранением от участия в чемпионатах мира, если они выберут Freestyle Chess Tour, передает РИА «Новости».
Карлсен опубликовал текст переписки Дворковича с его отцом, где президент FIDE, убеждая шахматиста «сыграть в рапид и блиц в Нью-Йорке», обещал, что игроки не будут затронуты спорами, и смогут сами решать, где выступать, без страха санкций.
«Принуждения игроков, злоупотребления властью и невыполненные обещания», – заявил Карлсен в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России). Он заявил: «Позже в тот же день вы добавили: «Я уйду в отставку, если совет FIDE подорвет мои слова».
«Заставив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?» – спросил Карлсен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Карлсен объявил о решении больше не участвовать в турнирах под эгидой FIDE после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.