  • Новость часаГосдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле
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    Спецслужбы помогут диалогу России и США
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    Эрдоган пригласил Путина в Турцию и назвал его другом
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    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    64 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    28 февраля 2025, 06:30 • Новости дня

    Шойгу прибыл в Пекин

    Шойгу прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином

    Шойгу прибыл в Пекин
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу прибыл в Пекин для обсуждения двусторонних вопросов безопасности с председателем КНР Си Цзиньпином и министром иностранных дел Китая Ван И, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

    На повестке дня переговоров – обсуждение двусторонних вопросов, касающихся обеспечения безопасности, а также целый ряд международных и региональных проблем. В Совете безопасности подчеркнули, что российско-китайские отношения носят характер стратегического партнерства, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шойгу совершает второй визит в Китай за последние месяцы. Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи с Шойгу в Пекине заявлял о необходимости усиления сотрудничества между Россией и Китаем для защиты общих интересов на фоне сложной международной обстановки.

    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    27 февраля 2025, 18:09 • Новости дня
    Таджикского блогера лишили гражданства России за провокации в интернете

    Блогера SUBO лишили гражданства РФ из-за ложной информации и провокаций в интернете

    Таджикского блогера лишили гражданства России за провокации в интернете
    @ кадр из видео

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Блогер Субхан Мамедов, известный как SUBO, лишился гражданства России из-за предоставления ложных сведений при получении паспорта и провокационной деятельности в интернете.

    Блогер и друг российского стримера Миши Литвина Субхан Мамедов, известный как SUBO, лишился российского гражданства, передает Ura.ru. Причиной этого стали ложные сведения, предоставленные при получении гражданства, а также провокационная интернет-деятельность.

    Telegram-канал Shot сообщает, что SUBO, имеющий миллионы подписчиков, выкладывал видео с розыгрышами, в которых притворялся полицейским и инсценировал вооруженные нападения. Эти действия стали основанием для аннулирования его гражданства.

    Субхан Мамедов также демонстрировал в своих видео роскошный образ жизни, рассказывая, что владеет бургерной в Москве. Он получил российское гражданство по упрощенной схеме, при этом ему содействовали в этом процессе.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    27 февраля 2025, 13:48 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку
    Очевидцы рассказали о поведении Буйнова после того, как он сбил пенсионерку
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сбивший пенсионерку певец Александр Буйнов в момент происшествия был трезв, он пытался помочь пострадавшей, сообщил очевидец аварии.

    Буйнов после аварии вышел к пострадавшей, вероятно, пытался извиниться, он вел себя нормально, рассказал собеседник телеканала 360.

    Собеседник добавил, что соседи положительно оценивают артиста, они отмечают, что тот нормально относится к окружающим.

    Другой очевидец аварии видел, как пострадавшую увезли в больницу. В этот момент Буйнов сидел в машине.

    Между тем сам Буйнов рассказал ТАСС, что не скрывался с места аварии.

    «В сумерках наехал левым крылом машины. На автомобиле никаких следов нет. С места происшествия не скрывался – все запротоколировано полицией», – указал он.

    Артист добавил, что связался с семьей пострадавшей, у женщины легкие травмы, это синяки и растяжение связки левого колена.

    Ранее сообщалось, что Буйнов сбил на автомобиле Lexus пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Подмосковье. Источник отмечал, что артисту грозит административный штраф или лишение прав до двух лет.

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    27 февраля 2025, 20:45 • Новости дня
    Названа возможная причина смерти актера Хэкмена, его жены и собаки

    TMZ: Джин Хэкмен и его семья могли погибнуть из-за отравления угарным газом

    Названа возможная причина смерти актера Хэкмена, его жены и собаки
    @ MARK J. TERRILL/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актер Джин Хэкмен, его жена и собака могли умереть в результате отравления угарным газом, сообщает портал TMZ со ссылкой на дочь актера Элизабет Хэкмен.

