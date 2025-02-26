ВСУ сократили атаки и использование артиллерии у Волчанска из-за нехватки сил

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно уменьшили интенсивность артиллерийских ударов и число атак на позиции российских военных в районе Волчанска Харьковской области, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко объяснил это нехваткой у украинской стороны как личного состава, так и вооружения для продолжения активных боевых действий на этом участке фронта. По его словам, ВСУ преимущественно ведут позиционные бои, а использование тяжелых дронов и артиллерии значительно сокращено.

Кроме того, российские военные наблюдают снижение числа украинских солдат на некоторых опорных пунктах противника на харьковском направлении. Марочко отметил, что часть бойцов ВСУ покинули свои позиции в южной части Волчанска. По мнению эксперта, это свидетельствует о снижении боеспособности и деморализации украинских войск на данном участке фронта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки уничтожили более 900 украинских военнослужащих на разных направлениях. Также сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Тополи в Харьковской области. Газета ВЗГЛЯД писала, что украинские военные подожгли тела своих сослуживцев в Волчанске.