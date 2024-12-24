Рамасвами обвинил USAID в тратах на «Улицу Сезам» в Ираке и кабаре бородатых леди

Tекст: Мария Иванова

Рамасвами обвинил USAID в безответственных тратах, сообщает РИА «Новости». Он выразил намерение изменить эту ситуацию.

Ранее Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, заявил, что Рамасвами и миллиардер Илон Маск возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE), который будет заниматься оптимизацией и сокращением государственных расходов.

Рамасвами, комментируя деятельность USAID, заметил: «Агентство действует так, будто у него иммунитет от подотчетности. Скоро это изменится».

Его высказывание появилось в ответ на публикацию аккаунта DOGE в соцсети X. Публикация содержала примеры неоднозначных трат USAID в 2024 году, среди которых выделение 20 млн долларов на создание аналога детского телешоу «Улица Сезам» в Ираке и 10 тыс. долларов на финансирование «кабаре бородатых леди» и представления на коньках, посвященного глобальному потеплению.

Планы по изменению политики расходования средств USAID под руководством департамента DOGE вызывают интерес и дискуссии в обществе, учитывая масштабные бюджетные ассигнования и их влияние на международные проекты. Вопросы подотчетности и эффективности в распределении международной помощи становятся все более актуальными на фоне текущих экономических вызовов и стремления к прозрачности в государственных расходах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю для сокращения бюрократии и повышения эффективности.

Рамасвами планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа по сокращению госрасходов.

Бизнесмен считает, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) по важности сравним с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.

Американский предприниматель Илон Маск предупредил, что США быстро движутся к банкротству: страна в 2023 финансовом году потратила более 6 трлн долларов, заработав только 4,47 трлн долларов, а ее долг достиг 34,5 трлн долларов.