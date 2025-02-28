Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.64 комментария
Шойгу прибыл в Пекин
Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пекин для обсуждения двусторонних вопросов безопасности с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
На повестке дня переговоров – обсуждение двусторонних вопросов, касающихся обеспечения безопасности, а также целый ряд международных и региональных проблем. В Совете безопасности подчеркнули, что российско-китайские отношения носят характер стратегического партнерства, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу совершает второй визит в Китай за последние месяцы. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с Шойгу в Пекине заявлял о необходимости усиления сотрудничества между Россией и Китаем для защиты общих интересов на фоне сложной международной обстановки.