Безос поддержал планы Маска в администрации Трампа

Безос с оптимизмом воспринял победу Трампа и поддержал план Маска снизить регулирование

Tекст: Мария Иванова

Безос с оптимизмом оценивает перспективы нового срока Дональда Трампа, сообщает New York Times. Безос выразил поддержку намерениям Илона Маска, который в новой администрации Трампа планирует работать над уменьшением уровня государственного регулирования, передает РИА «Новости».

«Я полон надежд. Похоже, у него много энергии в плане снижения регулирования... И моя точка зрения такова: если я могу помочь ему сделать это, я ему помогу, потому что у нас в стране слишком много регулирования», – заявил Безос.

По мнению Безоса, Трамп стал более «спокойным и уравновешенным» по сравнению с первым сроком. Это, вероятно, может способствовать более конструктивной работе в направлении снижения регулирующих мер, что, по мнению предпринимателя, необходимо для страны. Безос также признает, что его деятельность может помочь в реализации этих планов.

Отметим, что после победы Трампа на президентских выборах США фондовые рынки продемонстрировали значительный рост. По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние десяти самых богатых людей мира, включая Илона Маска, выросло на рекордные 63,5 млрд долларов. Безос за сутки увеличил свое состояние на 7,14 млрд долларов, достигнув 228,3 млрд.

Ранее основатель и бывший глава американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос впервые занял первое место в списке богатейших людей планеты с 2021 года, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Напомним, что Трамп назначил Илона Маска и бизнесмена Вивека Рамасвами во главе нового департамента по достижению госэффективности (DOGE). Маск, который активно поддерживает Трампа в своей соцсети X, становится все более политически активным, регулярно комментируя вопросы американской политики.