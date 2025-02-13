  • Новость часаТрамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    11 комментариев
    13 февраля 2025, 01:57 • Новости дня

    США сообщили о планах Израиля нанести удары по иранским ядерным объектам

    Tекст: Максим Попов

    Израиль рассматривает возможность масштабных атак на ядерные объекты Ирана в этом году, планируя заручиться поддержкой администрации Трампа, сообщает The Wall Street Journal.

    По информации издания, американские спецслужбы пришли к выводу, что Израиль может нанести удары по иранским ядерным объектам, передает ТАСС. Эти данные были включены в аналитический отчет, подготовленный в последние дни администрации Джо Байдена. Отчет подчеркивает риски увеличения военной активности в регионе, если Израиль предпримет шаги против ослабленного Ирана.

    Источники, знакомые с разведданными, утверждают, что Израиль рассчитывает на поддержку администрации Дональда Трампа для осуществления ударов. Это связано с тем, что Трамп, по мнению Израиля, более склонен поддержать такие действия, чем его предшественник Джо Байден.

    Израильская сторона обеспокоена тем, что времени для предотвращения создания Ираном ядерного оружия остается все меньше. Второй доклад, подтверждающий эти опасения, был передан уже в первые дни администрации Трампа, сообщил один из американских чиновников. Военные эксперты считают, что для успешной атаки на укрепленные иранские объекты Израилю потребуется поддержка США в виде боеприпасов и технической помощи, отмечается в материале WSJ.

    Ранее стало известно, что премьер Израиля Нетаньяху решил попросить у Трампа вооружения для атаки на ядерные объекты Ирана.

    12 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп обсудили ситуацию на Украине в ходе телефонного разговора

    Путин и Трамп провели телефонный разговор
    @ White House/Flickr.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, разговор между лидерами занял почти полтора часа, передает РИА «Новости». «Это был весьма продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности», – сказал он.

    В ходе беседы обсуждались и вопросы урегулирования ситуации на Украине. «Также обсуждалась тема урегулирования на Украине. Президент Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», – сообщил Песков.

    Он добавил, что Путин подтвердил президенту США, что украинский конфликт можно урегулировать с помощью мирных переговоров: «Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров».

    Кроме того, лидеры обсудили ряд международных вопросов, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу. В ходе разговора была затронута тема обмена граждан между Россией и США. Песков отметил, что Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности в этой области.

    «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики», – добавил он.

    Кроме того, президенты договорились продолжать личные контакты и обсудили возможность организации личной встречи в будущем. «Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Путин пригласил Трампа в Москву.

    Путин выразил согласие с заявлением американского президента о необходимости сотрудничества между Россией и США. «Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», – сообщается на сайте Кремля.

    Президент США ранее заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    12 февраля 2025, 01:28 • Новости дня
    Трамп назвал освобождение Фогеля первым шагом к миру на Украине
    Трамп назвал освобождение Фогеля первым шагом к миру на Украине
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине, заявил президент США.

    «Они были очень милыми. Россия отнеслась к нам очень хорошо», – приводит слова америкаснкого лидера РИА «Новости».

    «Я очень ценю то, что они сделали, отпустив Марка домой. Я думаю, что это… может сыграть большую и важную роль в прекращении войны», –  заявил президент США после того, как поприветствовал Фогеля возле южного портика Белого дома под падающим снегом.

    Также американский президент назвал освобождение Фогеля актом великодушия со стороны президента России Владимира Путина, пишет The Washington Post.

    По данным Fox News, переговоры в Москве вел Стив Виткофф посланник президента США на Ближнем Востоке, который якобы провел более трех часов разговаривал с Владимиром Путиным. Официальных комментариев Белого дома по поводу встречи не поступало.

    Кроме того, американский лидер заявил, что в среду из «одной страны» будет освобожден второй американец, имя которого, по его словам, очень узнаваемо.

    Марк Фогель с американским флагом на плечах выглядел усталым, но счастливым. Он выразил благодарность президенту США и Виткоффу за их усилия, и отметил, что «навсегда будет в долгу перед ними».

    «Президент Путин был очень добр, даровав мне помилование», – добавил он.

    Напомним, Белый дом сообщил об освобождении Фогеля в результате обмена заключенными между США и Россией.

    В России Фогель был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Фогель частично признал вину в контрабанде и хранении наркотических веществ.

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    12 февраля 2025, 20:45 • Видео
    Сделка Трампа с Россией

    Внезапный визит в Москву спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа завершился сделкой по обмену заключенными. Как ни странно, это имеет прямое отношение к конфликту на Украине, и более всего эта сделка расстроила Владимира Зеленского.

