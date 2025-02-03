Times: ЕС разработает план пересмотра Конвенции ООН по беженцам 1951 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Евросоюзе разрабатывается план по пересмотру Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Times. Это решение обусловлено растущим консенсусом среди европейских стран о том, что конвенция устарела и не отвечает современным реалиям.

В публикации Times отмечается, что Европейский союз планирует пересмотреть конвенцию, которая не позволяет странам отказывать в принятии просителей убежища на границах. Конвенция, принятая после Второй мировой войны, отражала другую геополитическую ситуацию, чем сегодняшняя.

Согласно существующим правилам, подписавшие документ страны обязуются не высылать беженцев в места, где их жизнь или свобода могут быть в опасности. Однако, как сообщает газета, этот принцип подвергается сомнению, так как европейские страны испытывают трудности с обработкой миллионов запросов на статус беженца и возвратом тех, кому было отказано.

Издание подчеркивает, что изменение может стать одним из самых значительных в миграционной политике за последние десятилетия. Этот шаг направлен на решение проблем, связанных с увеличением числа мигрантов, стремящихся к убежищу в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поляки начали терять терпение из-за нахлебничества украинцев. Киев поддержал инициативы по сокращению помощи украинским беженцам в Европейском союзе. В Германии увеличилось количество преступлений с участием украинцев.