Tекст: Дарья Григоренко

На пресс-конференции президента США репортер задал вопрос о том, не станет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая. В ответ американский лидер предложил: «А вы попробуйте вернуть их обратно», передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не откажется от Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, несмотря на внешнее давление.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков охарактеризовал признание Владимира Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории как начало периода правды. Бывший главком ВСУ заявлял о потере Украиной половины природных ресурсов.