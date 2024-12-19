Маск обратился за помощью в поиске сотрудников для DOGE

Bloomberg: Маск начал поиск сотрудников для нового госдепартамента в США

Tекст: Мария Иванова

Маск активно привлекает помощь соратников в подборе сотрудников для нового государственного департамента по достижению госэффективности (DOGE) в США, сообщает Блумберг.

В частности, Маск обратился к руководителю компании Boring Стиву Дэвису, бывшему чиновнику Белого дома Майклу Крациосу и другим руководителям технологических компаний с просьбой содействовать в наборе персонала для этого ведомства, передает РИА «Новости».

По данным агентства, на данный момент в департамент уже наняли десять человек, однако DOGE продолжает активно искать программистов. Новое ведомство сосредоточится на сокращении размеров и сфер деятельности нынешнего правительства.

Ранее Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, объявил, что в период своего второго президентства Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят DOGE, чтобы повысить госэффективность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Amazon Джефф Безос выразил оптимизм по поводу нового срока Дональда Трампа, поддержав намерения Илона Маска работать с администрацией над снижением государственного регулирования.

Илон Маск и Вивек Рамасвами уже предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

Рамасвами считает, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.



