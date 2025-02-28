Шойгу начал переговоры с главой МИД КНР в Пекине

Tекст: Александра Юдина

В Пекине начались переговоры между Шойгу и министром иностранных дел Китая, передает ТАСС.

Встреча проходит в государственной резиденции «Дяоюйтай», куда Шойгу прибыл в пятницу утром. Основная тема переговоров пока не раскрыта, однако известно, что стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Кроме того, Сергей Шойгу планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Подобные встречи подчеркивают важность отношений между Россией и Китаем, особенно в контексте текущих международных событий.

Вопросы безопасности и укрепления стратегического партнерства, по всей вероятности, станут ключевыми темами обсуждений.

В пятницу Шойгу прибыл в Пекин для обсуждения двусторонних вопросов безопасности.

Напомним, Шойгу совершает второй визит в Китай за последние месяцы. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с Шойгу в Пекине заявлял о необходимости усиления сотрудничества между Россией и Китаем для защиты общих интересов на фоне сложной международной обстановки.