Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле

Политолог: Британия поборется за право быть «любимой женой» США в Европе

Политолог Ткаченко: Стармер едет на поклон к Трампу, чтобы вернуть Британии влияние в Европе

«Правительство Британии не питает слишком теплых чувств к Дональду Трампу и рассматривает будущие четыре года как период, который просто надо пережить. Они верят, что после этого вернутся «золотые времена», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Вместе с тем Лондон за это время попытается стать «любимой женой Америки в Европе», которая сможет удовлетворить свои интересы в обороне и разведке, добавил Ткаченко. «Дело в том, что британцы активно предлагают себя американцам как специалистов по азиатскому региону», – указал собеседник.

«Британские политики понимают, что для администрации Трампа сдерживание Китая становится едва ли не главной целью. В связи с этим стоит ожидать, что они увеличат свою активность в рамках AUKUS. Расчет на то, что Лондон сможет выиграть от возможного противостояния, например, заводы получат заказы на вооружение и военную технику для американской армии», – детализировал аналитик.

Не исключено, что эти вопросы окажутся в повестке переговоров Кира Стармера и Трампа, которые запланированы на 27 февраля. Как считает политолог, в программу-минимум Стармера войдет также тема сохранения военного присутствия Соединенных Штатов на островах и поддержка Вашингтона в размещении контингента на Украине, уточнил спикер.

Вместе с тем британскому премьеру предстоит пройти «проверку» от Трампа. «Для американского президента важно понять, является ли Стармер сторонником активного либерализма, либо у него какие-то другие «тени», – отметил политолог.

На этом фоне эксперт напомнил, что в понедельник в Штаты ездил президент Франции, но вернулся он ни с чем. «Макрон отправился убеждать Трампа сделать его главным по Европе, вложиться в страны континента, но попытка обернулась фиаско. Стармер в некотором смысле идет по тому же пути», – полагает Ткаченко.

«Однако ключевое отличие состоит в том, что Стармер возглавляет страну, которая за последние десять лет растеряла свое влияние в Европе, – продолжил он. – Если у Макрона просматривалась хоть какая-то стратегия по отношениям континентальной Европы и США, то британец просто едет торговать своей лояльностью».

Аналитик обратил внимание на еще одну деталь: Стармер, как и глава Франции, инициирует саммит европейских лидеров. Однако если Макрон сначала провел встречу и только потом отправился в США, то британский премьер решил поступить иначе – в первую очередь он едет в Вашингтон и только потом планирует провести переговоры с европейцами.

«Дело в том, что Стармеру важно отдать поклон Трампу. Если все сложится удачно для Лондона, тогда британские политики будут диктовать Европе условия. В этой связи наблюдается некое соперничество премьера Британии с Макроном за лидерство на континенте. При этом аргументов в пользу второго было больше, однако, повторюсь, ничего у президента Франции не вышло. Нынешнее поколение европейских лидеров не умеет играть в дипломатию», – заключил Ткаченко.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер подтвердил проведение встречи европейских лидеров в предстоящие выходные. Незадолго до этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что саммит может пройти 2 марта.

На повестке – ситуация на Украина и общая безопасность Европы. Встреча станет продолжением консультаций европейских стран в Париже. Их дважды инициировал президент Франции Эммануэль Макроном, но оба саммита завершились провалом.

Примечательно, что за несколько дней до новой встречи европейцев Стармер совершит визит в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом. По информации СМИ, британский премьер намерен представить американскому президенту план по размещению на Украине миротворческого контингента из 30 тыс. европейских военнослужащих.

Как отмечал французский министр экономики и финансов Эрик Ломбар, Париж ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам, которые могут быть размещены на Украине для поддержания мира после окончания конфликта. «Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США... Я верю, что американцы согласились на это», – сказал он в интервью Bloomberg.

При этом, вероятно, надеясь на теплый прием в Белом доме, Стармер сделал реверанс Трампу: он сообщил о планах увеличить долю ВВП на оборонные нужды до 2,5% к 2027 году. Для этого правительство сократит помощь другим странам с нынешних 0,5% ВВП до 0,3%. «Мы должны изменить нашу позицию в области национальной безопасности, потому что вызовы времени требуют ответа», – подчеркнул политик.

Отметим, перед Стармером Вашингтон посетил Макрон. Президенты США и Франции провели переговоры. Последний выступил за предоставление Киеву гарантий безопасности как от Европы, так и от США. Макрону пришлось на встрече с американским лидером нелегко: он привык быть в центре внимания, однако всеобщим вниманием быстро завладел Трамп. Газета ВЗГЛЯД подробно описала итоги визита Макрона в Вашингтона.