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    10 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    Вице-президент Ирана: США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя

    Вице-президент Ирана Ареф заявил о невыгодности сделки с США для страны

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил сомнения в выгодности новой сделки с США, подчеркнув, что она не отвечает национальным интересам республики.

    Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил, что подписание новой сделки с США не будет выгодным для Ирана. В своем выступлении на мероприятии, посвященном 46-й годовщине Исламской революции, Ареф отметил, что доверие к США всегда было сомнительным. Об этом он сказал в эфире иранской гостелерадиокомпании, сообщает ТАСС.

    «США никогда нельзя было верить и сейчас верить нельзя. Сделка с США должна быть выгодной для обеих сторон. Сегодня мы не думаем, что сделка с США будет отвечать нашим интересам», – сказал Ареф. Политик подчеркнул, что американский президент уже показывал в прошлом свое недоверие, и вряд ли изменит поведение сейчас.

    Ареф подчеркивает, что для Ирана важна не только безопасность, но и уважение к национальным интересам. Он также отметил, что любая сделка должна учитывать интересы Ирана не меньше, чем интересы США.

    Ранее президент США заявил о предложении Тегерану заключить «ядерную сделку». Напомним, США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Тегеран заявил о новых сокращениях своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с Ираном, несмотря на заявления властей США о восстановлении максимального давления на Тегеран.

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    11 февраля 2025, 12:13 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США

    Фон дер Ляйен заявила, что ЕС готовит жесткие меры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий

    Фон дер Ляйен пообещала «жесткие меры» ЕС в ответ на пошлины США
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз выразил сожаление по поводу введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий и готовит жесткие ответные меры, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Евросоюз выразил сожаление в связи с решением США о введении пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что эти «необоснованные пошлины» не останутся без ответа и станут поводом для «жестких и соразмерных мер» со стороны ЕС.

    Ранее США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия пошлины в размере 25%.

    Еврокомиссия заявила о незаконности пошлин США на товары ЕС.

    Сенатор Алексей Пушков выразил сомнения в способности Евросоюза предпринять жесткие ответные меры.

    Президент России Владимир Путин заявил, что новый американский лидер быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты «встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что новая тарифная война США может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

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    11 февраля 2025, 21:48 • Новости дня
    Израиль поставил ХАМАС ультиматум по Газе

    Нетаньяху заявил о возобновлении боев в Газе, если ХАМАС не вернет заложников

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не освободит заложников к 15 февраля, сообщил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

    Израиль возобновит интенсивные боевые действия в секторе Газа, если палестинская группировка ХАМАС не освободит израильских заложников до 15 февраля, сообщает ТАСС.

    «Принятое мною и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано и Армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС», – заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что это решение поддержали все члены кабинета, включая ключевых министров.

    Нетаньяху не раскрыл, какое количество заложников требует вернуть Израиль до указанного срока. Однако ясно, что освобождение заложников является главным условием для предотвращения эскалации в регионе.

    Ранее представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение решило отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за «несоблюдения Израилем соглашения».

    До этого боевое крыло ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста трех израильских заложников в рамках сделки с Израилем, при этом Израиль решил освободить 183 палестинцев в обмен на заложников.

    Власти Израиля обнаружили, что освобожденные из сектора Газа заложники находятся в ужасном физическом состоянии после почти 500 дней плена.

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    10 февраля 2025, 16:19 • Новости дня
    В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»

    Депутат Горелкин: Маск признал радиовещание устаревшей технологией пропаганды

    В Госдуме оценили призыв Маска закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода»
    @ Andrew Harnik/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Илон Маск хорошо понимает современные реалии информационного рынка. Радиовещание ушло в прошлое, а на его смену приходят масштабные цифровые платформы. Их развитием новая администрация США займется в будущем, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Антон Горелкин и Олег Матвейчев. Ранее Маск предложил закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода».

    «Инициатива Илона Маска продиктована прагматичным подходом, и с этой точки зрения он безусловно прав: зачем финансировать радиовещательные организации, этот рудимент прошлого века?», – сказал Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

    «Как медиатехнолог Маск видит более современные и эффективные методы. Это глобальные цифровые платформы, использующие рекомендательные сервисы, при помощи которых можно успешно манипулировать огромной аудиторией», – отметил Горелкин.

