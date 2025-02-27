Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.31 комментарий
Качество автошкол решили оценивать по аварийности выпускников
Мишустин: Качество автошкол в России оценят по числу аварий с выпускниками
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что оценка качества обучения в российских автошколах будет включать анализ числа ДТП у выпускников.
На заседании правительства Мишустин сообщил о предстоящих изменениях в оценке качества обучения в автошколах, передает ТАСС. Теперь в качестве критериев будут использоваться не только результаты сдачи экзаменов, но и число ДТП, в которых оказываются выпускники конкретных школ.
Мишустин отметил, что соответствующие данные будут собираться и размещаться на специальной платформе, доступной для всех заинтересованных пользователей. Это позволит будущим водителям и их родителям оценивать эффективность учебных заведений на основе объективных показателей.
В ноябре стало известно о планах ужесточить правила получения медсправок для водителей.