Tекст: Дарья Григоренко

Песков в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» отметил, что жители этих четырех регионов «уже давно приняли решение присоединиться к России». Он подчеркнул, что для России главным является волеизъявление местных жителей, и эти территории больше не будут распроданы, пишет «Коммерсант».

Зарубин спросил Пескова о сделке между Киевом и Вашингтоном в сфере добычи полезных ископаемых, выразив опасения, что Владимир Зеленский может продолжить распродажу страны под американским давлением. Зарубин предположил, что США могут получить эти территории, что было бы, по его мнению, негативным развитием событий для Украины.

Песков ответил, что главное для России – это решение, принятое жителями новых регионов. Он подчеркнул, что для Москвы важно, чтобы эти территории больше никогда не были проданы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что медленные поставки военной помощи из США стали причиной потери Украиной около 4 тыс. кв. километров территории в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков охарактеризовал признание Зеленского о невозможности вернуть утраченные территории как начало периода правды. Бывший главком ВСУ заявлял о потере Украиной половины природных ресурсов.