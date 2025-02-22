Россиян предупредили о мошенничестве с выплатами бойцам СВО

Tекст: Вера Басилая

В преддверии Дня защитника Отечества злоумышленники начали распространять новую схему мошенничества. На электронные почты приходят письма, в которых говорится о единовременной денежной выплате ветеранам и бойцам СВО. Заявляется, что для получения выплат нужно направить заявление в воинскую часть или учреждение, где был подписан контракт. Однако эти сообщения являются фейковыми, а адреса рассылки не связаны с военным ведомством, подчеркнули в российских силовых структурах, передает ТАСС.

В силовых структурах настоятельно советуют не отвечать на такие письма, не скачивать прикрепленные к ним вложения и не переходить по указанным в них ссылкам. Эти действия могут привести к утечке персональных данных и потере контроля над устройством.

Собеседник агентства также отметил, что ни в коем случае не следует писать заявления, поскольку это может перегрузить делопроизводителей и военкоматы.

«Заявления никому писать не надо. Таким образом злоумышленники хотят перегрузить делопроизводителей и военкоматы», – добавил он.

Ранее мошенники начали запускать фишинговые атаки на фоне слухов о возвращении Visa и Mastercard.

Также сообщалось, что в банковские приложения России с октября 2025 года начнется внедрение специальной кнопки для жалоб на мошенников.