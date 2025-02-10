С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.44 комментария
Артиллерия уничтожила две украинские БМП с десантом под Курахово
Артиллерия уничтожила две украинские БМП с десантом под Курахово, погибли два десятка солдат
По мешьшей мере две бронемашины пехоты ВСУ с десантом были уничтожены артиллерийскими ударами к западу от Курахова в ДНР, сообщили источники в силовых ведомствах.
Как сообщило ТАСС, в результате артиллерийского обстрела к западу от Курахова в ДНР были уничтожены две бронемашины пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десантом. Огонь велся по украинским позициям с использованием тяжелой артиллерии.
«К западу от Курахова были уничтожены две украинские БМП с десантом. Огонь велся из тяжёлой артиллерии», – цитирует агентство источник в силовых ведомствах.
По данным источника, в результате ударов были ликвидированы как минимум 20 украинских военнослужащих.
Ранее ВСУ перебросили свыше 320 резервистов из Чернигова и Сум в Курскую область.