    «Но при этом прагматик Маск забывает или намеренно умалчивает о другой, теневой функции этих радиостанций. И «Радио Свобода», и «Голос Америки» (признаны иноагентами) используются спецслужбами в целях расширения своей агентурной сети. Доподлинно известно, что с помощью этих происходит вербовка граждан тех государств, на территории которых осуществляется вещание. Я своими глазами видел срочный трудовой договор «Радио Свободы»: в нем было написано, что вся информация, которую внештатный корреспондент получает в ходе работы, становится собственностью Госдепа США», – добавил депутат.

    «Голос Америки» и «Радио Свобода» давно стоило закрыть, добавляет Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Он напомнил, что пик популярности этих площадок пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Причем их слушателями чаще всего являлись советские диссиденты.

    «Для них сам процесс подключения к данным частотам был окутан романтикой. Однако станции не брезговали распространять ложную, непроверенную информацию», – указал собеседник. Парламентарий подчеркнул, что эти структуры сыграли важную роль в процессе распада СССР.

    «Но время радиостанций прошло, а Маск пытается урезать неэффективные платежи Белого дома. Недавно ему удалось приостановить работу Агентства США по международному развитию (USAID). Уверен, за «Голос Америки» и «Радио Свобода» он возьмется с не меньшим упорством», – добавил он.

    «Однако лоббистов интересов радиостанций в США достаточно много. Глубинное государство будет препятствовать идеям Маска. Посмотрим, кто кого. Если же ему удастся прикрыть любимые платформы советских диссидентов, это сыграет на руку России: двумя каналами дезинформации станет меньше», – заключил Матвейчев.

    Ранее Илон Маск, глава департамента эффективности правительства (DOGE), призвал закрыть финансируемые властями США «Голос Америки» и «Радио Свобода» «Никто больше их не слушает. Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают один млрд долларов в год из средств американских налогоплательщиков», – объяснил предприниматель свою позицию.

    Маск ответил на пост Ричарда Гренелла, спецпосланника президента США по особым поручениям. Тот назвал радиостанции «пережитком прошлого», который финансируется за счет налогоплательщиков.

    В МИД России считают, что идея Маска связана с тем, что радиостанции «пропагандировали не американскую внешнюю политику, а идеологию ультралиберализма. При этом, по мнению Марии Захаровой, в реальности закрытие этих СМИ вряд ли произойдет. «Думаю, пропагандистские ресурсы они оставляют. Только переформатируют под новые реалии», – сказала она в разговоре с «Комсомольской правдой».

    Сенатор Алексей Пушков назвал призыв американского бизнесмена закрыть «Голос Америки» и «Радио Свобода» проявлением здравого смысла. «Илон Маск демонстрирует воистину новое мышление», – написал он в своем Telegram-канале.

    Напомним, ранее Маск обрушился с критикой на USAID, назвав  его «змеиным гнездом радикально-левых марксистов, которые ненавидят Америку». На минувшей неделе администрация США фактически приостановила деятельность агентства.

    Позднее Маск опубликовал скриншот с заголовком статьи «Независимые СМИ в России и на Украине теряют финансирование из-за заморозки USAID» и подписал: «Независимые СМИ», надрываюсь от смеха». Газета ВЗГЛЯД писала, что произойдет с данной структурой в будущем.

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    10 февраля 2025, 09:51 • Новости дня
    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы

    Опрос CBS News/YouGov: Новый президент США получил 53% одобрения в первый месяц работы

    Новый президент США получил высокий рейтинг одобрения в первый месяц работы
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно опросу CBS News/YouGov, более половины американцев одобрили работу нового президента США в первый месяц его исполнения обязанностей, однако многие выразили обеспокоенность его экономической политикой.

    Как пишет Bloomberg, опрос CBS News/YouGov, проведенный с среды по пятницу на прошлой неделе, показал, что 53% американцев одобряют работу лидера-республиканца в первый месяц его президентства. В опросе приняли участие 2 175 взрослых, а погрешность составила 2,5 процентных пункта.

    Несмотря на высокий уровень одобрения, многие респонденты выразили тревогу по поводу недостаточного внимания новой администрации США к снижению потребительских цен. Согласно опросу, 66% американцев, включая почти половину республиканцев, считают, что правительство не уделяет достаточно внимания этому вопросу.

    Большинство, 56%, поддерживают введенные десятипроцентные тарифы на Китай, однако аналогичные меры против Мексики и Канады, а также неуточненные тарифы на европейские страны не находят одобрения у большинства опрошенных.

