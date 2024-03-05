«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.0 комментариев
Основатель Amazon Безос стал богатейшим человеком мира
Основатель Amazon Безос возглавил список богатейших людей мира
Основатель и бывший глава американского онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял первое место в списке богатейших людей планеты, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По данным рейтинга, состояние Безоса за сутки сократилось на 500 млн долларов, до 200 млрд долларов. С начала года основатель Amazon разбогател на 23,4 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Как пишет Bloomberg, это первый раз с 2021 года, когда Безос возглавляет рейтинг богатейших людей по версии агентства. Американский предприниматель Илон Маск опустился на вторую строчку, его состояние за сутки опустилось сразу на 17,6 млрд долларов, что связано с падением акций возглавляемой им Tesla в понедельник на 7% после выхода данных о снижении поставок компанией электромобилей в Китай. С начала текущего года Маск потерял 31,3 млрд долларов.
Bloomberg указывает, что разрыв в состоянии между Маском и Безосом, который на пике составлял 142 млрд долларов, постепенно сокращался, поскольку акции производителя электромобилей подешевели на 50% с рекордных значений 2021 года, а бумаги онлайн-ретейлера, напротив, находятся вблизи исторического максимума. Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно, чье состояние за сутки снизилось на 1,84 млрд долларов, до 197 млрд долларов. С начала года оно выросло на 18,3 млрд долларов.
Ранее внучка основателя косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой в мире женщиной, чье состояние превысило 100 млрд долларов.