Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.0 комментариев
Шойгу начал переговоры с главой МИД КНР в Пекине
В Пекине начались переговоры между секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и главой МИД Китая Ван И, куда российский секретарь Совета безопасности прибыл в государственную резиденцию «Дяоюйтай».
В Пекине начались переговоры между Шойгу и министром иностранных дел Китая, передает ТАСС.
Встреча проходит в государственной резиденции «Дяоюйтай», куда Шойгу прибыл в пятницу утром. Основная тема переговоров пока не раскрыта, однако известно, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Кроме того, Сергей Шойгу планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Подобные встречи подчеркивают важность отношений между Россией и Китаем, особенно в контексте текущих международных событий.
Вопросы безопасности и укрепления стратегического партнерства, по всей вероятности, станут ключевыми темами обсуждений.
В пятницу Шойгу прибыл в Пекин для обсуждения двусторонних вопросов безопасности.
Напомним, Шойгу совершает второй визит в Китай за последние месяцы. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с Шойгу в Пекине заявлял о необходимости усиления сотрудничества между Россией и Китаем для защиты общих интересов на фоне сложной международной обстановки.