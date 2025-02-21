Зеленский дико боится потерять власть. За время президентства он нажил себе много могущественных врагов. Зеленский понимает, что его и приспешников американская юстиция может обвинить в разворовывании западной помощи, а российские следственные органы – в совершении военных преступлений.0 комментариев
Трамп допустил идею о третьем сроке вопреки Конституции США
Трамп поднял идею неконституционного третьего срока на мероприятии в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме вновь заявил о возможности баллотироваться на третий срок, получив поддержку из зала в виде криков «Еще четыре года!».
На мероприятии, посвященном Месяцу черной истории, Трамп спросил у присутствующих, стоит ли ему участвовать в выборах снова, что вызвало в зале возгласы поддержки, передает The Washington Post.
Это заявление последовало за недавним периодом, когда Трамп называл себя королем и ссылался на диктаторов, подразумевая, что он может не следовать законам. Такое поведение усилило озабоченность критиков, утверждающих, что Трамп руководствуется авторитарными методами и может попытаться захватить власть недемократическими средствами, как это происходило после его поражения на выборах 2020 года.
Сенатор Тим Скотт из Южной Каролины также присутствовал на мероприятии, и когда Трамп услышал крики поддержки, он улыбнулся и сказал: «Вот ваш спорный вопрос. Вы увидите это сегодня вечером, Тим, по телевидению». Однако представитель Белого дома отказался от комментариев, когда его попросили высказаться по этому поводу в четверг вечером.
Ранее сообщалось, что вокруг Трампа выстраивается культ личности, несмотря на то, что он почти ничего не успел сделать. Также сообщалось, что от Трампа в 2025 году ожидают более агрессивную внешнюю политику и значительные изменения в экономике.