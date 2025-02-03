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    Найдена новая схема поставок газа через Украину
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    Трамп предсказал исчезновение Канады
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Пузырь индустрии ИИ лопается. Сейчас все начнут подстраиваться под новые условия, будут меняться правила игры. DeepSeek поставила под вопрос гигантские инвестиции американских компаний в ИИ. При этом заданы огромные темпы развития отрасли.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Кому достанется ничейный материк – Антарктида

    Последней неподеленной территорией остается Антарктида. Здесь – не только пингвины, но руды и углеводороды. Именно Антарктида – последний ресурсный резерв человечества. Немаловажно, что Антарктиду открыли русские.

    18 комментариев
    Станислав Смагин Станислав Смагин Набеги ВСУ повторяют зверства фашистов

    Про ВСУ, киевский режим и политическое украинство мы все всё давно и бесповоротно поняли. Однако то, как ведут себя ВСУ на тех российских территориях, куда им удалось проникнуть, добавляет новое в восприятие происходящего.

    10 комментариев
    3 февраля 2025, 08:25 • Новости дня

    ЕС решил пересмотреть конвенцию ООН о беженцах

    Times: ЕС разработает план пересмотра Конвенции ООН по беженцам 1951 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейский союз намерен пересмотреть Конвенцию ООН о статусе беженцев 1951 года, чтобы адаптировать ее к современным вызовам, связанным с миграцией.

    В Евросоюзе разрабатывается план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Times. Это решение обусловлено растущим консенсусом среди европейских стран о том, что конвенция устарела и не отвечает современным реалиям.

    В публикации Times отмечается, что Европейский союз планирует пересмотреть конвенцию, которая не позволяет странам отказывать в принятии просителей убежища на границах. Конвенция, принятая после Второй мировой войны, отражала другую геополитическую ситуацию, чем сегодняшняя.

    Согласно существующим правилам, подписавшие документ страны обязуются не высылать беженцев в места, где их жизнь или свобода могут быть в опасности. Однако, как сообщает газета, этот принцип подвергается сомнению, так как европейские страны испытывают трудности с обработкой миллионов запросов на статус беженца и возвратом тех, кому было отказано.

    Издание подчеркивает, что изменение может стать одним из самых значительных в миграционной политике за последние десятилетия. Этот шаг направлен на решение проблем, связанных с увеличением числа мигрантов, стремящихся к убежищу в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поляки начали терять терпение из-за нахлебничества украинцев. Киев поддержал инициативы по сокращению помощи украинским беженцам в Европейском союзе. В Германии увеличилось количество преступлений с участием украинцев.

    2 февраля 2025, 07:06 • Новости дня
    Российский посол исключил диалог с Данией из-за поддержки Киева

    Посол Барбин заявил, что из-за поддержки Киева диалога с Данией быть не может

    Tекст: Максим Попов

    Москва не видит предпосылок для возобновления диалога с Копенгагеном по вопросам безопасности из-за ее поддержки киевского режима, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Как отметил Барбин в интервью ТАСС,  на данный момент между странами нет предпосылок для возобновления переговоров по вопросам безопасности. «В настоящее время датская сторона разорвала контакты с нами. Предпосылок для возобновления диалога по этим вопросам в условиях спонсирования Данией киевского режима нет», – заявил он.

    Посол уточнил, что разрыв контактов произошел на фоне поддержки Данией Украины. Это делает невозможным обсуждение тем, касающихся безопасности в Балтийском регионе и предотвращения военных рисков. Барбин добавил, что подобное отношение со стороны западных стран не способствует стабилизации ситуации в регионе.

    До этого сообщалось, что Москва готова использовать международное право для защиты своих интересов в Балтийском море на фоне планов НАТО по патрулированию региона фрегатами и морской авиацией.

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    2 февраля 2025, 17:53 • Новости дня
    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины

    Орбан заявил о возможности Венгрии остановить евроинтеграцию Украины, если она не выполнит гарантии

    Венгрия пригрозила остановить евроинтеграцию Украины
    @ Zhang Yuwei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия может заблокировать стремление Украины к Евросоюзу, если предоставленные Европейской комиссией гарантии по энергобезопасности не будут выполнены, заявил политический директор венгерского премьера Балаж Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth отметил, что в случае выполнения данных обещаний сотрудничество с Венгрией возможно. Однако, по его словам, если гарантии окажутся лишь «на бумаге», страна рассмотрит более строгие контрмеры, передает РИА «Новости».

