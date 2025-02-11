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ВСУ сбросили отравленную воду на позиции российских войск
ВСУ использовали дроны для сброса отравленной воды на российские позиции
Вооруженные силы Украины использовали дроны для сброса отравленной бутилированной воды на позиции российских бойцов, что привело к летальным исходам, рассказала руководитель фонда «Добро Мира – Волонтеры Крыма», военный блогер и выпускница «Мастерской новых медиа» Валерия Петрусевич.
По словам Петрусевич, бойцы, обнаружив бутылки, могут подумать, что они выпали у кого-то, и выпить содержимое, что иногда приводит к летальным исходам, передает ТАСС.
Петрусевич отметила, что истории о бабушках, которые якобы «подсунули отраву и уничтожили целые отряды», являются выдумкой. Она также рассказала, что в своей практике не сталкивалась с отравленными продуктами или содержанием взрывчатки в шоколаде. Однако волонтер подчеркнула важность осторожности при работе с гуманитарной помощью, так как безопасность является приоритетом.
Благотворительный фонд «Добро Мира – Волонтеры Крыма», который возглавляет Петрусевич, с начала специальной военной операции занимается поддержкой гражданских и военных на передовой. Фонд передал в зону конфликта не только дроны и оборудование, но также и 95 автомобилей.
Ранее российский военный рассказал, что ВСУ начали маскировать самодельные бомбы под пачки кофе, сахара и шоколада и сбрасывать с беспилотников на позиции ВС России.
Жители города Каменка-Днепропетровская Запорожской области стали массово обращаться в больницы с признаками отравления сразу после обстрела ВСУ снарядами натовского калибра.
До этого жители села Семеновка Ясиноватского района ДНР рассказали о применении ВСУ боевых отравляющих веществ.