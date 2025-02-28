Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.0 комментариев
Шойгу отметил особый характер отношений России и Китая
Шойгу заявил о созвучии позиций России и Китая по международным вопросам
У России и Китая созвучные подходы по ключевым международным и региональным проблемам, согласование встречи в краткие сроки демонстрирует особый характер двустороннего диалога, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе своего визита в Китай встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.
Визит состоялся по поручению президента России Владимира Путина после его телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином 24 февраля. Сергей Шойгу подчеркнул, что оперативное согласование встречи свидетельствует об особом характере двусторонних отношений.
Также Шойгу отметил, что Россия и Китай имеют созвучные позиции по ряду международных и региональных проблем. Страны действуют в солидарности в рамках ООН и ее Совета Безопасности, а также в таких структурах, как Группа двадцати и АТЭС.
Секретарь Совбеза выразил признательность Китаю за поддержку председательства России в БРИКС в прошлом году и заверил в готовности оказывать содействие китайским партнерам в их текущей работе.
Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пекин для переговоров с главой МИД Китая Ван И.