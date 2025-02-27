Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.62 комментария
США отказались обсуждать отправку «миротворцев» на Украину
США заявили об отказе обсуждать отправку «миротворцев» на Украину до соглашения об урегулировании конфликта
Сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, а уже потом обсуждать отправку «миротворцев», заявил Белый дом.
Белый дом отказался обсуждать тему «миротворцев», пока «не будет соглашения» об урегулировании, передает РИА «Новости».
США считают, что сперва следует «заключить сделку». Вашингтон отметил, что в данном вопросе удалось «хорошо продвинуться», но «сейчас у нас нет сделки», передает ТАСС.
Напомним, Вашингтон посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер. Сообщалось, что стороны обсуждали план европейцев по отправке военного контингента на Украину.