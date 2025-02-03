Премьер Японии извинился за слова о захоронении ядерных отходов на Курилах

Tекст: Дарья Григоренко

Исиба отметил, что такие заявления были недопустимы – и извинился перед обществом. «Я считаю, что имели место халатность или высокомерие», – сказал Исиба в ответ на вопрос депутата главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Хироси Камии, передает ТАСС.

Министр экономики, торговли и промышленности Едзи Муто и министр по делам Окинавы и «северных территорий» Еситака Ито выразили удивление, узнав о данных высказываниях. Вопрос в парламенте поднял депутат Хироси Камия, который попросил правительство предотвратить повторение подобных инцидентов, так как они могут ранить бывших японских жителей Курил и негативно сказаться на отношениях с Россией.

Ситуация возникла после симпозиума в Токио в январе, где обсуждались места для утилизации радиоактивных отходов из японских АЭС. Один из гостей предложил договориться с Россией о передаче японской стороне четырех Курильских островов с целью создания зоны захоронения ядерных отходов. Чиновники Японской организации по управлению ядерными отходами положительно оценили идею, подчеркнув возможные выгоды от ее реализации.

Ранее премьер-министр Японии Сигэру Исиба в парламенте подтвердил, что Япония претендует на четыре острова южной части Курил, подчеркнув, что это является базовой позицией страны в переговорах с Россией о мирном договоре.

В ноябре официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что мирный договор с Японией невозможен без отказа Токио от враждебного курса, а под решением «территориальной проблемы» может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы между странами.