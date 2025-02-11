ВСУ использовали дроны для сброса отравленной воды на российские позиции

Tекст: Вера Басилая

По словам Петрусевич, бойцы, обнаружив бутылки, могут подумать, что они выпали у кого-то, и выпить содержимое, что иногда приводит к летальным исходам, передает ТАСС.

Петрусевич отметила, что истории о бабушках, которые якобы «подсунули отраву и уничтожили целые отряды», являются выдумкой. Она также рассказала, что в своей практике не сталкивалась с отравленными продуктами или содержанием взрывчатки в шоколаде. Однако волонтер подчеркнула важность осторожности при работе с гуманитарной помощью, так как безопасность является приоритетом.

Благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма», который возглавляет Петрусевич, с начала специальной военной операции занимается поддержкой гражданских и военных на передовой. Фонд передал в зону конфликта не только дроны и оборудование, но также и 95 автомобилей.

Ранее российский военный рассказал, что ВСУ начали маскировать самодельные бомбы под пачки кофе, сахара и шоколада и сбрасывать с беспилотников на позиции ВС России.

Жители города Каменка-Днепропетровская Запорожской области стали массово обращаться в больницы с признаками отравления сразу после обстрела ВСУ снарядами натовского калибра.

До этого жители села Семеновка Ясиноватского района ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ.