Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.0 комментариев
Рамасвами обвинил USAID в безответственных тратах
Рамасвами обвинил USAID в тратах на «Улицу Сезам» в Ираке и кабаре бородатых леди
Американский бизнесмен Вивек Рамасвами осудил Агентство США по международному развитию USAID, которое в том числе оказывает помощь Украине, за нерациональные расходы и выразил намерение провести реформы для повышения эффективности использования средств.
Рамасвами обвинил USAID в безответственных тратах, сообщает РИА «Новости». Он выразил намерение изменить эту ситуацию.
Ранее Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, заявил, что Рамасвами и миллиардер Илон Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который будет заниматься оптимизацией и сокращением государственных расходов.
Рамасвами, комментируя деятельность USAID, заметил: «Агентство действует так, будто у него иммунитет от подотчетности. Скоро это изменится».
Его высказывание появилось в ответ на публикацию аккаунта DOGE в соцсети X. Публикация содержала примеры неоднозначных трат USAID в 2024 году, среди которых выделение 20 млн долларов на создание аналога детского телешоу «Улица Сезам» в Ираке и 10 тыс. долларов на финансирование «кабаре бородатых леди» и представления на коньках, посвященного глобальному потеплению.
Планы по изменению политики расходования средств USAID под руководством департамента DOGE вызывают интерес и дискуссии в обществе, учитывая масштабные бюджетные ассигнования и их влияние на международные проекты. Вопросы подотчетности и эффективности в распределении международной помощи становятся все более актуальными на фоне текущих экономических вызовов и стремления к прозрачности в государственных расходах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю для сокращения бюрократии и повышения эффективности.
Рамасвами планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа по сокращению госрасходов.
Бизнесмен считает, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) по важности сравним с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.
Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству: страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.