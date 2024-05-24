  • Новость часаУкраина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
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    Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему русские никогда не станут европейцами

    «Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.

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    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Научную среду пора менять под «альтернативных» ученых

    Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.

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    24 мая 2024, 12:25 • Новости дня

    Российские военные рассказали о хитростях ВСУ на Угледарском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные из-за нехватки солдат на Угледарском направлении начали применять уловки, в том числе разбрасывать замаскированные бомбы с дронов, рассказал командир роты ВС России с позывным «Пират».

    ВСУ пытаются компенсировать нехватку людей беспилотниками, у них появились такие FPV-дроны, которые могут нести на себе 1 кг взрывчатки, сказал собеседник РИА «Новости».

    Они начали маскировать самодельные бомбы под пачки кофе, сахара и шоколада. Эти предметы сбрасываются с беспилотников на позиции ВС России.

    Российские военные также начали адаптироваться под эту тактику. Ранее доставленные на позиции продукты высыпали на землю, затем в этих кучах начали находить замаскированные взрывчатки. Теперь все передают только в упакованных мешках, заключил Пират.

    Ранее другой российский военный с позывным «Мир» объяснял, что ВСУ используют большой дрон «Баба Яга» для ретрансляции сигнала для более мелких аппаратов, FPV-дронов.

    23 мая 2024, 21:25 • Новости дня
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    Опубликовано видео последствий ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сети появились кадры, сделанные, как утверждается, на Яворовском полигоне в Львовской области Украины после ракетного удара ВС России в марте этого года.

    В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».

    В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.

    Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.

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    23 мая 2024, 20:05 • Новости дня
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    Орбан назвал следующие этапы развития конфликта на Украине
    @ EyePress News/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следующим этапом конфликта на украинской территории может стать поставка Киеву оружия, способного бить вглубь России, а также отправка туда контингента НАТО, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.

    Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.

    До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.

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    23 мая 2024, 21:17 • Новости дня
    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта

    Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией

    В ВСУ согласились с необходимостью уступки территорий для окончания конфликта
    @ ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киеву, возможно, потребуется пойти на территориальные уступки для завершения конфликта с Россией, заявил командир 57-й мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковник Александр Бакулин.

    Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».

    В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.

    «Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.

    По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».

    Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.

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    24 мая 2024, 10:03 • Новости дня
    Офицер французского легиона попал в российский плен под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Никитина

    Офицер французского легиона, принимавший участие в боях на Украине на стороне ВСУ, взят в плен российскими силами в районе Клещеевки (ДНР).

    Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.

    Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.

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    23 мая 2024, 13:54 • Новости дня
    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной

    Сенатор Долгов: Варшава рискует стать стороной конфликта, если решит сбивать российские ракеты над Украиной

    В Совфеде оценили планы Польши сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Обсуждаемая в Варшаве идея использовать польские ПВО для защиты украинского воздушного пространства абсолютно безрассудна. Если Польша приступит к реализации инициативы, это сделает ее стороной конфликта и приведет к трагическим последствиям. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Он призвал поляков вспомнить уроки истории.

    «Польское руководство продолжает придерживаться разнузданной риторики по отношению к конфликту вокруг Украины», – сказал сенатор Константин Долгов. Он отметил, что уровень истерии и русофобии в Польше зашкаливает.  Тем не менее идею использовать системы ПВО Польши для защиты украинского воздушного пространства собеседник счел «болтанием языком».

    «Я думаю, политики в Варшаве не осознают той опасности, которой они подвергают свою страну и своих граждан, выступая с подобными предложениями. Отсюда и такие безответственные идеи», – пояснил парламентарий. 

    Долгов допускает, что поляков подзуживают немцы. Он напомнил, что ранее с инициативой защищать Украину средствами ПВО с территории Польши выступали депутаты Бундестага. «Германия исторически сыграла немалую роль в бедах поляков. То, что немцы занимаются провокационным подстрекательством, должно натолкнуть чиновников в Варшаве на определенные размышления», – считает спикер.

    При этом сенатор подчеркивает: если Польша приступит к реализации плана и начнет сбивать ракеты над Украиной, это сделает ее стороной конфликта. «Эти действия будут рассматриваться нами как враждебный акт и, разумеется, станут основанием для серьезного ответа», – добавил Долгов. Вместе с тем, как отметил собеседник, никакие польские средства ПВО не окажут серьезного влияния на ход военной операции.

    Сенатор на этом фоне призвал польское руководство вспомнить уроки истории. «Каждый раз, когда Варшава вынашивала какие-то агрессивные и провокационные замыслы, для поляков это заканчивалось трагически. Это повторялось много раз. Если они хотят повторения, то выбирают верный путь», – иронично заключил Долгов.

