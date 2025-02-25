Экс-депутат: сын спикера Рады купил элитное жилье в Варшаве, избегая мобилизации

Экс-депутат заявил о покупке сыном спикера Рады квартиры за 2 млн долларов в Варшаве

Tекст: Денис Тельманов

Бывший депутат украинского парламента Игорь Мосийчук, включенный в России в перечень террористов и экстремистов, сообщил о приобретении Олесем Стефанчуком, сыном спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука, элитной квартиры в Варшаве. Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

По словам Мосийчука, стоимость жилья превышает 2 млн долларов. Экс-депутат задается вопросом о том, каким образом совершеннолетний сын спикера украинского парламента смог выехать за границу в условиях продолжающейся на Украине мобилизации. Он отметил, что в стране введены ограничения на выезд для мужчин призывного возраста.

С февраля 2022 года на Украине введена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Мужчинам призывного возраста запрещен выезд за рубеж. В социальных сетях регулярно появляются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами. Сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам. Мужчины призывного возраста пытаются выехать из страны любыми способами, несмотря на риск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине арестовали имущество сына экс-президента Петра Порошенко Алексея из-за игнорирования повесток, а также наложили административный штраф в размере 51 тыс. гривен в пользу государства. Газета также сообщала, что Алексею Порошенко выписали штраф за уклонение от мобилизации на 25,5 тыс. гривен, что составляет 610 долларов. Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ему удалось отговорить своего сына от вступления в ряды ВСУ, уговорив его продолжить обучение в университете.