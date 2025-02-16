ВС России улучшили позиции и нанесли значительный урон технике и живой силе ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию, сообщает Telegram-канал Минобороны. Подразделения группы войск «Центр» улучшили свои позиции, нанеся урон живой силе и технике ВСУ и национальной гвардии в нескольких населенных пунктах Донецкой Народной Республики, включая Котлино и Красноармейск. Потери противника составили до 475 военнослужащих и несколько единиц военной техники, включая бронетранспортеры производства США и Британии.

На Харьковском направлении подразделения группировки «Север» нанесли удар по десантно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде нацгвардии в районе Волчанска. Потери противника достигли 30 военнослужащих и нескольких единиц техники. Между тем, войска группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение ряду бригад ВСУ и теробороны в Донецкой и Харьковской областях, что привело к потерям более 165 военнослужащих и шести автомобилей.

Подразделения группировки «Юг» также отметили успехи, уничтожив более 180 военнослужащих противника в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Были уничтожены два склада боеприпасов и несколько единиц военной техники. В то же время группировка «Восток» продолжила продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение механизированным и десантно-штурмовым бригадам ВСУ и теробороны.

Группировка войск «Днепр» также активно действовала, уничтожив склад военно-технического имущества и нанеся потери вражеским подразделениям в Запорожской и Херсонской областях. Оперативно-тактическая авиация, беспилотники и артиллерия нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая объекты энергетики и скопления техники.

Средствами противовоздушной обороны были сбиты реактивные снаряды HIMARS производства США и 50 беспилотников самолётного типа. Всего с начала операции уничтожены тысячи единиц вражеской техники, включая 653 самолета и 21 473 танка.