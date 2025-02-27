  • Новость часаПрезидент Ирана заявил о готовности к переговорам с США
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    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    27 февраля 2025, 23:23 • Новости дня

    США отказались обсуждать отправку «миротворцев» на Украину

    США заявили об отказе обсуждать отправку «миротворцев» на Украину до соглашения об урегулировании конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, а уже потом обсуждать отправку «миротворцев», заявил Белый дом.

    Белый дом отказался обсуждать тему «миротворцев», пока «не будет соглашения» об урегулировании, передает РИА «Новости».

    США считают, что сперва следует «заключить сделку». Вашингтон отметил, что в данном вопросе удалось «хорошо продвинуться», но «сейчас у нас нет сделки», передает ТАСС.

    Напомним, Вашингтон посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер. Сообщалось, что стороны обсуждали план европейцев по отправке военного контингента на Украину.

    27 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3

    Замглавы МИД Вершинин сообщил о желании России возобновить диалог по СНВ-3 при условии уважения ее интересов

    Россия назвала условие возобновления диалога по СНВ-3
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга, сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    На полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека Вершинин отметил, что «начинает работу высокий сегмент конференции по разоружению». Российская сторона принимает в нем участие и «высказывает свои основные подходы и позиции».

    Вершинин подчеркнул, что Россия заинтересована в возобновлении стратегических договоренностей, но это требует тщательной и полномерной работы, передает РИА «Новости».

    «А главное, конструктивного отношения партнеров друг к другу на основе понимания необходимости уважения интересов друг друга в интересах обеспечения стратегической стабильности», – сказал он.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о сокращении ядерных вооружений невозможны без учета всех аспектов безопасности в текущей международной обстановке. Россия подчеркивала, что при сокращении СНВ необходимо учитывать изменившуюся ситуацию в мире.

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    27 февраля 2025, 13:39 • Новости дня
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    Шойгу ответил афоризмом Пруткова на вопрос о гарантиях безопасности для Украины
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Совета безопасности России ответил афоризмом Козьмы Пруткова на вопрос о европейских гарантиях безопасности для Украины, подчеркнув, что предыдущие обещания были ложными.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу процитировал афоризм Козьмы Пруткова в ответ на вопрос журналиста о предоставлении Украине гарантий безопасности со стороны государств ЕС, передает ТАСС.

    «Единожды солгавши, кто тебе поверит. А тут не единожды, как вы видите, тут уже, во всяком случае, по Украине дважды», – подчеркнул Шойгу.

    Ранее сообщалось, что лидеры стран ЕС планируют обсудить на экстренном саммите 6 марта европейские гарантии безопасности для Украины, а также суверенные оборонительные меры.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут предлагать Украине новые гарантии безопасности и это является задачей Европы.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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    27 февраля 2025, 16:29 • Новости дня
    Переговоры России и США в Стамбуле длились шесть с половиной часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    Встреча между делегациями России и США в Стамбуле завершилась, передает ТАСС. Она продлилась шесть с половиной часов, после чего российская делегация покинула переговорную площадку, не дав комментариев прессе.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп продлил санкции против России
    Трамп продлил санкции против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Эти меры были введены ранее в связи с ситуацией на Украине в 2014, 2018 и 2022 годах. Как уточняется в распространенных Белым домом документах, ограничительные меры будут оставаться в силе после 6 марта 2025 года. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий, отметил, что Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше».

    Напомним, в четверг переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

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    27 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона депортировала на российскую территорию подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в аэропорту Пулково, и похитившего свыше 1,5 млн долларов, сообщила Генпрокуратура.

    Подозреваемый депортирован из США, согласно версии следствия, 15 июля 2014 года он в пассажирском терминале воздушной гавани напал с оружием на людей в машине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Он смог похитить у них более 1,5 млн долларов, а после этого скрылся. В апреле 2020 года его объявили в международный розыск.

    В мае 2021 года стало известно, что подозреваемый Кошелев находится в США и, вероятно, нарушил там иммиграционное законодательство.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон в дальнейшем могут также обмениваться заключенными.

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    27 февраля 2025, 01:57 • Новости дня
    Зеленского обвинили в причастности к крушению вертолета главы МВД Украины

    Депутат Рады Дубинский заявил о причастности Зеленского к гибели главы МВД Украины Монастырского

    Tекст: Антон Антонов

    К крушению вертолета, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, причастен украинский лидер Владимир Зеленский, заявил депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

    В числе «политиков, журналистов, бизнесменов и чиновников, которые были убиты, похищены и подвергались пыткам за время президентства Зеленского», Дубинский назвал и Монастырского.

    «Погиб в авиакатастрофе в результате подмены координат навигации, расследовал продажу оружия, которое Украина получала от союзников, в африканский Чад», – приводит слова Дубинского ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 января 2023 года в результате крушения вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович. Дубинский заявлял о своем намерении баллотироваться в президенты Украины.

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    27 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    Украина запретила выезд из страны артистам и журналистам
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году, сообщил советник министра культуры страны Дмитрий Золотухин. В связи с этим представителям этих профессий запрещается выезд из страны.

    В ответ на это, Нацполиция возбудила уголовные дела по каждому из случаев, в которых чиновники Минкульта, подписавшие разрешения о выезде, становятся фигурантами, сообщили украинские СМИ.

    В результате данной ситуации, с 3 марта вступает в силу запрет на выезд для указанных категорий мужчин.

    Ранее сообщалось, что заместитель гендиректора футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину после учебно-тренировочных сборов команды в Турции, завершившихся 14 февраля.