    Кроме того, половина американцев уверены, что Илон Маск и его команды по эффективности государственного управления должны иметь значительное влияние на правительственные операции и расходы, причем среди республиканцев этот показатель достигает 74%.

    Что касается других тем, 59% поддерживают план президента по депортации нелегальных мигрантов, но половина респондентов выступает против содержания их в крупных центрах.

    Вопрос о конфликте Израиля и ХАМАС получил 54% одобрения за действия президента, однако 47% считают плохой идеей предложение о контроле США над сектором Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, член Палаты представителей США от Демократической партии Эл Грин предложил вынести импичмент президенту, обвиняя его в действиях по отношению к сектору Газа.

    Между тем накануне американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине.

    В минувшие выходные новый президент США объявил о немедленной приостановке доступа бывшего главы американского государства Джо Байдена к секретным данным, ссылаясь на ненадежную память Байдена.

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    13 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    @ IMAGO/Aaron Schwartz/ CNP/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп выразил желание провести первую встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии, сообщил CBS News.

    По информации телеканала, Дональд Трамп озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Трамп сделал это заявление во время общения с журналистами в Овальном кабинете, подчеркнув важность укрепления отношений между двумя странами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

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    10 февраля 2025, 12:37 • Новости дня
    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа

    Песков не подтвердил и не опроверг сообщения о контактах Путина и Трампа

    Песков отказался подтвердить контакты Путина и Трампа
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о контактах между президентами России и США.

    «Я вчера сделал заявление на этот счет. Ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», – сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, состоялась ли беседа между двумя лидерами, передает ТАСС.

    Ранее американский лидер заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Москва следит за риторикой новой американской администрации, однако пока не получила конкретных сигналов по возобновлению контактов для обсуждения украинского кризиса, как отметил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи лидеров стран пока не проводились, отмечали дипломаты.

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    11 февраля 2025, 14:45 • Новости дня
    Посол Израиля прибыла в МИД России для переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Израиля в России Симона Гальперин прибыла в здание МИД на Смоленской площади для проведения встречи с российской стороной.

    Гальперин прибыла в здание Министерства иностранных дел России, расположенное на Смоленской площади, для проведения переговоров, передает ТАСС.

    В настоящий момент содержание встречи с российской стороной не раскрывается, подробности станут известны позже.

    Ранее во вторник посол США в Москве Линн Трейси посетила Министерство иностранных дел России на Смоленской площади.

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    10 февраля 2025, 09:28 • Новости дня
    Эрдоган заявил о недопустимости выселения палестинцев из Газы

    Эрдоган выступил против выселения палестинцев из Газы и раскритиковал планы США

    Эрдоган заявил о недопустимости выселения палестинцев из Газы
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что никто не вправе выдворить жителей Газы с их родины, он раскритиковал предложения по выселению палестинцев, выдвинутые новой администрацией США.

    В ходе пресс-конференции в аэропорту имени Ататюрка перед вылетом в Малайзию президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что жители Газы не могут быть принудительно выселены, передает агентство «Анадолу».

    По его словам, палестинская земля принадлежит самим палестинцам и никто не вправе их оттуда изгонять, независимо от политического давления. «Палестина, включая Газу, Западный берег и Восточный Иерусалим, принадлежит палестинцам», – заявил он.

    Эрдоган также коснулся плана, предложенного новой администрацией США по выселению палестинцев из Газы. Он назвал это предложение бесполезным и не заслуживающим обсуждения, отметив, что оно «продиктовано сионистскими интересами».

    Президент Турции выразил сожаление в связи с тем, что вместо постоянного перемирия «израильская администрация занимается бесчеловечными планами».

    Что касается азиатского турне, Эрдоган сообщил, что первым пунктом его визита станет Малайзия, где планируется подписание различных соглашений для укрепления двусторонних отношений. После Малайзии он посетит Индонезию и Пакистан, где также пройдут заседания и обсуждения по стратегическому сотрудничеству.

    Эрдоган отметил, что в ходе визита в три страны будет возможность обсудить не только двусторонние отношения, но и региональные и глобальные вопросы. Он подчеркнул, что визит является частью инициативы Re-Asia, направленной на укрепление сотрудничества с азиатскими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить делегацию в Катар для обсуждения технических деталей прекращения огня в Газе. Израиль заявил, что выполнил соглашение с ХАМАС, полностью выведя войска из коридора Нецарим, что позволяет палестинцам свободно перемещаться в секторе Газа.

    В минувшие выходные палестинское движение ХАМАС заявило, что не позволит американским войскам войти в Газу, несмотря на недавние заявления президента США, которые палестинцы считают оскорбительными.

