CNN: Ведомство DOGE будет функционировать в рамках правительства США

CNN: Министерство эффективности DOGE стало частью исполнительной власти США‍‍‍‍

Tекст: Мария Иванова

Телекомпания CNN сообщила, что Министерство по повышению эффективности правительства США, известное как DOGE, было учреждено в составе федерального органа исполнительной власти. Это решение было принято в последние дни, что изменило прежнюю концепцию, в рамках которой DOGE должно было оставаться консультативной группой, передает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что министерство предоставит рекомендации и советы для реализации масштабных структурных реформ. Он заявил: «Министерство будет сотрудничать с Белым домом и Управлением по вопросам администрирования и бюджета».

Указ президента предписывает DOGE модернизировать федеральные технологии и программное обеспечение для повышения эффективности государственного управления.

Несмотря на это, по данным NBC, DOGE останется вне структуры правительства и не будет полноценным министерством. Это создает противоречивую ситуацию вокруг роли и статуса нового учреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск обратился к своим соратникам, включая Стива Дэвиса и Майкла Крациоса, с просьбой помочь в найме сотрудников для нового департамента DOGE, направленного на улучшение госэффективности.

Маск также заявил о намерении сократить федеральные расходы США на 2 трлн долларов после учреждения ведомства DOGE.

Между тем предприниматель Вивек Рамасвами может отказаться от руководства новым департаментом из-за планов стать губернатором Огайо, что вызывает недовольство у Илона Маска, отмечает CBS.