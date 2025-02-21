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Минсельхоз не зафиксировал подорожания хлеба в России
Минсельхоз сообщил о стабильных ценах на хлеб при росте издержек производителей
По данным Минсельхоза, существенного подорожания хлеба на внутреннем рынке не наблюдается, несмотря на рост производственных издержек и увеличение торговой наценки до 35%, стоимость хлеба из пшеничной муки составляет в среднем 68,4 рубля за килограмм.
Минсельхоз сообщил о стабильной ситуации на рынке хлеба в стране. По состоянию на 12 февраля стоимость хлеба из пшеничной муки составляла 68,4 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной – 61,6 рубля. За последний месяц цены на эти виды продукции увеличились незначительно, всего на 0,1% и 0,6% соответственно, передает «Интерфакс».
Минсельхоз отметил, что в 2024 году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в России составил около 6,3 млн тонн, что на 7,9 тыс. тонн больше, чем в 2023 году. Ведомство подчеркнуло, что рынок насыщен продукцией, и потребители имеют широкий выбор.
Несмотря на это, отмечается рост издержек производителей, включая транспортировку, упаковку, электроэнергию и удорожание кредитов. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что торговая наценка достигает 35%. Решение проблемы видится в развитии собственной розницы пекарей и усилении конкуренции в хлебопечении.
По оценке гильдии, рынок хлебобулочной продукции в 2024 году достиг 1,1 трлн рублей, что на 5,2% больше, чем в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти приняли решение освободить производителей масла и яиц от дополнительных выплат ретейлерам. В 2024 году, по данным издания, наиболее подешевели такие продукты, как капуста, картофель и морковь. В то же время ООН сообщила о резком росте цен на хлеб в сирийских городах.