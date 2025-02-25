Экс-кандидат в президенты США Рамасвами объявил о выдвижении в губернаторы Огайо

  • Новость часаРубио раскритиковал антироссийские резолюции ООН по Украине
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    Визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе»
    Путин оценил возможность сохранения Украины
    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов
    Канада ввела санкции против Познера
    Российские войска полностью освободили Белогоровку в ЛНР
    Задержаны подозреваемые в нападении на консульство России в Марселе
    Путин предложил США совместное производство алюминия в России
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    Трамп удивился вопросу об участии США в восстановлении Украины
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    25 февраля 2025, 10:11 • Новости дня

    Экс-кандидат в президенты США Рамасвами объявил о выдвижении в губернаторы Огайо

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший участник президентской гонки в США Вивек Рамасвами объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Огайо, заручившись поддержкой американского лидера и бизнесмена Илона Маска.

    Рамасвами объявил о своем решении баллотироваться на пост губернатора Огайо, передает ТАСС. Официальное заявление предприниматель сделал в своем родном городе Цинциннати, опубликовав фрагмент речи на странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Рамасвами подчеркнул, что намерен сделать Огайо лучшим штатом для молодых семей и бизнеса в США.

    Президент США поддержал кандидатуру Рамасвами, заявив в Truth Social: «Он будет отличным губернатором Огайо, никогда не подведет вас и пользуется моей полной и абсолютной поддержкой!». Экс-кандидата также поддержал миллиардер Илон Маск, пожелав ему удачи.

    По данным агентства Associated Press, Рамасвами будет участвовать в праймериз от Республиканской партии, где его соперниками станут генпрокурор Огайо Дейв Йост и предпринимательница Хизер Хилл. Выборы губернатора штата пройдут в ноябре 2026 года.

    В январе Рамасвами отказался от поста главы министерства по повышению эффективности работы правительства, который он должен был возглавить совместно с Илоном Маском. Газета The Washington Post писала, что отказ был вызван разногласиями с Маском, но сам Рамасвами опроверг эти слухи.

    Ранее Рамасвами осудил Агентство США по международному развитию USAID за нерациональные расходы и выразил намерение провести реформы для повышения эффективности использования средств.

    Рамасвами также считает, что департамент по достижению госэффективности сравним по важности с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.

    24 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций, включив в него Национальный центр «Россия» и его гендиректора Наталью Виртуозову.

    ЕС объясняет свои действия тем, что Национальный центр «Россия» якобы поддерживает и проводит политику, которая «подрывает и угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», сообщает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз объявил о введении 16-го пакета санкций против Крыма, Севастополя и новых российских регионов, запретив европейскому бизнесу предоставлять финансовые и другие услуги их администрациям и компаниям.

    Также Европейский союз добавил 74 морских судна в санкционный список, увеличив общее число подсанкционных судов до 153.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций стал ожидаемым шагом, а у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 20:26 • Новости дня
    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов

    Опубликован проект соглашения Украины и США по месторождениям

    Опубликован механизм выплат Украиной Вашингтону 500 млрд долларов
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фонд восстановления Украины, который планируется наполнить на 500 млрд долларов, предполагает, что Киев будет перечислять в него 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры до достижения этой суммы, согласно проекту соглашения с США.

    В понедельник был обнародован проект двустороннего соглашения между США и Украиной о создании фонда восстановления Украины. Согласно документу, фонд должен достичь величины в 500 млрд долларов. Для достижения этой цели Украина будет обязана направлять в фонд 50% своих доходов от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, передает РИА «Новости».

    Соглашение также предусматривает, что Украина внесет в фонд сумму, вдвое превышающую объем средств, выделенных США после заключения соглашения. Документ подтверждает, что фонд будет функционировать как коммерческая структура под управлением министерства финансов, министерства торговли и офиса вице-президента США. Контрольные механизмы должны исключить нарушение санкционных режимов и других ограничительных мер.

    Соглашение станет частью долгосрочных мирных договоренностей и будет направлено на привлечение частных инвестиций в восстановление украинской экономики. Ожидается, что фонд ускорит реконструкцию и обеспечит защиту американских экономических интересов в Украине.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности. В субботу в Киеве подтвердили информацию западных СМИ о том, что Зеленский не готов подписать соглашение с США о редкоземельных ресурсах.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    25 февраля 2025, 00:20 • Новости дня
    Путин оценил возможность сохранения Украины

    Путин заявил о заинтересованности России в превращении Украины в дружественное государство

    Путин оценил возможность сохранения Украины
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против сохранения украинской государственности, но настаивает на недопустимости использования этой территории как враждебного плацдарма.

    Президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Россия не имеет ничего против сохранения украинской государственности, сообщает РИА «Новости».

    Однако Путин подчеркнул, что важно, чтобы Украина не использовалась как плацдарм для враждебных действий против Российской Федерации.

    «Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал Путин.

    Он добавил, что для укрепления украинской государственности необходимо приводить к власти людей, пользующихся доверием народа этой страны.

