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Бастрыкин поручил проверить нарушение прав россиян в Абхазии
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Петренко уточнила, что в ряде СМИ появились сведения о том, что лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, включая обладателей российского гражданства, поддерживать определенные политические силы, передает Telegram-канал СК. При этом звучали угрозы насилия в адрес граждан Абхазии и России армянской национальности.
В соответствии с российским законодательством, отмечается в сообщении, иностранные граждане, совершившие преступления за пределами России, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если преступление было направлено против граждан РФ. Эта норма закреплена в части 3 статьи 12 Уголовного кодекса РФ, как напомнила Петренко.
«С учетом положений действующего законодательства председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль», – заявляет СК.