    Портал TMZ сообщил, что Джин Хэкмен, его жена Бетси Аракава и их собака могли стать жертвами отравления угарным газом, передает Ura.Ru. Об этом заявила дочь актера Элизабет Хэкмен. «Элизабет Джин Хэкмен рассказала, что семья не уверена, но считает, что причиной смерти могли стать ядовитые газы», – приводит портал слова дочери актера.

    Кроме того, Элизабет Хэкмен отметила, что правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти.

    Напомним, в штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава.

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    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    27 февраля 2025, 10:53 • Новости дня
    Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
    Певец Буйнов сбил пенсионерку на переходе в Подмосковье
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Подмосковье Александр Буйнов, управляя автомобилем Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

    Буйнов, находясь за рулем автомобиля Lexus, сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, передает ТАСС.

    ДТП произошло на улице Февральской, и пострадавшей оказалась женщина 1963 года рождения. Она была госпитализирована с разрывом связок.

    Представители Госавтоинспекции начали проверку инцидента, выясняя все обстоятельства происшествия.

    В правоохранительных органах подтвердили, что именно Александр Буйнов находился за рулем автомобиля в момент наезда на женщину.

    В Подмосковье таксист на автомобиле Renault сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

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    27 февраля 2025, 12:19 • Новости дня
    Двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми в США
    Двукратный лауреат «Оскара» Джин Хэкмен и его жена найдены мертвыми в США
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава, пишет газета Santa Fe New Mexican.

    Двукратный лауреат премии «Оскар», его жена и собака найдены мертвыми в доме в Нью-Мексико, передает ТАСС.

    Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза подтвердил смерть актера, известного ролями в таких фильмах, как «Бонни и Клайд», «Враг государства» и «Непрощенный». По данным полиции, признаков насильственной смерти не обнаружено.

    Причины их смерти пока не сообщаются, однако ведется следствие.

    Для выяснения причин смерти назначены экспертизы и дополнительные исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года экс-барабанщик My Chemical Romance Боб Брайар в возрасте 44 лет был найден мертвым в Теннеси. В октябре актер театра-сцены «Мельников» Юрий Пономаренко, известный широкому зрителю по сериалу «Глухарь», был найден мертвым в квартире в Москве.

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    27 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп продлил санкции против России
    Трамп продлил санкции против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Эти меры были введены ранее в связи с ситуацией на Украине в 2014, 2018 и 2022 годах. Как уточняется в распространенных Белым домом документах, ограничительные меры будут оставаться в силе после 6 марта 2025 года. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий, отметил, что Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше».

    Напомним, в четверг переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

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    27 февраля 2025, 18:33 • Новости дня
    Ганчев: ВС России в семи километрах от Купянска
    Ганчев: ВС России в семи километрах от Купянска
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные находятся в семи километрах от города Купянска в Харьковской области, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    «В настоящее время происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола. До Купянска уже буквально считанные километры, около семи километров», – цитирует Ганчева ТАСС.

    По его словам, линия фронта на Купянском направлении расширяется, со стороны ЛНР также фиксируется продвижение на левом берегу Оскола. Там войска встали также примерно в семи километрах, со стороны Синьковки.

    «Идет медленное, но уверенное расширение линии фронта по всему участку Купянского направления», – указал он. Ганчев указал, что в Харьковской области зачищается не только Купянское направление, в 2024 году были освобождены 15 населенных пунктов, которые сейчас обороняют от западных наемников.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко указывал, что ВСУ лишились пяти опорных пунктов на Купянском направлении.

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    27 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона депортировала на российскую территорию подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в аэропорту Пулково, и похитившего свыше 1,5 млн долларов, сообщила Генпрокуратура.

    Подозреваемый депортирован из США, согласно версии следствия, 15 июля 2014 года он в пассажирском терминале воздушной гавани напал с оружием на людей в машине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Он смог похитить у них более 1,5 млн долларов, а после этого скрылся. В апреле 2020 года его объявили в международный розыск.

