Командир «Тунгуски» сообщил об уничтожении польского дрона в ДНР

Tекст: Максим Попов

«Работаем на донецком направлении, где противник использует по большей части FPV-дроны для поражения целей, но для разведки или доразведки они используют крылья. 'Валькирия', 'Фурия'. Самый крупный был у нас польский. Размах крыльев три метра примерно. Это разведывательный беспилотник дальнего действия, который был передан Украине из Польши», – приводит ТАСС слова командира зенитного расчета.

Известно, что ЗРК «Тунгуска» оснащен двумя двуствольными 30-миллиметровыми орудиями, способными производить 5 тыс. выстрелов в минуту, а также восемью зенитными управляемыми ракетами. Комплекс используется в основном для поражения вражеских разведывательных БПЛА на расстоянии до 10 км.

До этого сообщалось, что ВСУ использовали дроны для сброса отравленной воды на российские позиции. Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска начали маскировать самодельные бомбы под пачки кофе, сахара и шоколада и сбрасывать с беспилотников на позиции ВС России.

Жители города Каменка-Днепропетровская Запорожской области стали массово обращаться в больницы с признаками отравления сразу после обстрела ВСУ снарядами натовского калибра.

До этого жители села Семеновка Ясиноватского района ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ.