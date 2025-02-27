Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.51 комментарий
Трамп предложил журналисту лично отобрать территорию у России
Президент США Дональд Трамп предложил журналисту во время пресс-конференции самому попробовать вернуть российские территории.
На пресс-конференции президента США репортер задал вопрос о том, не станет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая. В ответ американский лидер предложил: «А вы попробуйте вернуть их обратно», передает РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не откажется от Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, несмотря на внешнее давление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков охарактеризовал признание Владимира Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории как начало периода правды. Бывший главком ВСУ заявлял о потере Украиной половины природных ресурсов.