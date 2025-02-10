Артиллерия уничтожила две украинские БМП с десантом под Курахово, погибли два десятка солдат

Tекст: Максим Попов

Как сообщило ТАСС, в результате артиллерийского обстрела к западу от Курахова в ДНР были уничтожены две бронемашины пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом. Огонь велся по украинским позициям с использованием тяжелой артиллерии.

«К западу от Курахова были уничтожены две украинские БМП с десантом. Огонь велся из тяжёлой артиллерии», – цитирует агентство источник в силовых ведомствах.

По данным источника, в результате ударов были ликвидированы как минимум 20 украинских военнослужащих.

Ранее ВСУ перебросили свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область.