Юрий Антонов объявил о сокращении концертной деятельности

Народный артист России Юрий Антонов заявил о планах сократить гастроли и сосредоточиться на студийной работе

Tекст: Вера Басилая

Народный артист России Юрий Антонов заявил, что планирует сократить свою концертную деятельность. Музыкант объяснил это решение возрастом, отметив, что гастроли по стране негативно сказываются на его здоровье, передает ТАСС.

«Да, мне не нужно, вы знаете, в моем возрасте ездить по городам нашей необъятной Родины – это ущерб своему здоровью», – заявил Антонов.

Несмотря на сокращение гастрольной деятельности, Антонов продолжает активно работать в студии. Он занимается реконструкцией своих старых, неизданных песен, которые, по его словам, еще никто не слышал.

Юрий Антонов, которому исполнилось 80 лет, отметил, что юбилей он планирует отметить в кругу близких друзей и родственников. Музыкант подчеркнул, что главное для него – здоровье, и он не собирается подводить итоги своей жизни.

«Я сделал все, что мог, и сделать больше – вряд ли получится. Я довольствуюсь тем, что у меня есть,» – добавил Антонов.

Антонов также поделился, что все его песни для него как дети, и он не выделяет среди них какой-либо одной. В процессе творчества он прежде всего ориентируется на текст, который становится основой для создания музыкальных образов. Артист подчеркнул важность порядочного отношения к окружающим, считая это главным правилом в жизни.

В интервью Антонов упомянул своих любимых поэтов-песенников, среди которых Леонид Фадеев, Михаил Танич и Леонид Деребенев.

Юрий Антонов известен как композитор, поэт и певец, чья карьера началась в 1970-х годах. Его популярность началась с песни «Нет тебя прекрасней», выпущенной в 1971 году. В 1979-1981 годах были записаны три пластинки-миньона (как бы сейчас сказали, мини-альбома) с песнями «Зеркало», «Золотая лестница», «Я вспоминаю», «Не забывай», «Дорога к морю».

После распада СССР Антонов долгие годы сохранял популярность. В 90-е он регулярно участвовал в фестивалях «Песня года», но зачастую с хитами прошлых лет («Море», «Вот как бывает», «Крыша дома твоего», «Белый теплоход»). За годы творчества у артиста вышло больше полусотни альбомов, последний – «Дорога к морю» – в 2018 году.

В 1993 году Антонов получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 1997 году – народного артиста России.