Небензя призвал здравомыслящих европейцев дистанцироваться от преступлений Киева

Tекст: Денис Тельманов

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал европейцев, сохранивших здравый смысл, дистанцироваться от действий киевского режима, передает ТАСС. Он подчеркнул, что поддержка преступной политики Владимира Зеленского может привести Европу к катастрофическим последствиям.



По словам Небензи, созванное западными странами заседание рассматривается Россией как попытка сорвать наметившиеся позитивные процессы в урегулировании украинского конфликта. Он заявил, что киевский режим и его спонсоры заинтересованы в продолжении войны, а не в мире.

На заседании была принята американская резолюция, призывающая к скорейшему завершению конфликта. Документ был принят в изначальном виде после того как антироссийские поправки европейских стран и изменения, предложенные Россией, были отклонены.

Также в Генеральной Ассамблее прошло голосование по двум резолюциям. Киевская резолюция с антироссийским содержанием и нейтральная резолюция США были приняты, однако американский документ подвергся изменениям, вызвавшим воздержание США от голосования. По мнению Небензи, это исказило суть проекта.

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