    «Если Украина подрывает интересы некоторых стран-членов ЕС, связанные с энергобезопасностью, то я думаю, что сближение Украины с Евросоюзом надо остановить», – заявил Орбан. Он подчеркнул, что у Венгрии всегда есть возможность не только заблокировать евроинтеграцию Украины, но и остановить продление санкций против России.

    В пятницу Орбан сообщил, что Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение Украиной транзита российского газа в Европу с 1 января противоречит ее стремлению вступить в Евросоюз.

    Напомним, транзит российского газа в Европу через Украину прекращен, что вызвало колоссальные проблемы с электричеством и отоплением в Молдавии и заставило страны Евросоюза срочно искать альтернативные маршруты.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    31 января 2025, 14:48 • Новости дня
    Фицо обвинил Чехию во вмешательстве в дела Словакии

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство вмешательством Чехии во внутриполитические дела республики.

    Премьер-министр Словакии сделал замечание Чехии, выразив недовольство вмешательством чешской политической и медийной сцены во внутриполитические процессы страны, передает РИА «Новости».

    Фицо подчеркнул, что не понимает, почему чешская сторона считает уместным делать замечания и давать рекомендации его стране.

    Он также отметил, что образ политических представителей Словакии, который создают чешские СМИ, выходит за пределы приличия. Премьер-министр подчеркнул, что подобное поведение со стороны Чехии недопустимо.

    Фицо добавил, что Словакия всегда уважала суверенитет соседних стран и ожидает того же отношения в ответ. Он призвал чешскую сторону пересмотреть свои методы взаимодействия и сосредоточиться на более конструктивном диалоге, который будет учитывать интересы обеих стран.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о планах выдворить иностранных инструкторов, причастных к дестабилизации обстановки в стране.

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    1 февраля 2025, 08:19 • Новости дня
    Цена газа в Европе выросла до 517 долларов за 1 тыс. кубометров

    Tекст: Александра Юдина

    В январе цена на газ в Европе поднялась на 6% и составила 517 долларов за 1 тыс. кубометров из-за высоких темпов отбора и прекращения транзита российского газа, следует из данных лондонской биржи ICE.

    Средняя стоимость газа в Европе по итогам января увеличилась на 6%, и теперь составляет около 517 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.

    Основные факторы, вызвавшие рост, связаны с высокими темпами отбора газа из европейских хранилищ на фоне холодной погоды и прекращением транзита российского газа через Украину.

    По состоянию на 31 января 2025 года фьючерсы на газ торговались по цене 577 долларов за тысячу кубометров. Это на 7% больше, чем в конце декабря 2024 года, и является максимальной стоимостью с октября 2023 года.

    С осени прошлого года наблюдается постепенный рост котировок газа на европейских торговых площадках. В сентябре 2024 года средняя цена составляла 416 долларов за тысячу кубометров, в октябре она поднялась до 456 долларов, в ноябре – до 491 доллара, в декабре несколько снизилась до 489 долларов, а в январе 2025 года вновь увеличилась до 517 долларов.

    В среду стоимость газа в Европе впервые с ноября 2023 года поднялась выше 550 долларов за тысячу кубометров. Сообщалось, что несколько стран Евросоюза предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители и содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    31 января 2025, 22:42 • Новости дня
    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине

    The Times: Европа запросила у США помощь для миротворческой миссии на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Европейские страны запросили у США воздушную поддержку для возможной миротворческой миссии на Украине, включая помощь в противовоздушной обороне и разведке, сообщило The Times.

    Как сообщил источник издания в Британии, страны Евросоюза могут отправить на Украину миротворческие войска, однако для полноценного обеспечения миссии потребуется помощь в вопросах противовоздушной обороны и разведывательных технологий, что и стало причиной обращения к США, передает «Лента. Ру».

    «Европа сама может выделить наземные силы в случае необходимости. Но министры просят США предоставить воздушную защиту», – приводит издание слова источника.

    Отмечается, что Лондон рассматривает возможность отправки на Украину военного контингента численностью от 10 до 25 тыс. человек.

    До этого Politico сообщило, что Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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    31 января 2025, 12:29 • Новости дня
    ЕК пообещала Венгрии восстановить транзит российского газа через Украину

    Еврокомиссия обязалась добиваться возобновления транзита газа из России через Украину

    ЕК пообещала Венгрии восстановить транзит российского газа через Украину
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Еврокомиссия дала обещание Венгрии добиться от Украины возобновления транзита российского газа в обмен на согласие с продлением санкций против России, заявил в эфире радио Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    По его словам, ЕК обещала Венгрии приложить усилия для возобновления транзита российского газа через территорию Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Украина прекратила транзит газа 1 января, что вызвало необходимость в шаге со стороны ЕС для обеспечения стабильности поставок.

