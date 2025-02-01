Парламент Румынии отклонил запрос оппозиции приостановить полномочия президента

Tекст: Вера Басилая

Постоянное бюро парламента Румынии не удовлетворило запрос оппозиционных партий о приостановлении полномочий президента Клауса Йоханниса, передает РИА «Новости».

Этот запрос был подан в январе партиями POT, Альянсом за объединение Румынии и S.O.S. Румыния. Оппозиция стремилась к созыву заседания для обсуждения отстранения Йоханниса от должности.

В пресс-релизе парламента говорится, что предложение о приостановлении полномочий президента не соответствовало процедуре подачи, так как документы не были поданы одновременно в постоянные бюро обеих палат.

Лидер партии POT Анна-Мария Гаврилэ уточнила, что инициативу о приостановлении поддержали 161 парламентарий от оппозиции. Однако, согласно румынской конституции, для отстранения президента требуется большинство в 234 голоса на совместном заседании палаты депутатов и сената. Конституция также предоставляет президенту право защищать свои действия перед парламентом.

Мандат Йоханниса как президента официально завершился 21 декабря 2024 года, однако он продолжает исполнять обязанности до избрания нового главы государства.

Ранее в январе в Бухаресте более 100 тыс. человек вышли на протест против отмены второго тура выборов, требуя отставки президента и правительства.

Румынская правящая коалиция объявила, что президентские выборы состоятся 4 мая, а второй тур, в случае необходимости, проведут 18 мая после аннулирования предыдущих выборов.

На прошлых выборах лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, получивший 22,94% голосов благодаря активной кампании в TikTok, однако Конституционный суд отменил результаты якобы из-за серьезных нарушений.