    Кроме того, Путин с уважением отозвался о попытках стран БРИКС урегулировать конфликт на Украине, отметив, что Россия ценит позицию друзей из этой группы, стремящихся к установлению мира.

    В отношении Европы, Путин заявил, что она не может предъявлять требования России. По его словам, европейским лидерам сложно отказаться от обещаний Киеву без «потери лица», учитывая внутриполитические обстоятельства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что рейтинг доверия к бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному превышает доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому вдвое. Путин также заявил, что у Зеленского нет шансов на переизбрание даже с поддержкой других политиков.


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    25 февраля 2025, 01:24 • Новости дня
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

    Совбез ООН одобрил резолюцию, предложенную США, об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, при этом пять стран воздержались от голосования, а против не выступил никто. Резолюция выражает сожаление по поводу гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, призывает к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира.

    Документ был принят без изменений, отклонены были поправки, предложенные европейскими странами, с антироссийской риторикой, а также российские предложения, включая призыв Москвы устранить «коренные причины» кризиса.

    Ранее Генассамблея ООН проголосовала за американский документ, который, после внесения западных поправок, стал менее нейтральным и назвал конфликт «полномасштабным вторжением России на Украину». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал резолюцию как «антироссийскую бумажку». Резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    24 февраля 2025, 23:36 • Новости дня
    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия

    Путин предложил России и США подумать над совместным производством алюминия в Красноярском крае

    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил американским компаниям сотрудничество в области расширения производства алюминия, напомнив о нереализованным советском проекте в Красноярском крае.

    Владимир Путин заявил о перспективе совместной работы с США по производству алюминия в Красноярском крае, передает ТАСС. Президент отметил, что в этом регионе еще в советские времена были запланированы строительство новой ГЭС и создание дополнительных мощностей для выпуска алюминия. «Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению», – подчеркнул Путин.

    Президент оценил объем требуемых инвестиций в подобный проект на уровне 15 млрд долларов.

    Кроме того, Путин отметил, что в случае открыть американского рынка для российских  производителей, Россия готова возобновить поставки алюминия в США на уровне 2 млн тонн в год.

    Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Ранее на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов он призвал наладить в стране полный цикл переработки редких металлов.

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    24 февраля 2025, 19:57 • Новости дня
    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН по Украине
    США, Израиль и Венгрия проголосовали против антироссийской резолюции ООН по Украине
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генассамблея ООН на голосовании в понедельник выбрала антироссийский проект резолюции по украинскому конфликту, подготовленный в Европе и в Киеве.

    За него проголосовали 93 страны, против высказались 18 стран, включая США, Израиль и Венгрию, передает ТАСС.

    При этом 65 государств не стали голосовать.

    Напомним, временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала Украину снять с голосования проект антироссийской резолюции и голосовать за американский вариант. Постпред России при ООН Василий Небензя также призывал делегатов разных стран голосовать за представленный США проект документа.

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    24 февраля 2025, 17:09 • Новости дня
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    Верховная рада не поддержала продление полномочий Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховная рада Украины не поддержала постановление, которое призывало к продолжению полномочий президента Владимира Зеленского, так как не было набрано необходимого количества голосов.

    Рада провалила голосование за постановление, которое поддерживало продление полномочий Зеленского, передает РИА «Новости». Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за документ проголосовали только 218 депутатов из необходимых 226.

    Он отметил, что в постановлении подчеркивалась необходимость Зеленскому продолжать исполнять президентские обязанности до вступления в должность новоизбранного главы государства. «Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине провалилось», – подчеркнул он. Голосование происходило в присутствии еврокомиссаров.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала Зеленского «маленьким диктатором». Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов».

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    24 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что забрать замороженные активы России невозможно, так как это противоречит международному праву. Это заявление он сделал в ходе встречи с американским президентом, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что вопрос замороженных российских активов должен быть включен в повестку мирных переговоров по Украине.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа собирается обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 21:33 • Новости дня
    Канада ввела санкции против Познера

    Канада ввела санкции против Познера и РХБЗ России

    Канада ввела санкции против Познера
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канада расширила санкционный список, добавив в него российских военных, ВКС, журналиста Владимира Познера и другие организации, включая Международный детский центр «Артек».

    Канада ввела новые санкции против России, передает ТАСС. В санкционный список были включены 33 физических и 44 юридических лица. Среди организаций значатся войска радиационно-химической и биологической защиты (РХБЗ), Воздушно-космические силы (ВКС) России и Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Помимо этого, под санкции попал известный российский телеведущий Владимир Познер, а также Международный детский центр «Артек».

    Кроме того, Канада наложит санкции на 109 судов, приписываемых российскому «теневому флоту».

    Ранее Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Также сообщалось, что ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс». ЕС ввел санкции против Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой. Кроме того, санкции введены в отношении 74 судов «теневого флота» России.