    Орбан добавил, что Венгрия добилась гарантий энергетической безопасности от ЕС в начале недели, согласившись на продление санкций против России еще на шесть месяцев.

    По словам премьера, ЕК пообещала сделать все возможное для возобновления прокачки газа через украинскую территорию.

    Ранее издание Bloomberg сообщало, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

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    31 января 2025, 13:41 • Новости дня
    Песков сообщил о принятых Россией мерах для надежности системы БРЭЛЛ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские энергетики обеспечили надежность энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ) после синхронизации стран Балтии с ЕС, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что данные планы были давно анонсированы и требовали определенных мер как со стороны российских, так и зарубежных энергетиков, передает ТАСС.

    «В данном случае мы приняли все меры для обеспечения бесперебойной, надежной работы нашей объединенной энергосистемы», – заявил представитель Кремля.

    Песков от дальнейших комментариев отказался, сославшись на то, что вся необходимая информация уже была озвучена.

    Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в стране ожидаются трехдневные отключения электричества после выхода из БРЭЛЛ.

    До этого операторы электросетей стран Балтии подписали уведомление России и Белоруссии о выходе из единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

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    31 января 2025, 11:17 • Новости дня
    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    Bloomberg: Путин получил союзников в Европе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО, пишет Bloomberg.

    В условиях продолжающегося украинского кризиса Россия нашла неожиданных союзников среди лидеров некоторых европейских стран – Словакии, Австрии и Хорватии, передает Bloomberg.

    Так, бывший министр обороны Словакии Ярослав Над, известный своей поддержкой Украины, оказался под следствием по обвинениям в злоупотреблении властью и взяточничестве. По мнению авторов статьи, это «политически мотивированное дело», а сама ситуация подчеркивает изменения в политическом курсе страны.

    Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который недавно посетил Кремль для обсуждения поставок газа, стал приводить страну в соответствие с позицией России.

    Bloomberg пишет, что такое изменение векторa политики Словакии напоминает шаги венгерского премьера Виктора Орбана, который давно ставит под сомнение поддержку Украины со стороны ЕС и требует отмены санкций против России.

    Кроме того, Габор Гери из Policy Solutions считает, что Орбан больше не одинок в своем подходе, а в ЕС будет увеличиваться количество стран, меняющих вектор политики в сторону отказа от финансирования Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что санкции Евросоюза против России привели к потерям в экономике страны на сумму 19 млрд евро за три года, и подчеркнул необходимость их отмены. Также Фицо заявил о намерении заблокировать финансовую помощь Украине в Евросовете.

    Кроме того, ряд стран Евросоюза, включая Германию и Венгрию, предложили возобновить поставки российского газа для снижения цен на энергоносители.

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    1 февраля 2025, 01:01 • Новости дня
    Норвежская полиция освободила судно Silver Dania с россиянами на борту

    Полиция Норвегии отпустила судно Silver Dania с 11 россиянами на борту после проверки

    Tекст: Максим Попов

    Полиция округа Тромсе освободила судно Silver Dania с 11 россиянами на борту, проведя все необходимые расследовательские процедуры по запросу Латвии о повреждении кабеля в Балтийском море.

    Полиция округа Тромсе в Норвегии отпустила судно Silver Dania, задержанное ранее в экономической зоне страны, сообщает ТАСС.

     «Полиция Тромса осуществила ряд необходимых для проведения расследования процедур, получив все сведения, которые, с нашей точки зрения, необходимы для выполнения запроса со стороны Латвии», - отметил прокурор Рони Йоргенсен.  По его словам, норвежские власти не выявила связи судна с инцидентом в Балтийском море, где был поврежден подводный кабель.

    Расследование продолжается, но, по словам Йоргенсена, нет причин, чтобы судно продолжало оставаться в порту Тромсе.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, российские члены экипажа задержанного в Норвегии судна Silver Dania не подверглись аресту, однако остаются под наблюдением полиции. До этого посольство России обратилось в полицию Норвегии с запросом о судне Silver Dania. Владелец задержанного судна в Норвегии заявил об отсутствии нарушений.

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    1 февраля 2025, 12:53 • Новости дня
    Сийярто назвал стратегию ЕС по Украине трагической

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что стратегия ЕС по конфликту на Украине привела к разрушению отношений с Россией и является трагической.

    Сийярто выразил мнение, что ЕС выбрал «ужасную и трагическую» стратегию в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По словам министра, европейские санкции, введенные в отношении России, разрушили двусторонние отношения.

    «Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро и отправлено оружие на аналогичную сумму», – отметил Сийярто.

