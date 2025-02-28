Шойгу отметил особый характер отношений России и Китая

Шойгу заявил о созвучии позиций России и Китая по международным вопросам

Tекст: Вера Басилая

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе своего визита в Китай встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

Визит состоялся по поручению президента России Владимира Путина после его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Сергей Шойгу подчеркнул, что оперативное согласование встречи свидетельствует об особом характере двусторонних отношений.

Также Шойгу отметил, что Россия и Китай имеют созвучные позиции по ряду международных и региональных проблем. Страны действуют в солидарности в рамках ООН и ее Совета Безопасности, а также в таких структурах, как Группа двадцати и АТЭС.

Секретарь Совбеза выразил признательность Китаю за поддержку председательства России в БРИКС в прошлом году и заверил в готовности оказывать содействие китайским партнерам в их текущей работе.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пекин для переговоров с главой МИД Китая Ван И.