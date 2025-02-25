Жительница села под Курском рассказала о спасении военными России после нападения ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», жительница села Николаево-Дарьино в Курской области, провела полгода в подвале собственного дома, прячась от украинских военных вместе с матерью и свекровью. Женщина рассказала, что они не могли эвакуироваться, так как ВСУ не выпускали их и предлагали уехать на территорию Украины.

Она выразила благодарность российским военным из 83-й бригады за бережную эвакуацию ее и 85-летней свекрови. Женщина отметила, что военные оберегали их и вели так, чтобы «и волос не упал с головы нашей».

К сожалению, мать женщины умерла в подвале из-за невозможности приобрести лекарства. Тело осталось под завалами, но российские военные заверили, что найдут его, чтобы она смогла похоронить мать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Курской области рассказал о гибели семилетнего сына в результате атаки ВСУ. ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаево-Дарьино. Также сообщалось, что ВСУ не пустили жителей курских сел эвакуироваться в Россию.