    Он добавил, что результат этой политики – успехи России и отступление Украины, подчеркнув, что переговоры – единственное решение проблем.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз не планирует отменять санкции против России, чтобы сохранить свои позиции и давление. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что значительных изменений в санкционной политике США против России не предвидится.

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    31 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Politico: ЕС провалил план по российским удобрениям

    Politico: Новые пошлины ЕС на удобрения из России спровоцировали кризис

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В 2024 году ЕС зафиксировал рекордный импорт российских удобрений на сумму 2,12 млрд евро, несмотря на планы Еврокомиссии ввести пошлины и поддержать внутреннее производство, что вызывает обеспокоенность фермеров возможным ростом цен.

    Как сообщает Politico, в 2024 году Евросоюз закупил из России 6,17 млн тонн удобрений на сумму 2,12 млрд евро. Это стало рекордом с начала конфликта на Украине. Несмотря на планы Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения, чтобы уменьшить доходы России и поддержать внутреннее производство, эти меры пока не принесли ожидаемых результатов, передает РБК.

    Европейские производители выразили опасения, что санкции могут увеличить расходы не только для производителей в ЕС, но и для поставщиков из третьих стран.

    Организация Copa-Cogeca, представляющая фермеров и агрокооперативы, подчеркнула, что меры Еврокомиссии без ясной стратегии диверсификации могут привести к сельскохозяйственному кризису. В заявлении говорится: «Хотя мы понимаем законность геополитических причин, побудивших Еврокомиссию принять это решение, сельскохозяйственному сектору предстоит столкнуться с экономическими последствиями таких решений».

    Предложение ввести пошлины коснется ряда азотных удобрений и некоторых сельскохозяйственных продуктов из России и Белоруссии. Еврокомиссия планирует, что пошлина начнется с 40-45 евро за тонну в июле 2025 года и достигнет 315 евро за тонну для определенных видов удобрений к 2028 году. Тиффани Стефани, вице-президент норвежской компании Yara, выразила поддержку усилиям по сокращению импорта, но отметила, что предпринятые меры запоздали.

    В условиях неблагоприятной экономической ситуации европейские фермеры обеспокоены возможным повышением цен на удобрения на 40-45 евро за тонну в следующем сельхозсезоне. Это может усилить давление на производителей, особенно на фоне недостаточного внутреннего производства удобрений в Европе и ужесточения экологических норм.

    Ранее сообщалось, что импорт удобрений из России в Польшу за девять месяцев 2024 года достиг рекордных 952 тыс. тонн, что на 140% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

    28 января Еврокомиссия одобрила введение пошлин на российские и белорусские сельхозпродукты, а также азотные удобрения, что затронет 15% импорта из России.

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    1 февраля 2025, 22:47 • Новости дня
    Парламент Румынии отклонил запрос оппозиции приостановить полномочия президента

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянное бюро парламента Румынии отклонило запрос оппозиционных партий о приостановлении полномочий президента Клауса Йоханниса из-за несоответствия процедуре подачи документов, сообщили в парламенте.

    Постоянное бюро парламента Румынии не удовлетворило запрос оппозиционных партий о приостановлении полномочий президента Клауса Йоханниса, передает РИА «Новости».

    Этот запрос был подан в январе партиями POT, Альянсом за объединение Румынии и S.O.S. Румыния. Оппозиция стремилась к созыву заседания для обсуждения отстранения Йоханниса от должности.

    В пресс-релизе парламента говорится, что предложение о приостановлении полномочий президента не соответствовало процедуре подачи, так как документы не были поданы одновременно в постоянные бюро обеих палат.

    Лидер партии POT Анна-Мария Гаврилэ уточнила, что инициативу о приостановлении поддержали 161 парламентарий от оппозиции. Однако, согласно румынской конституции, для отстранения президента требуется большинство в 234 голоса на совместном заседании палаты депутатов и сената. Конституция также предоставляет президенту право защищать свои действия перед парламентом.

    Мандат Йоханниса как президента официально завершился 21 декабря 2024 года, однако он продолжает исполнять обязанности до избрания нового главы государства.

    Ранее в январе в Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены второго тура выборов, требуя отставки президента и правительства.

    Румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая после аннулирования предыдущих выборов.

    На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.

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    31 января 2025, 10:45 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС отменить санкции против России

    Орбан заявил о желании Венгрии отменить санкции ЕС против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро, и подчеркнул важность этого вопроса на встречах в Брюсселе.

    Венгрия стремится к отмене санкций Евросоюза против России, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Об этом сообщает ТАСС.

