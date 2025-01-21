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CNN: Ведомство DOGE будет функционировать в рамках правительства США
CNN: Министерство эффективности DOGE стало частью исполнительной власти США‍‍‍‍
Министерство DOGE, созданное для повышения эффективности управления, стало частью исполнительной власти США, сообщает CNN.
Телекомпания CNN сообщила, что Министерство по повышению эффективности правительства США, известное как DOGE, было учреждено в составе федерального органа исполнительной власти. Это решение было принято в последние дни, что изменило прежнюю концепцию, в рамках которой DOGE должно было оставаться консультативной группой, передает ТАСС.
Президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что министерство предоставит рекомендации и советы для реализации масштабных структурных реформ. Он заявил: «Министерство будет сотрудничать с Белым домом и Управлением по вопросам администрирования и бюджета».
Указ президента предписывает DOGE модернизировать федеральные технологии и программное обеспечение для повышения эффективности государственного управления.
Несмотря на это, по данным NBC, DOGE останется вне структуры правительства и не будет полноценным министерством. Это создает противоречивую ситуацию вокруг роли и статуса нового учреждения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск обратился к своим соратникам, включая Стива Дэвиса и Майкла Крациоса, с просьбой помочь в найме сотрудников для нового департамента DOGE, направленного на улучшение госэффективности.
Маск также заявил о намерении сократить федеральные расходы США на 2 трлн долларов после учреждения ведомства DOGE.
Между тем предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска, отмечает CBS.