    Ранее спикер МИД Польши Павел Вронский заявил, что Варшава рассматривает возможность использования своих систем противовоздушной обороны для защиты украинского воздушного пространства возле границ двух стран. «Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений по данному делу нет», – цитирует его ТАСС.

    Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последним также предстоит согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной. Представитель МИД Польши подчеркнул, что речи о физическом переносе польских средств ПВО на Украину не идет. «Нет возможности того, чтобы польская система ПВО была вне границ страны», – отметил дипломат.

    По словам Вронского, обсуждение возможности для польских ПВО сбивать ракеты над Украиной началось после того, как 24 марта в воздушное пространство Польши на 39 секунд залетела ракета, запущенная, как утверждали польские военные, «дальней авиацией РФ». МИД Польши вызвал в связи с инцидентом российского посла Сергея Андреева, чтобы вручить ему ноту протеста. Дипломат отклонил приглашение из-за того, что польская сторона не предоставила никаких доказательств. Политолог Федор Лукьянов назвал тогда неявку российского посла в МИД Польши ответом на действия послов ЕС.

    Напомним, Владимир Зеленский попросил соседние государства, входящие в НАТО, сбивать цели над Украиной. Он сообщил, что обратился с такой идей к США, Польше и другим партнерам. «Мы готовы подписать все бумаги, что если будет сбита российская ракета над Украиной, то страны НАТО не будут нести ответственность за ущерб, причиненный падением или взрывом. Но все боятся эскалации», – говорил Зеленский в интервью агентству Reuters.

    Идею защищать Украину комплексами ПВО, расположенными в Польше и Румынии, ранее озвучивали также в германском Бундестаге. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, насколько эффективно государства НАТО смогут отражать российские удары по Украине со своих территорий.

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    23 мая 2024, 14:52 • Новости дня
    Швейцария призвала к участию России в мирном урегулировании на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия должна участвовать в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на ее решение не участвовать в запланированной на 15-16 июня конференции, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

    По его словам, Россия должна участвовать в мирном процессе, мирный процесс не может быть односторонним, передает ТАСС.

    Кассис отметил, что Швейцария с самого начала хотела видеть Россию на конференции в Бюргенштоке, однако Москва не планировала участвовать в событии, на котором речь пойдет «только об украинском мирном плане».

    Глава МИД назвал такой подход неверным, так как в приглашениях указано о планах «обсуждать как мирный план Владимира Зеленского, так и другие мирные предложения».

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

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    23 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевку в ДНР
    Российские войска освободили Андреевку в ДНР
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки подразделения «Южной» группировки ВС России освободили поселок Андреевка в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Подразделения также улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику 57-й механизированной бригады ВСУ, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за сутки свыше 490 человек, две боевые бронированные машины, американскую САУ М109 Paladin, пушку «Гиацинт-Б», четыре гаубицы Д-20, а также британское орудие L-119.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской, 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также подразделения группировки отразили пять атак украинских штурмовиков 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР.

    ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки до 405 человек, четыре бронемашины, включая три американских БТР MaxхPro.

    При контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М777, САУ М109 Paladin, САУ «Акация», гаубица Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и две американские легкие буксируемые гаубицы М102.

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    23 мая 2024, 14:57 • Новости дня
    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от ее активов Киеву

    Захарова: ЕС в полной мере ощутит ответ России на передачу доходов от активов Киеву
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва располагает полным арсеналом ответных мер в отношении недружественных государств, поэтому Евросоюз всецело ощутит ответ в случае передачи киевскому режиму доходов от российских активов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Можно даже не сомневаться, что в Европейском союзе в полной мере прочувствуют на себе эффективность наших ответных действий [в случае передачи доходов от российских активов]», – сказала дипломат в ходе брифинга, передает ТАСС.

    Ранее США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву.

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    23 мая 2024, 14:21 • Новости дня
    Состав с техникой ВСУ поражен под Харьковом
    Состав с техникой ВСУ поражен под Харьковом
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Железнодорожный состав с военной техникой украинской армии попал под ракетный удар на станции Люботин недалеко от Харькова.

    Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело», передает «Российская газета». Также сообщается о мощном ракетном ударе по железнодорожной станции в самом Харькове. Предположительно, поражен главный сортировочный узел Основа в южной части города, который обслуживает шесть направлений.

    На территории Харьковской области действует воздушная тревога. В столице региона в районе 11.00 прозвучало по меньшей мере десять взрывов, сообщил мэр города.

    Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок назвала «весьма драматичным» положение ВСУ под Харьковом.

