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Экс-кандидат в президенты США Рамасвами объявил о выдвижении в губернаторы Огайо
Бывший участник президентской гонки в США Вивек Рамасвами объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Огайо, заручившись поддержкой американского лидера и бизнесмена Илона Маска.
Рамасвами объявил о своем решении баллотироваться на пост губернатора Огайо, передает ТАСС. Официальное заявление предприниматель сделал в своем родном городе Цинциннати, опубликовав фрагмент речи на странице в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Рамасвами подчеркнул, что намерен сделать Огайо лучшим штатом для молодых семей и бизнеса в США.
Президент США поддержал кандидатуру Рамасвами, заявив в Truth Social: «Он будет отличным губернатором Огайо, никогда не подведет вас и пользуется моей полной и абсолютной поддержкой!». Экс-кандидата также поддержал миллиардер Илон Маск, пожелав ему удачи.
По данным агентства Associated Press, Рамасвами будет участвовать в праймериз от Республиканской партии, где его соперниками станут генпрокурор Огайо Дейв Йост и предпринимательница Хизер Хилл. Выборы губернатора штата пройдут в ноябре 2026 года.
В январе Рамасвами отказался от поста главы министерства по повышению эффективности работы правительства, который он должен был возглавить совместно с Илоном Маском. Газета The Washington Post писала, что отказ был вызван разногласиями с Маском, но сам Рамасвами опроверг эти слухи.
Ранее Рамасвами осудил Агентство США по международному развитию USAID за нерациональные расходы и выразил намерение провести реформы для повышения эффективности использования средств.
Рамасвами также считает, что департамент по достижению госэффективности сравним по важности с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.