    В мае 2021 года стало известно, что подозреваемый Кошелев находится в США и, вероятно, нарушил там иммиграционное законодательство.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон в дальнейшем могут также обмениваться заключенными.

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    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

    Коментарии (6)
    27 февраля 2025, 18:17 • Новости дня
    Депардье пригрозили исключением за долги из Союза кинематографистов РФ

    Депардье пригрозили исключением из Союза кинематографистов России за неуплату взносов

    Депардье пригрозили исключением за долги из Союза кинематографистов РФ
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французскому актеру с российским гражданством Жерару Депардье грозит исключение из Союза кинематографистов России из-за задолженности по взносам в размере 9,5 тыс. рублей.

    Представитель Депардье Арно Фрилле объяснил, что актер не состоит ни в одном профсоюзе даже во Франции. Он стал членом Союза кинематографистов по просьбе режиссера Клима Лаврентьева исключительно из уважения, сообщает «Абзац».

    Фрилле пояснил, что это было сделано для престижа союза, а не в интересах Депардье, поскольку актеру это не было нужно. Однако спустя несколько лет режиссер Лаврентьев обратился с просьбой оплатить взносы за все прошедшие годы. Фрилле назвал ситуацию нелепой и позорной, добавив, что она даже стала достоянием прессы.

    Жерар Депардье стал гражданином России в 2013 году.

    Ранее во Франции в отношении Депардье начали расследование по делу о налоговом мошенничестве.

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    27 февраля 2025, 16:29 • Новости дня
    Переговоры России и США в Стамбуле длились шесть с половиной часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    Встреча между делегациями России и США в Стамбуле завершилась, передает ТАСС. Она продлилась шесть с половиной часов, после чего российская делегация покинула переговорную площадку, не дав комментариев прессе.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 12:39 • Новости дня
    Водолацкий: ВСУ перешли к тактике выжженной земли после переговоров России и США

    Водолацкий заявил о применении ВСУ тактики выжженной земли на фоне переговоров России и США

    Водолацкий: ВСУ перешли к тактике выжженной земли после переговоров России и США
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ уничтожают объекты гражданской инфраструктуры после начала российско-американских переговоров по Украине, применяя тактику выжженной земли, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

    После того как Москва и Вашингтон начали диалог об урегулировании украинского конфликта, Вооруженные силы Украины перешли к тактике выжженной земли, передает ТАСС.

    «ВСУ уничтожают все, что оставляют после того, как мы их выбиваем», – подчеркнул Водолацкий.

    Он отметил, что украинские военные не щадят мирных жителей и разрушают гражданскую инфраструктуру. По его словам, уничтожаются объекты социальной инфраструктуры и жилые дома, котельные, водопроводные сети.

    По мнению депутата, такие действия ВСУ являются проявлением классической тактики выжженной земли. Водолацкий также отметил, что жестокость украинских военных возрастает с каждым этапом российско-американских переговоров.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины перегруппировали войска на новопавловском направлении в ДНР для улучшения взаимодействия воинских частей и подразделений на фоне сложной оперативно-стратегической обстановки и нехватки личного состава.

    Между тем в результате удара в Сумской области была поражена группа ВСУ, которая готовилась отправиться в Курскую область для поддержки окруженных украинских военных.

    Коментарии (5)
    27 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году, сообщил советник министра культуры страны Дмитрий Золотухин. В связи с этим представителям этих профессий запрещается выезд из страны.

    В ответ на это, Нацполиция возбудила уголовные дела по каждому из случаев, в которых чиновники Минкульта, подписавшие разрешения о выезде, становятся фигурантами, сообщили украинские СМИ.

    В результате данной ситуации, с 3 марта вступает в силу запрет на выезд для указанных категорий мужчин.

    Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.

    До этого украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк после участия в турнире в Венеции также не вернулись на Украину, удалили личные аккаунты в социальных сетях и не отвечают на звонки.

    Коментарии (10)
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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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