Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.62 комментария
ПВО сбила восемь дронов над Крымом и Брянской областью
Минобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью
Средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых шесть были сбиты над Крымом, а два – над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Министерство обороны России.
Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов. Шесть из них были сбиты над территорией Республики Крым, а два – над Брянской областью, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, жертв и разрушений в результате атаки дронов не зафиксировано.
Ранее украинские военные атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской атомной электростанцией.
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