    До этого украинские каратисты Евгений и Дарья Пилипюк после участия в турнире в Венеции также не вернулись на Украину, удалили личные аккаунты в социальных сетях и не отвечают на звонки.

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    27 февраля 2025, 10:05 • Новости дня
    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где состоится встреча по работе посольств, участие в которой примут дипломаты высокого уровня и эксперты.

    Российская делегация прибыла на переговоры в резиденцию генконсула США в Стамбуле, передает ТАСС.

    Около резиденции собрались журналисты, но сами переговоры пройдут в закрытом формате. Состав участников делегаций с обеих сторон не раскрывается, в переговорах примут участие дипломаты высокого уровня и эксперты.

    Эти встречи направлены на решение накопившихся вопросов в сфере дипломатических отношений между Россией и США.

    Напомним, в резиденции американского генконсула в Стамбуле состоится встреча делегаций России и США, на которой обсудят проблемы работы посольств.

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    27 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Депутаты Рады потребовали от Шмыгаля разъяснений по сделке с США

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты в Раде призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля объяснить детали соглашения с США о редкоземельных металлах, ожидаемого к подписанию в пятницу, заявила украинский парламентарий Ирина Фриз.

    По ее словам, украинские депутаты требуют от премьер-министра Шмыгаля предоставить разъяснения о соглашении с США, передает РИА «Новости».

    Это соглашение касается редкоземельных металлов, и парламентарии подчеркивают, что документ должен быть ратифицирован Радой. Фриз отметила, что депутаты уже два дня подряд требуют, чтобы правительство, включая Шмыгаля, провело закрытое заседание.

    На этом заседании депутаты смогут ознакомиться с содержанием соглашения, которое, как планируется, будет подписано в США в пятницу. Фриз подчеркнула, что ратификация соглашения через парламент является обязательной процедурой по законодательству Украины, поскольку оно международное.

    Она также выразила недовольство тем, что Рада была фактически исключена из процесса работы над документом, указав, что если бы депутаты были вовлечены в обсуждение, то Зеленский и правительство могли бы получить больше пользы.

    Кроме того, она указала, что опубликованная версия соглашения на данный момент является лишь декларацией, а важные детали скрыты в приложениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации. По его словам, там не говорится, что Украина является должником США, и есть пункт о гарантиях безопасности, поэтому Киев готов его подписать.

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    27 февраля 2025, 03:25 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о переговорах России и США по Арктике

    Bloomberg сообщило об обсуждении Россией и США возможного сотрудничества в Арктике

    Bloomberg сообщило о переговорах России и США по Арктике
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Россия обсуждают возможное сотрудничество в Арктике, включая добычу природных ресурсов и торговые маршруты, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, российская и американская стороны рассматривают Арктику как «возможную зону для экономического сотрудничества» в рамках «более широкой разрядки» отношений. Отмечается, что «обсуждения носят частный характер и находятся на ранней стадии». Обсуждаются «вопросы разведки природных ресурсов и торговых маршрутов», США также заинтересованы в сотрудничестве «в области разведки энергоресурсов».

    Bloomberg заявило, что оба государства сигнализируют о готовности к экономическому взаимодействию. Вашингтон рассматривает сотрудничество с Москвой в Арктике как способ «вбить клин между Москвой и Пекином». Однако, как указал один из источников, это может быть сложно реализовать, поскольку отношения между Россией и Китаем значительно укрепились в последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин высказался о возможном сотрудничестве с США в добыче ископаемых, в том числе на территории Донбасса. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что приглашение Путина иностранным инвесторам касается всей территории России для работы с редкоземельными металлами.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что партнерство Москвы и Вашингтона по редкоземельным металлам могло бы быть взаимовыгодным, но Россия пока пытается лучше понять намерения США.

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    27 февраля 2025, 06:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило о наращивании темпов наступления на юге ДНР

    Минобороны сообщило о развитии наступления войск на южнодонецком направлении в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки «Восток» активизировали наступление в южнодонецком направлении, выравнивая линию соприкосновения на фронте между Новоочеретоватым и Новоселкой.

    Российские войска усилили наступательные действия в южнодонецком направлении, сообщает ТАСС. По данным Минобороны РФ, мотострелковые и танковые подразделения группировки «Восток» выравнивают линию фронта между Новоочеретоватым и Новоселкой.

    Представитель оборонного ведомства отметил, что темп продвижения российских войск на этом участке фронта неуклонно растет. Целью наступления является движение на север в сторону Днепроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия применила устойчивые к РЭБ дроны на южнодонецком направлении. Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорник Вооруженных сил Украины на этом же направлении. Также «Гиацинты» уничтожили орудия ВСУ на южнодонецком участке фронта.

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    27 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Посол Украины сообщил о достижении пределов мобилизации в стране

    Посол Украины в Варшаве Боднар сообщил о планах набора добровольцев в ВСУ за деньги из-за достижения пределов мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

    Боднар отметил, что большинство граждан, которые могли быть мобилизованы, уже призваны на службу. Он заявил: «Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации». Как пояснил посол, для дальнейшей мобилизации нет необходимого «количества людей».

    Также дипломат подчеркнул, что украинские власти рассматривают возможность применения финансовых мер для привлечения молодежи до 25 лет в ряды ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.


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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (37)
    27 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

    По словам Путина, первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», – заявил президент.

    Путин отметил, что не все заинтересованы в возобновлении контактов между Россией и США, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог, мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, они проходят в закрытом для прессы формате и продолжаются уже более шести часов.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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