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    23 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов

    Экономист Лизан: Заигрывания Вашингтона с изъятием российских активов расшатывают принципы международного права

    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются найти в международном праве предлог для изъятия российских активов. Их попытки преподнести мировой общественности воровство в красивой обертке тщетно. Вашингтон рискует разрушить нормы глобальной финансовой системы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Энтони Блинкен предложил использовать замороженные активы России в качестве залога для кредитов Украине.

    «Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет.  Выглядит она по меньшей мере спорно», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «США пытаются избежать прямой конфискации замороженного капитала. Блинкен намекает на то, что ВСУ будут получать деньги от стран ЕС, а наши активы используют лишь в качестве залога. Однако если офис Зеленского не сумеет рассчитаться по долгам, необходимую сумму из российских сбережений все-таки изымут. Проблема просто откладывается на 5–10 лет», – отмечает он.

    «К тому же сама постановка вопроса размывает представление о праве собственности. Невозможно отдать в качестве залога по кредиту чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести практики воровства в красивой обертке. Столь вольные интерпретации юридических норм со стороны еще сыграют с США злую шутку», – акцентирует собеседник.

    При этом интерес западных стран к российским активам объясняется стремительным ухудшением положения дел ВСУ на фронте, считает аналитик. «Исход конфликта становится все более очевидным. Никто не хочет спонсировать убыточное предприятие из собственного кармана. Однако «давать заднюю» поздно – слишком много было поставлено на кон. Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю изыскивать обходные схемы», – резюмирует Лизан.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине. Он также приветствовал предложение ЕС тратить доходы от средств России на поддержку ВСУ. Однако Штаты, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму».

    Глава Госдепартамента отметил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По мнению Блинкена, это поможет получить «значительные средства» для дальнейшей передачи офису Зеленского. Добиться прогресса по данному вопросу дипломат надеется уже к встрече лидеров стран G7.

    При этом он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется согласие всех стран, в которых находятся замороженные активы. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты союза, где имеется более 1 млн евро российских капиталов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии, напоминает ТАСС.

    Впоследствии ведомство должно будет направить 90% поступивших средств на вооружение для ВСУ, а 10% – на программы экономической помощи Украине. Таким образом в ЕС планируют собрать до 3 млрд евро за год. Первое изъятие намечено на июль текущего года.

    В России попытки Запада передать Украине замороженные активы получают резко негативную оценку. Так, ранее Сергей Лавров назвал действия США и ЕС воровством. По его мнению, Вашингтону и Брюсселю стоит серьезно подумать перед тем, как в очередной раз перечеркивать принцип неприкосновенности собственности.

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    23 мая 2024, 19:10 • Новости дня
    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника

    Орбан призвал к переговорам России и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет

    Орбан: На Украине западники ведут войну против русских через посредника
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для мирного урегулирования украинского конфликта хватило бы переговоров между Москвой и Киевом, параллельно должны пройти переговоры между Россией и США для определения безопасности в Европе на 20-30 лет, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порталу Blikk.hu.

    По словам политика, за Украиной стоит весь Запад. «Здесь западники ведут войну против русских через посредника», – передает слова Орбана ТАСС. По его словам, «параллельно будут вестись два совершенно разных процесса».

    Премьер-министр считает, что между Москвой и Киевом должен быть налажен контакт, однако за ним должен проходить еще один процесс переговоров – между Россией и США. Этот диалог будет касаться не только Украины, но и всей европейской безопасности на ближайшие 20-30 лет.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, с кем Россия может договориться.

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    23 мая 2024, 13:51 • Новости дня
    Захарова: Рамштайн провалился для Киева

    Захарова: Рамштайн провалился для Киева, США столкнулись с проблемами ВПК

    Захарова: Рамштайн провалился для Киева
    @ Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (Рамштайн) не принесло Украине желаемых результатов и обнажило проблемы военно-промышленного комплекса США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Запад из последних сил всячески пытается продемонстрировать некую поддержку того курса, который он предначертал Украине, передает ТАСС.

    По словам дипломата, США столкнулись с потоком призывов со стороны Киева «каким-то образом все-таки вытащить их буквально уже с того света».

    Захарова обратила внимание на то, что США сталкиваются с потолком возможностей своего ВПК и пытаются найти выход, привлекая производственные ресурсы зарубежных партнеров для поддержки киевского режима.

    Она также отметила, что среди союзников Киева «в его успех вообще уже никто не верит». Никто не готов к новому опасному витку эскалации и никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее.

    Ранее в ходе пресс-конференции на военной базе Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин признал продвижение ВС России на Украине.