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    12 февраля 2025, 21:22 • Новости дня
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа

    Индекс Мосбиржи превысил 3 100 пунктов впервые с июля после разговора президентов России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Индекс Мосбиржи на вечерней сессии впервые с июля 2024 года превысил отметку в 3 100 пунктов после телефонного разговора между президентами России и США.

    Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом IMOEX2 на вечерней торговой сессии превысил 3 100 пунктов впервые с 9 июля 2024 года. Это произошло на фоне телефонного разговора между президентами России и США, передает ТАСС.

    По данным на 20.22 по московскому времени, индекс Мосбиржи продемонстрировал рост на 2,92%, достигнув отметки 3 106,04 пункта. Однако уже к 20.45 индекс значительно ускорил рост, достигнув уровня 3 123,13 пункта, что составляло прирост в 3,48%.

    Ранее президенты России и США обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине, обговорили обмен граждан и затронули другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

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    12 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным

    Трамп сообщил, что обсудил с Путиным Украину и Ближний Восток

    Трамп назвал продуктивным разговор с Путиным
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне.

    «Я только что провел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы», – написал Трамп в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Президент США также сообщил, что они с Путиным договорились об обменах визитами и намерены тесно сотрудничать. «Мы договорились очень тесно сотрудничать, это включает визиты в наши страны», – отметил он. В беседе также вспомнили о совместной борьбе во Второй мировой войне, подчеркивая значимость исторических отношений между США и Россией.

    Кроме того, Трамп добавил, что обсудил с российским лидером пользу, которую сотрудничество России и США способно принести в будущем. Он уточнил, что после беседы с Путиным надеется на успех их совместных усилий «в ближайшем будущем».

    Президент США выразил благодарность Путину за разговор и освобождение американского гражданина Марка Фогеля.

    В завершение он сообщил, что поручил госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по нацбезопасности Майклу Уолцу и специальному представителю Стиву Уиткоффу возглавить переговорный процесс.

    Трамп заявил, что они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт между РФ и Украиной. «Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной», – написал американский лидер.

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Ранее Трамп заявил, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    10 февраля 2025, 16:52 • Новости дня
    Иран предупредил о готовности ответить на любую угрозу США

    Глава Генштаба Багери заявил о готовности армии Ирана к любым угрозам США и Израиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские вооруженные силы находятся в лучшем состоянии и готовы к ответу на угрозы, заявил начальник Генерального штаба ВС исламской республики генерал-лейтенант Мохаммад Багери.

    «Вооруженные силы находятся в лучшем состоянии, чем когда-либо, и готовы реагировать на любые угрозы», – приводит слова генерала пресс-служба иранского Минобороны. Такое заявление было сделано в ответ на вопрос о реакции Ирана на возможный удар, который, как предполагается, обсуждался на переговорах между главами США и Израиля, передает ТАСС.

    Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф выразил сомнения в выгодности новой сделки с США, подчеркнув, что она не отвечает национальным интересам республики.

    Напомним, президент США заявил о предложении Тегерану заключить «ядерную сделку».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ о восстановлении максимального давления на Иран. Позже американский президент опроверг слухи о намерении США и Израиля уничтожить Иран, назвав их сильно преувеличенными.

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    11 февраля 2025, 21:17 • Новости дня
    ХАМАС отказалось освобождать заложников без выполнения условий перемирия

    Al Arabiya: ХАМАС отказалось освобождать заложников без выполнения условий перемирия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС заявило, что не отпустит заложников в секторе Газа, если Израиль не выполнит условия перемирия, сообщил телеканал Al Arabiya.

    ХАМАС сделало заявление в ответ на угрозы президента США, подчеркнув, что не намерено освобождать оставшихся в секторе Газа заложников, если Израиль не выполнит условия соглашения о прекращении огня в анклаве, сообщает Al Arabiya, передает ТАСС.

    В заявлении ХАМАС подчеркивается, что «язык угроз осложняет ситуацию и неуместен». Заявление было сделано в ответ на слова американского президента, который пригрозил, что «разразится ад», если движение не освободит заложников к 15 февраля.

    Организация подтвердила свою приверженность соглашению по сектору Газа и указала, что только соблюдение условий перемирия может привести к освобождению заложников.

    Ранее палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении условий соглашения о прекращении огня и перенесло освобождение заложников из сектора Газа, а президент Турции Тайип Эрдоган также обвинил Израиль в нарушении перемирия в Газе.

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