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    24 февраля 2025, 11:44 • Новости дня
    Российские силовики заявили о перемещении театра военных действий в Сумскую область
    Российские силовики заявили о перемещении театра военных действий в Сумскую область
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины осознает колоссальные потери в результате вторжения в Курскую область, а также происходящее перемещение театра военных действий в Сумскую область, отметили российские силовые структуры.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознает, что вторжение в Курскую область сопровождалось значительными потерями в живой силе и технике, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Военное руководство Украины признало, что такие действия привели к серьезным потерям элитных подразделений, отметили источники.

    Ситуация продолжает изменяться, и, по данным российских силовых ведомств, Сумская область становится новым театром военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский вертолет Ка-52М нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области, уничтожив ее. Сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области 200 военных и склады с боеприпасами. ВЗГЛЯД также сообщала, что десантники успешно отбили контратаку ВСУ в районе Свердликово.

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    24 февраля 2025, 14:59 • Новости дня
    В Новороссийске затонуло научно-исследовательское судно
    В Новороссийске затонуло научно-исследовательское судно
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Черном море затонуло маломерное научно-исследовательское судно «Ашамба», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате ЧП никто не пострадал, загрязнения акватории пока не наблюдается, собственник судна в скором времени установит боны для предотвращения возможного загрязнения, поскольку на борту осталось дизельное топливо, передает ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба.

    Также собственник начал подготовительную работу для последующего подъема судна.

    Отмечается, что судно принадлежит Институту океанологии им. Ширшова.

    В декабре 2024 года российский сухогруз Ursa Major потерпел крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении.

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    24 февраля 2025, 17:47 • Новости дня
    Опровергнуто введение штрафа за открывающуюся наружу дверь квартиры
    Опровергнуто введение штрафа за открывающуюся наружу дверь квартиры
    @ Игорь Иванко/Агентство «Москва»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Информация о штрафе за открытие дверей наружу в квартирах многоквартирных домов не подтвердилась, эксперты признали это заблуждением, подчеркнув, что такие изменения не относятся к противопожарным нормативам.

    Эксперты, опрошенные ТАСС, сообщили, что информация о штрафах в 15 тыс. рублей за открытие входных дверей квартир наружу не соответствует действительности. Ольга Власова, советник Федеральной палаты адвокатов РФ, пояснила: «Дверь сама по себе не является по закону эвакуационным путем и не подпадает под нормы противопожарной безопасности».

    Адвокат Екатерина Тютюнникова напомнила, что требование о направлении открывания дверей касается только стадии проектирования и строительства зданий, а индивидуальные изменения собственников не регулируются, если не создают угрозу безопасности. Она отметила решение Верховного Суда, согласно которому истцы не доказали, что двери мешают эвакуации.

    Эксперт Народного фронта Павел Склянчук заверил, что штрафы за сторону открывания входной двери не предусмотрены. Он добавил, что возможные нарушения пожарной безопасности касаются лишь дверей в подъездах, которые должны открываться наружу, чтобы не создавать помех эвакуации.

    Ранее эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук сообщил, что в России введены новые штрафы до 15 тыс. рублей для владельцев квартир с входными дверьми, открывающимися наружу.

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    24 февраля 2025, 11:10 • Новости дня
    ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT

    Евросоюз отключил от SWIFT 13 российских банков и ввел санкции против 53 компаний из Азии

    ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз в рамках нового пакета санкций отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT, расширяя экономическое давление на Москву.

    Евросоюз в 16-м пакете санкций отключил 13 российских банков от системы SWIFT, что серьезно затруднит международные финансовые операции этих учреждений. В официальном заявлении Совета ЕС подчеркивается, что этот шаг направлен на усиление финансового давления на Россию, так как от системы отключены банки, имеющие значительное влияние на российскую финансовую среду, передает ТАСС.

    Кроме того, Reuters передает, что главы МИД Евросоюза утвердили полный пакет санкций до начала личной встречи, следуя стандартной процедуре утверждения подобных мер. Это включало и внесение в черный список 48 физических и 35 юридических лиц.

    Помимо санкций против российских субъектов, Евросоюз добавил в черный список 53 компании из стран Азии, таких как Китай, Индия, Казахстан и другие, обвиняя их в помощи России в конфликте на Украине. Эти компании теперь будут подвергаться более жестким ограничениям на экспорт товаров двойного назначения и технологий, что может способствовать укреплению российского военного и технологического потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров. Однако премьер Британии Кир Стармер призвал к усилению санкционного давления на Москву с целью «сокрушить военную машину» России. Правительство Британии обновило санкционный список, в то время как послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Британию апологетом затягивания конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    25 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова обратилась к сербам после «ошибки» Вучича в ООН

    Захарова обратилась к сербам на их родном языке после голосования в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН, которое президент страны Александр Вучич назвал ошибочным.

    «Мы знаем, что сербский народ не предает нас. Мы читаем отклики ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Остальное - переживем. А победа будет за нами! Потому что неонацизм должен быть остановлен!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    При этом Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

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    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

      Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Германия снова разделилась на восток и запад

      Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Российский солдат усадил США за стол переговоров

      Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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