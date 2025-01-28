Рамасвами отказался от поста в DOGE ради участия в выборах

Рамасвами отказался от поста в новой администрации США ради выборов губернатора Огайо

Tекст: Мариия Иванова

Рамасвами объявил, что отказывается от поста главы министерства по повышению эффективности работы правительства в новой администрации США, сообщает ТАСС. Он объяснил свой шаг желанием участвовать в выборах на государственную должность. В эфире канала Fox News Рамасвами заявил: «На самом деле я в скором времени приму участие в борьбе за выборную должность, скоро мы об этом объявим».

Также Рамасвами опроверг слухи о разногласиях с Илоном Маском, с которым он должен был возглавить министерство. Он отметил, что хотя их подходы к работе ведомства различались, между ними не было серьезных конфликтов. Рамасвами пояснил, что его подход «базировался на конституционном праве», тогда как для Маска приоритетом оставалось развитие технологий.

По информации газеты The Washington Post, причиной отказа от поста стали не только разногласия с Маском, но и желание Рамасвами вступить в борьбу за пост губернатора штата Огайо. Телекомпания NBC ранее сообщала, что губернатор Огайо Майк Девайн может назначить Рамасвами в Сенат на место Джеймса Дэвида Вэнса.

Ранее Рамасвами и Маск планировали в рамках работы в министерстве предложить сокращение федеральной рабочей силы, урезание бюджета минимум на 1 трлн долларов и ослабление регулирования. Новые технологии, включая искусственный интеллект, могли стать ключевым элементом работы ведомства.

До этого сообщалось, что Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо.

Напомним, американский бизнесмен Вивек Рамасвами осудил Агентство США по международному развитию USAID за нерациональные расходы и выразил намерение провести реформы для повышения эффективности использования средств.

Министерство DOGE, созданное для повышения эффективности управления, стало частью исполнительной власти США.