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    24 мая 2024, 09:08 • Новости дня
    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух

    Daily Beast: Украинские военные жалуются на снабжение и низкий моральный дух

    Американские СМИ сообщили о жалобах ВСУ на снабжение и низкий моральный дух
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская газета Daily Beast пишет, что украинские военные жалуются на то, что население больше не сможет тратить собственные деньги на покупку дронов для ВСУ, а также на низкий моральный дух.

    По словам старшины взвода, расположенного рядом с Константиновкой в Донбассе, волонтеры тратят деньги на покупку дронов, стоимость которых варьируется от 15 тыс. долларов до более чем 30 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что они больше не смогут позволить себе снабжать ВСУ, поскольку экономика Украины рушится и люди исчерпывают свои ресурсы.

    Газета отмечает также низкий уровень морального состояния военнослужащих ВСУ и слабом здоровье находящихся на передовой военных старшего возраста. Издание отмечает, что продвижение российских войск под Харьковом за неделю стало самым стремительным прогрессом с начала конфликта, а Украина не сможет сдержать мощь ВС России, которые атакуют сразу на нескольких участках фронта.

    Издание утверждает, что, если Харьковская область падет, Россия будет контролировать Восточную Украину и разделит страну надвое, что не позволит Киеву восстановить контроль над всей своей территорией.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The New York Times заявил, что западные партнеры Киева не разрывают полностью отношения с Россией, потому что рассматривают вариант поражения Украины.

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    24 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине

    Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден, вероятно, не примет участие в конференции по Украине 15-16 июня в Швейцарии, пишет Bloomberg.

    По данным агентства, в данный период президент США должен посетить акцию по сбору средств на его предвыборную кампанию в Калифорнии, передает РИА «Новости».

    Известно, что вице-президент США Камала Харрис также не планирует там присутствовать.

    Напомним, Зеленский заявил, что саммит проводится для политического давления на Россию и «привлечения большого числа стран, мирового большинства». По словам Зеленского, цель саммита – выработать общую позицию стран-участниц по ключевым вопросам: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.

    Президент России Владимир Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине уже есть, это стамбульские договоренности. Комментируя попытки поставить России условия по урегулированию на Украине, Путин сказал: «С дуба рухнули».

    Коментарии (6)
    24 мая 2024, 12:30 • Новости дня
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим распорядился принудительно эвакуировать детей и их представителей из более чем 30 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило министерство реинтеграции страны.

    Планируется провести эвакуацию из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов, оттуда планируют забрать 123 ребенка, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что это дети-сироты, лишенные опеки родителей. Эвакуацию проведут в течение 60 суток, сначала их направят в Харьков, а затем – в Волынскую область.

    Руководитель украинской областной военной администрации Олег Синегубов пояснил, что из приграничных районов региона эвакуировали свыше 11 тыс. человек.

    До этого в апреле подконтрольные киевскому режиму власти Харьковской области начали принудительную эвакуацию семей с детьми из 47 поселков.

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    Желание США не просто заморозить, а именно отобрать российские активы, заставило Россию действовать. Президент России подписал указ, который позволяет России и российским компаниям компенсировать свой ущерб за счет американских активов на территории России. Эксперты считают, что этот шаг России является также предупреждением для Европы. Подробности

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    ЕС перешел к шокирующим угрозам в адрес властей Грузии

    Очередной скандал вспыхнул в отношениях между Тбилиси и Брюсселем. В ЕС сделали премьеру Грузии угрожающий намек на судьбу словацкого премьера Роберта Фицо, на которого было совершено покушение из-за отказа поддерживать эскалацию конфликта на Украине. По мнению экспертов, тем самым Брюссель не только обнажил истинное отношение к покушению на Фицо, но и сделал шантаж убийством нормой в отношениях с лидерами других стран. Подробности

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    Стратегия давления на ВСУ по всей линии фронта показала первые результаты

    Российские войска освободили поселок Клещеевка, бои за который шли аж с лета 2022 года. Перед нами не просто занятие очередного мелкого населенного пункта. Происходящее имеет значение для продвижения российских войск в целом в Донбассе – и даже больше. Почему Клещеевка оказалась настолько важна и что будет дальше? Подробности

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    Россия раскрыла миру суть швейцарского плана Зеленского

    «Мы добились того, чтобы ведущие страны мира (входящие в БРИКС) отдавали себе отчет в невозможности разрешения этого конфликта без учета российских интересов». Такими словами эксперты комментируют важную дипломатическую победу России: фактический отказ ряда ключевых стран от участия в так называемом саммите мира в Швейцарии. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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