    Орбан выступил в утренней программе радиостанции Kossuth, где выразил обеспокоенность экономическими последствиями санкций, отметив, что за три года они обошлись Венгрии в 19 млрд евро.

     Он также отметил, что регулярно обсуждает этот вопрос на встречах в Брюсселе с коллегами из стран ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия собирает альянс для снятия санкций с России. Премьер Польши Дональд Туск пригрозил Виктору Орбану последствиями за блокировку санкций против России. Виктор Орбан заявил, что продление санкций против России возможно только при выполнении Украиной ряда условий.

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    31 января 2025, 10:33 • Новости дня
    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике

    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике для снятия вопроса Гренландии

    В НАТО попросили расширить военное присутствие США в Арктике
    @ Alejandro Pena/Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО намерено предложить президенту США Дональду Трампу увеличить военное присутствие в Арктике, чтобы снизить напряженность вокруг потенциального присоединения Гренландии к США, сообщает агентство DPA.

    Альянс рассматривает возможность предложить Трампу расширить военное присутствие в Арктике. Целью этого шага является разрядка дискуссий вокруг вопроса о возможном присоединении Гренландии к США, передает РИА «Новости».

    Согласно данным представителей альянса, усиленное присутствие в Арктике, в том числе при участии США, могло бы удовлетворить интересы безопасности Вашингтона.

    Появление дополнительных сил НАТО в регионе рассматривается как способ стабилизировать обстановку и улучшить отношения между членами альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей Гренландии высказались против вхождения в состав США. Дания срочно увеличивает расходы на оборону и пытается заручиться поддержкой стран ЕС для защиты от натиска Дональда Трампа. Министры иностранных дел и обороны Дании публично отвергли возможность передачи Гренландии под контроль США.

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    3 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Германия пригрозила США ответными пошлинами со стороны ЕС

    Вице-канцлер Германии Хабек заявил о готовности Европы ввести ответные пошлины против США

    Tекст: Антон Антонов

    Европа готова к мерам против США в ответ на введение американской стороной пошлин на европейские товары, заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

    «Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам. Американцы должны знать – это очень плохая альтернатива», – приводит слова Хабека РИА «Новости» со ссылкой на Kolner Stadt-Anzeiger.

    Он отметил, что европейские страны намерены разъяснить Соединенным Штатам, что те тоже могут понести потери. Если же это «не сработает», ЕС, как заявил Хабек , не допустит, чтобы европейцами «помыкали».

    В своем выступлении Хабек также обратил внимание на уязвимость немецкой экономики. Он подчеркнул, что Германия является наиболее подверженной рискам из всех стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз ожидал от нового президента США Дональда Трампа потрясений после его избрания. Трамп повторил угрозу ввести пошлины на товары из ЕС, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из США. В воскресенье Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Еврокомиссия пока не подтвердила информацию о дополнительных пошлинах США на товары из Европы.

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    Найдена новая схема поставок газа через Украину

    Украина готова поставлять через свою территорию азербайджанский газ, сообщил премьер Словакии после контактов с украинским президентом. Однако радоваться эксперты не спешат. Как могут быть устроены поставки газа из Азербайджана в Европу через территорию Украины? И почему это не самый выгодный вариант из возможных? Подробности

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    Новые власти Сирии дипломатично попросили деньги у Москвы

    Власти Сирии предложили России выплатить компенсации «для восстановления доверия». В экспертном сообществе отмечают, что руководство республики начало торг со всеми ведущими акторами на Ближнем Востоке. Но сможет ли Москва «перекупить» дружбу с Дамаском у Евросоюза и Турции? И стоит ли вообще рассматривать подобный вариант сохранения российского влияния в Сирии? Подробности

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    Ударом по Судже Украина пытается скрыть зверства в Курской области

    Украинские военные нанесли ракетный удар по школе-интернату с мирными жителями в Судже и попытались обвинить в этом преступлении Россию. Минобороны РФ оперативно опубликовало данные средств ПВО: удар по Судже был совершен из Сумской области. В МИД пообещали поднять этот вопрос в Совбезе ООН, а СКР завел дело по статье «терроризм» против командира 19-й ракетной бригады ВСУ. Как режим Зеленского использует мирных жителей оккупированных территорий в Курской области и зачем Киеву провокация в Судже? Подробности

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    Вывод военных США из Сирии развяжет руки Турции и Израилю

    США рассматривают возможность вывода американского контингента из Сирии. Данный план Дональд Трамп обдумывал еще во времена своего первого президентства, но из-за давления в Конгрессе ему удалось лишь сократить численность военных. Хватит ли в этот раз республиканцу сил для того, чтобы завершить начатое? И как это изменит Ближний Восток? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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